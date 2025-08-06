'Speedway Slammer': Indiana sumará 1.000 camas para inmigrantes ilegales detenidos por el ICE

Publicado por Santiago Ospital 6 de agosto, 2025

El ICE ampliará sus instalaciones en Indiana. Así lo anunció la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, en redes sociales: "Hoy anunciamos una nueva colaboración con el estado de Indiana para ampliar la capacidad de detención en 1.000 camas".

Noem detalló que el proyecto se conocerá como "Speedway Slammer", un juego con las palabras "pista de carreras" (speedway) y "prisión" (slammer) en alusión al Indy 500 que se corre en el estado.

"Si se encuentra en Estados Unidos sin documentos, podría terminar en el Speedway Slammer de Indiana", advirtió la secretaria. "Evite ser arrestado y autodepórtese ahora con la aplicación CBP Home".

Las nuevas camas estarán disponibles en el Centro Correccional de Miami, erigido hace más de dos décadas en una antigua base aérea. Según el Departamento Correccional de Indiana, cuenta con una área de seguridad media alta y otra de seguridad baja. Además, cuenta ahora con capacidad para alojar a 3.300 prisioneros.

"Pronto", prometió el DHS, también albergará a "algunos de los peores inmigrantes ilegales alojados por el ICE".

Objetivo: 100.000 camas del ICE Big Beautiful Bill, ley presupuestaria de la Administración



La norma incluye financiación para construir 80.000 nuevas camas para detenidos del ICE, de acuerdo con el DHS.



"No nos detendremos hasta conseguir 100.000 camas", Tom Homan, durante las últimas horas en conversación con FOX. "Pueden estar en esas camas durante varios días o durante varios meses... pero es exactamente lo que necesitamos para llevar adelante la mayor operación de deportación en la historia del país".

Florida sumó cientos camas a estos esfuerzos en un nuevo centro conocido como Alligator Alcatraz. El objetivo es que, progresivamente, alcance las 5.000 camas. De acuerdo con reportes recientes, el Gobierno floridano evalúa construir una segunda instalación.

Indiana, aliado de la política migratoria de Trump



"Nos enorgullece trabajar con el presidente Trump y la secretaria Noem para expulsar a los peores criminales con esta innovadora alianza", sostuvo el gobernador Mike Braun. "Indiana está adoptando un enfoque integral y colaborativo para combatir la inmigración ilegal y seguirá liderando el camino entre los estados".

Como parte de este "enfoque integral", Braun firmó una orden ejecutiva en enero ordenando a las agencias estatales "cooperar plenamente" con el ICE. La Policía Estatal de Indiana ahora puede arrestar y detener por violaciones a las leyes migratorias. El Departamento Correccional puede identificar y deportar a inmigrantes ilegales.

Aunque la política migratoria es competencia del Gobierno federal, este ha delegado algunas de aquellas tareas a cuerpos policiales y estatales mediante el llamado Programa 287(g). Según datos federales revisados por VOZ, más de 890 cuerpos estatales y locales en 40 estados se sumaron a la iniciativa. En Indiana, además de las dos agencias estatales nombradas previamente, tres oficinas del sheriff y tres departamentos alcanzaron acuerdos de cooperación con el ICE.

"Participamos en el Programa 287(g) para ayudar a mantener la seguridad del condado", explicaron a VOZ desde la Oficina del Sheriff de Hamilton en abril. "Esta colaboración nos permitirá identificar mejor a los inmigrantes ilegales criminales y, si cumplen los requisitos, colaborar con el ICE para expulsarlos de nuestra comunidad".