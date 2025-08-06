Trump establece un arancel adicional del 25% a India por comprar petróleo ruso

Publicado por Alejandro Baños 6 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump impuso un arancel adicional del 25% a todos los productos importados desde India como respuesta a la compra de petróleo ruso por parte del Gobierno de Narendra Modi.

De este modo, este nuevo gravamen se suma al 25% que ya estableció Trump sobre las importaciones indias y que entrará en vigor este jueves.

"He constatado que el Gobierno de la India está importando actualmente, de forma directa o indirecta, petróleo de la Federación de Rusia", subrayó Trump en un decreto ley que firmó este miércoles. "En consecuencia, y de conformidad con la legislación aplicable, los artículos de la India importados al territorio aduanero de los Estados Unidos estarán sujetos a un tipo de derecho ad valorem adicional del 25%".

Concretamente, este arancel adicional se aplicará a todos los productos de origen indio que salgan desde su territorio dentro de 21 días en adelante.

Desde la Casa Blanca se cree que esta medida impactaría de lleno en el Kremlin, ya que se reduciría la capacidad que tiene el Gobierno de Vladímir Putin - que es "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos"- para financiar la guerra que libra contra Ucrania.

"Estimo que imponer aranceles (...) además de las otras medidas tomadas para responder a la emergencia nacional, será más eficaz para gestionar esta amenaza", añadió Trump en el decreto.