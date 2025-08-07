El FBI destituye al exdirector interino y al agente involucrado en las investigaciones del 6 de enero
Según Fox, altos funcionarios del FBI comunicaron a los agentes que debían abandonar sus puestos de trabajo antes del viernes, sin darles ninguna razón específica.
De forma inesperada, el FBI ha destituido este jueves a varios de sus funcionarios, según informaron a Fox News fuentes familiarizadas con el asunto.
Entre ellos se encuentran el exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, el agente especial Walter Giardina y el jefe de la Oficina de Washington, Steven Jensen, quien desempeñó un papel clave en las investigaciones del 6 de enero.
Según Fox, altos funcionarios del FBI comunicaron a los agentes que debían abandonar sus puestos de trabajo antes del viernes, sin darles ninguna razón específica.
Personas familiarizadas con el caso dijeron a Fox News que se esperan más despidos a finales de semana, aunque el número exacto de personal, o sus funciones, no están claros.
Por otra parte, la fiscal federal Jeanine Pirro se negó a responder a varias preguntas hechas por Fox News sobre las destituciones del FBI.
Una persona con conocimiento de las destituciones lo describió como una "retribución".