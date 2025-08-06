Los demócratas que huyeron de Texas denuncian el "trumpmandering" en el aniversario de la Ley del Derecho al Voto

Los demócratas de Texas en rueda de prensa en Boston captura MSNBC .

Publicado por Carlos Dominguez 6 de agosto, 2025

El miércoles, durante el 60 aniversario de la Ley del Derecho al Voto, los demócratas del Senado de Texas celebraron una rueda de prensa en Boston para protestar por lo que describieron como esfuerzos a escala nacional para "amañar" los mapas del Congreso de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La batalla por la redistribución de distritos en Texas llegó a las escaleras de la Cámara de Representantes del estado de Massachusetts, en Boston.

Durante el evento, la senadora demócrata de Texas Carol Alvarado dijo: "Todos hemos oído hablar del término Gerrymandering, que se acuñó aquí, en Massachusetts. Esto, señoras y señores, es Trumpmandering. Y todos los republicanos están complaciendo el Trumpmandering. Y si puede ocurrir en Texas, el segundo estado más grande del país, ocurrirá en otros lugares. No se trata de un caso aislado. Es un modelo. Si no lo detenemos ahora, lo copiarán y lo replicarán en todo el país. Están tratando de reescribir las reglas de la democracia en medio del juego, no porque hayan ganado, sino porque tienen miedo a perder".

De acuerdo al senador de Texas Borris L. Miles, la redistribución de los mapas electorales del estado de la Estrella Solitaria es una medida para discriminar a los votantes negros y marrones:

"Es otro impuesto electoral y otra forma de discriminar a los votantes negros y marrones para que no voten en el Estado de Texas. Pero no sólo Texas está en esta lucha. Texas es el primero, pero su estado podría ser el siguiente. ¡Tenemos que parar esto AHORA!"

Por otra parte, el senador demócrata de Texas Armando Walle dijo que había que "detener la criminalidad rampante" en la Casa Blanca.

El senador afirmó que "no es coincidencia que cuando el presidente coge el teléfono y llama al gobernador Abbott, éste se mueve rápidamente y apunta a estos cuatro o cinco escaños de mayoría minoritaria".

"Está agrietando comunidades y empaquetando comunidades", añadió Walle.

Durante la conferencia, el veterano senador de Texas Royce West, quien vive su tercera batalla por la redistribución de distritos, se pronunció para decir que los legisladores demócratas no están huyendo.

"Estamos corriendo la voz por todo el país. No estamos huyendo y algunas de las narrativas de algunos de los medios de comunicación ha sido que hemos huido".

Por su parte, el senador estatal de San Antonio y presidente del caucus hispano, José Menéndez, dijo que los representantes estatales de Texas necesitan apoyo, ya que se les paga "$600 al mes y se les multa con $500 dólares al día".

Menéndez también pidió a los medios que reporten adecuadamente.

"Nadie huye de sus obligaciones", afirmó el presidente del caucus hispano.

Los demócratas de Texas en Illinois, obligados a evacuar un hotel tras una amenaza de bomba

El miércoles, una amenaza de bomba obligó a evacuar un hotel en St. Charles, Illinois, donde se alojaban algunos demócratas de la Cámara de Representantes de Texas que huyeron para bloquear la votación sobre la redistribución de distritos.

La representante Ann Johnson y el representante John Bucy, condenaron la amenaza, vinculándola a la retórica incendiaria de los republicanos. Johnson citó los comentarios del fiscal general de Texas, Ken Paxton, sobre "cazarlos" como un factor que contribuye a la amenaza.

El grupo tenía prevista una rueda de prensa con el senador demócrata Dick Durbin, que fue aplazada debido al incidente.