Putin y Trump se reunirán "en los próximos días", según el Kremlin

Vladímir Putin y Donald Trump, durante una cumbre en 2019. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 7 de agosto, 2025

El Kremlin informó de que los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán "en los próximos días" para intentar que la guerra en Ucrania finalice. Lo que no trascendió fue el lugar y el modo en el que será la cumbre.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", señaló Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin, en declaraciones recogidas por AFP.

La reunión sería la primera que entablan los presidentes de Estados Unidos y Rusia desde junio de 2021, fecha en la que Joe Biden y Putin conversaron en Ginebra (Suiza).

Este anuncio se produjo horas después de que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmara que Trump está dispuesto a dialogar cara a cara con Putin.

"Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse con el presidente Putin", dijo Leavitt durante su comparecencia rutinaria del miércoles, agregando que el republicano pretende que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también esté presente en la cumbre.

Este miércoles, el enviado especial de la Administración Trump, Steve Witkoff, viajó a Moscú para hablar en persona con Putin con la idea de allanar el terreno hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La reunión entre Witkoff y Putin fue calificada de "muy productiva" por Trump. "Mi enviado especial, Steve Witkoff, acaba de mantener una reunión muy productiva con el presidente ruso, Vladímir Putin. ¡Se han logrado grandes avances!", dijo Trump, agregando que trasmitió todo lo hablado en la cumbre tanto a los aliados europeos como a Zelenski.

Por su parte, el Kremlin consideró que la reunión entre Putin y Witkoff fue "bastante útil y constructiva", sin incidir más.

Zelenski reclama una reunión con Putin y Trump

Mientras tanto, el presidente ucraniano reiteró que "es necesario" encontrar la manera de realizar una reunión a tres bandas para que se avance hacia el fin de la guerra.

"En Ucrania hemos dicho en numerosas ocasiones que encontrar soluciones reales puede ser verdaderamente efectivo a nivel de líderes. Es necesario determinar el momento para dicho formato y el rango de asuntos a tratar", escribió Zelenski en X.

"Ucrania nunca ha querido la guerra y trabajará por la paz de la forma más productiva posible. Lo principal es que Rusia, que inició esta guerra, tome medidas reales para poner fin a su agresión", agregó el presidente ucraniano.