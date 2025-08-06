ICE elimina el límite de edad para los nuevos oficiales y ofrece incentivos para impulsar el reclutamiento

Agentes de ICE arrestando a un inmigrante indocumentado en Los Ángeles (Archivo) AFP/ICE

Publicado por Agustina Blanco 6 de agosto, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha anunciado la eliminación del límite de edad para las nuevas contrataciones, permitiendo que personas mayores de 40 años puedan postularse como oficiales de deportación y agentes especiales.

Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca facilitar el reclutamiento de personal en un contexto de creciente presión para implementar la agenda de deportación masiva de la Administración Trump.

Por su parte, la secretaria del DHS, Kristi Noem, confirmó el cambio a través de una publicación en la plataforma X, en una entrevista con Fox News declarando: “Estamos TERMINANDO el límite de edad para las fuerzas del orden del ICE. Los candidatos calificados ahora pueden postularse sin límite de edad”.

We are ENDING the age cap for ICE law enforcement. Qualified candidates can now apply with no age limit.https://t.co/SoBO0HH9Yc pic.twitter.com/PUC9FyXvIH — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 6, 2025

Anteriormente, el límite de edad para oficiales de deportación y agentes especiales estaba establecido en 37 años, una restricción que ahora queda eliminada.

El DHS también destacó que esta iniciativa está respaldada por una nueva financiación aprobada a través de la ley ‘Big Beautiful Bill’.

Incentivos económicos



Además, para atraer a más candidatos, ICE está ofreciendo incentivos significativos, incluyendo bonos por firmar de hasta $50.000 y pagos de hasta $60.000 para préstamos estudiantiles.

Según la página oficial de reclutamiento de la agencia, los oficiales de deportación y agentes especiales deben estar en excelentes condiciones físicas, ser capaces de tolerar el estrés ambiental y poseer habilidades sólidas de pensamiento crítico, dado el carácter físicamente exigente de estas posiciones.

En una entrevista con Fox News el miércoles, Noem afirmó que los esfuerzos de reclutamiento han sido “extremadamente exitosos”, destacando que ICE ha recibido más de 80.000 solicitudes para cubrir 10.000 nuevos puestos.