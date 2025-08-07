Hegseth restituyó en Arlington un monumento confederado removido por la Administración Biden

Publicado por Joaquín Núñez 6 de agosto, 2025

Pete Hegseth anunció el regreso de un monumento a los soldados confederados al Cementerio Nacional de Arlignton. Se trata del Monumento de la Reconciliación, el cual fue removido durante la Administración Biden. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, aceptó la propuesta del secretario de Defensa y ultimó el acuerdo con el Centro de Historia Militar.

Lloyd Austin, predecesor de Hegseth en el Pentágono, había ordenado remover la pieza, que fue almacenada en un depósito en Old Dominion. Un año y medio después, la Administración Trump decidió devolverla a Arlington.

“Me enorgullece anunciar que la hermosa e histórica escultura de Moses Ezekiel, a menudo conocida como el 'Monumento a la Reconciliación', será devuelta, como es justo, al Cementerio Nacional de Arlington, cerca de su lugar de sepultura”, celebró el secretario de Defensa en su cuenta de X.

“Nunca debió haber sido retirada por los 'lemings woke'. A diferencia de la izquierda, nosotros no creemos en borrar la historia de Estados Unidos, sino en honrarla”, sumó.

El monumento en cuestión es de Moses Jacob Ezekiel, un escultor judío nacido en Richmond que sirvió como cadete confederado en la Guerra Civil. El mismo fue inaugurado en 1914 por el presidente Woodrow Wilson, quien lo describió como un “símbolo de reconciliación nacional”. Ezekiel pidió ser enterrado a los pies del monumento y efectivamente así se hizo.

La escultura incluye 14 escudos, que representan a los once estados confederados y a los estados fronterizos de Kentucky, Maryland y Misuri. También muestra soldados, civiles sureños y figuras mitológicas.

A su vez, en su base tiene una referencia directa al pasaje bíblico Isaías 2:4. Este versículo es parte del mensaje central del monumento, dado que buscó proyectar una imagen de reconciliación nacional tras la Guerra Civil.

A lo largo de los años, varios presidentes enviaron flores al monumento en el Día de los Caídos, entre ellos Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

“Tras una remodelación completa, la escultura se exhibirá en Arlington en 2027. Agradecemos el cuidado que se ha puesto en preservar y exhibir esta estatua, lo que nos permite comprender mejor la compleja historia de Estados Unidos”, declaró el gobernador Youngkin.