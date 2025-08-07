Trump evalúa intervenir en la elección por la alcaldía de Nueva York para frenar al candidato socialista Zohran Mamdani

Publicado por Sabrina Martin 6 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump está considerando activamente si involucrarse en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York para evitar que el socialista Zohran Mamdani llegue al poder, según revelaron al menos ocho fuentes con conocimiento directo de las conversaciones privadas del mandatario a The New York Times.

Aunque Trump trasladó su residencia a Florida, ha sostenido recientemente reuniones y llamadas con asesores, legisladores y empresarios para analizar cuál de los tres principales oponentes de Mamdani —el actual alcalde Eric Adams, el exgobernador Andrew Cuomo o el republicano Curtis Sliwa— tendría mayores posibilidades de vencer al candidato de extrema izquierda.

Un frente común contra Mamdani

La posible victoria de Mamdani, conocido por promover una congelación de alquileres y fuertes aumentos de impuestos a los ricos, ha generado alarma entre empresarios y figuras políticas. Varios donantes y asesores han instado a Trump a intervenir para evitar que el voto anti-Mamdani se divida entre varios candidatos.

Algunos incluso esperan que su liderazgo sirva para empujar a uno de los tres rivales a abandonar la contienda, facilitando así una competencia directa y más favorable contra el candidato socialista.

Conversaciones clave y encuestas internas

Trump ha mantenido consultas con personas como Mark Penn —encuestador con experiencia en campañas demócratas— y Andrew Stein, exlíder del concejo neoyorquino y viejo aliado del presidente. Ambos presentaron encuestas que sugieren que Andrew Cuomo, a pesar de perder las primarias, sigue siendo competitivo como candidato independiente, especialmente si Adams se retira.

Además, según tres fuentes, Trump tuvo una llamada directa con Cuomo en las últimas semanas. No está claro quién inició la comunicación ni qué se discutió con precisión, pero ocurrió en un momento en que Cuomo debatía con su equipo si mantenerse en carrera y pedía públicamente a otros candidatos que se apartaran.

Preocupación genuina por Nueva York

Trump “ama Nueva York y le preocupa”, afirmó el empresario John Catsimatidis, quien también advirtió que el presidente no debería apresurarse. Otros allegados coinciden en que su profundo vínculo con la ciudad —donde nació y construyó su carrera— sigue influyendo en sus decisiones.

En público, Trump ya ha dejado clara su opinión sobre Mamdani. A comienzos de julio lo acusó de ser un “comunista lunático” y advirtió que no permitirá que sus políticas destruyan Nueva York.