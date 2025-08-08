La Casa Blanca suspende las visitas turísticas mientras se construye el salón de baile

Publicado por Alejandro Baños 8 de agosto, 2025

La Casa Blanca tomó la decisión de suspender temporalmente las visitas turísticas mientras se construye el gran salón de baile. Las obras comenzarán en las próximas semanas.

Nicholas Clemens, director de comunicaciones de la primera dama Melania Trump, explicó que las reservas realizadas por el público para conocer la Casa Blanca "se han suspendido de forma proactiva".

Sin embargo, dijo que las visitas oficiales -de mandatarios nacionales o internacionales, entre otras personalidades- se mantienen, tal y como han sido programadas.

"No se ha cancelado ninguna visita debido a la incorporación del salón de baile estatal", señaló Clemens, en declaraciones recogidas por The Hill.

Hace unos días, la Administración Trump informó de la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca. La nueva instalación será financiada íntegramente por el presidente y por otros donantes interesados en el proyecto. Se estima que cueste unos 200 millones de dólares y tendrá unos 90.000 pies cuadrados de espacio.