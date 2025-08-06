Marsha Blackburn anuncia su candidatura para ser la próxima gobernadora de Tennessee

Publicado por Alejandro Baños 6 de agosto, 2025

La senadora republicana Marsha Blackburn anunció que se postula para ser la próxima gobernadora de Tennessee, aspirando a convertirse en la primera mujer de la historia en ostentar el cargo en el estado.

En sus primeras palabras tras confirmar su candidatura, Blackburn señaló que su objetivo prioritario es convertir a Tennessee en "el líder conservador" del país "para esta generación y la próxima".

"Amo Tennessee, creo en los habitantes de Tennessee y estoy lista para ofrecer el tipo de liderazgo conservador que garantizará que nuestro estado sea el líder conservador de Estados Unidos para esta generación y la próxima", dijo Blackburn, de 73 años, a través de un video publicado en internet.

Fiel aliada de Donald Trump en la Cámara Alta, Blackburn reflejó su amistad con el presidente -al que elogió- mediante diferentes imágenes en las que aparecen ambos, principalmente en mítines del republicano durante la pasada campaña presidencial.

"Trump ha vuelto, Estados Unidos está bendecido y Tennessee está mejor que nunca", afirmó la senadora, agregando que el presidente "ha logrado avances históricos en hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande".

Blackburn cuenta con una dilatada trayectoria en política. Aunque nació y estudió en Mississippi, la republicana comenzó su carrera política en Tennessee, primero como directora ejecutiva de la Comisión de Cine, Entretenimiento y Música de Tennessee, para luego dar el salto al Senado local, donde ocupó una banca hasta el 2003, cuando tuvo que mudarse a Washington, D. C. Sirvió en la Cámara de Representantes por más de 15 años, para luego postularse con éxito para el escaño que Bob Corker dejaría vacante en el Senado.