El gobernador de Illinois aseguró que bloquearía cualquier intento de arrestar a los legisladores demócratas que huyeron de Texas

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de agosto, 2025

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, afirmó este miércoles que bloqueará cualquier intento de arrestar a los legisladores del estado que huyeron de Texas para impedir que los republicanos lograran cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes durante las elecciones de medio término. Las declaraciones de Pritzker durante una entrevista con News Not Noise tuvieron lugar luego de que el senador republicano de Texas, John Cornyn, le pidiera al director del FBI, Kash Patel, que ayudara a devolver a los legisladores progresistas al estado de la estrella solitaria, luego de haber cometido uno de los actos más controversiales que haya cometido cualquier líder demócrata en los últimos años.

“Nuestros policías estatales protegen a todos en Illinois y a cualquiera que esté aquí en Illinois. Y por eso, ya sean agentes federales que vengan a Illinois o guardabosques estatales de Texas, si no han violado la ley federal, básicamente no son bienvenidos y no hay forma de que nuestros legisladores estatales aquí —los legisladores del estado de Texas— puedan ser arrestados”, le comentó Pritzker a la periodista Jessica Yellin.

“Donald Trump no sigue la ley”

En otro momento de la entrevista, el gobernador demócrata detalló que todos los intentos de forzar el regreso de los legisladores demócratas que huyeron de Texas serían ilegales, argumentando que el presidente Donald Trump no era más que una figura que suele actuar fuera de la ley. De igual manera, Pritzker le comentó a Yellin durante la entrevista que lo que estaban intentando hacer los republicanos en Texas era ilegal, al estar saboteando la Constitución de los Estados Unidos.

“Mira, nosotros seguimos la ley, y la ley es tal como la acabo de explicar. Pero, como sabes, Donald Trump no sigue la ley. De hecho, es un delincuente convicto. Y en Texas, tampoco están siguiendo la ley. Están saboteando la Constitución con la Ley de Derecho al Voto y haciendo amenazas que no pueden cumplir. John Cornyn, por supuesto, está compitiendo contra Ken Paxton por su escaño en el Senado de los Estados Unidos; y por eso están peleando, discutiendo sobre quién puede ser más duro en este tema”, dijo Pritzker.