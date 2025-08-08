Ante preocupaciones sobre sus lazos con empresas chinas, Trump le pidió la renuncia al CEO de Intel

Publicado por Joaquín Núñez 7 de agosto, 2025

Donald Trump pidió públicamente la renuncia del CEO de Intel, Lip-Bu Tan. Hizo el llamado en su cuenta de Truth Social, donde aseguró que el empresario “se encuentra en una situación muy conflictiva”. La publicación se produjo apenas días después de que el senador Tom Cotton cuestionara los vínculos de Tan con China. Intel es el mayor fabricante de chips de Estados Unidos.

Según informó Reuters a principios de año, Tan tenía inversiones en cientos de empresas tecnológicas chinas, al menos ocho de las cuales mantenían vínculos con el Gobierno chino.

“La investigación de Reuters reveló que Tan controla más de 40 empresas y fondos chinos, así como participaciones minoritarias en más de 600, a través de empresas de inversión que gestiona o posee. En muchos casos, comparte la propiedad de esas participaciones con entidades gubernamentales chinas”, señalaron desde el citado medio.

Previamente, Tan fue director ejecutivo de Cadence, empresa que se declaró culpable y pagó más de 140 millones de dólares en penalidades por exportar ilegalmente tecnología a una universidad militar china durante su gestión.

En este contexto, Trump pidió la renuncia del empresario en su red social. “El director ejecutivo de INTEL se encuentra en una situación muy conflictiva y debe renunciar de inmediato. No hay otra solución para este problema. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió.

“Las asociaciones del Sr. Tan plantean dudas sobre la capacidad de Intel para cumplir con estas obligaciones”

El senador Tom Cotton (R-AR) le escribió una carta al presidente de la junta directiva de Intel Corporation, Frank Yeary, en la que dejó en claro sus preocupaciones por las inversiones de Tan.

“En marzo de 2025, Intel nombró a Lip-Bu Tan como su nuevo director ejecutivo. Según se informa, el Sr. Tan controla docenas de empresas chinas y tiene participaciones en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China”, remarcó el republicano de Arkansas.

“Intel recibió casi 8 mil millones de dólares de la Ley CHIPS y Ciencia, la mayor subvención otorgada a una sola empresa. Intel debe administrar responsablemente el dinero de los contribuyentes estadounidenses y cumplir con las regulaciones de seguridad aplicables. Las asociaciones del Sr. Tan plantean dudas sobre la capacidad de Intel para cumplir con estas obligaciones”, continuó.

En adición, Cotton planteó una serie de preguntas sobre las relaciones del actual CEO de Intel China, demandando respuestas para el próximo 15 de agosto.