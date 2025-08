Publicado por Alejandro Baños 5 de agosto, 2025

El jugador de los Philadelphia Eagles Saquon Barkley, campeón del Super Bowl LIX, rechazó la invitación de Donald Trump para formar parte del Consejo del Presidente sobre Deportes, Actividad Física y Nutrición.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes posterior a un entrenamiento, el running back de los Eagles, de 28 años, aseguró que, tras consensuarlo con su familia, la mejor opción fue rechazar la invitación, sin alegar motivos políticos algunos. Eso sí, agradeció a Trump que pensara en él.

"Hace un par de meses, se informó a mi equipo sobre el consejo. Así que no estoy muy familiarizado con él", dijo Barkley. "Sentí que iba a estar muy ocupado, así que mi familia y yo pensamos que probablemente sería mejor no aceptar. Sin duda, me sorprendió un poco que se mencionara mi nombre. Supongo que es algo estupendo, así que lo agradezco, pero me sorprendió un poco que se mencionara mi nombre".

Otras estrellas y leyendas de la NFL -como el comisionado Roger Goodell; los jugadores Nick Bosa, Tua Tagovailoa y Harrison Butker; o el ya retirado Lawrence Taylor- fueron invitados por el presidente para ser parte de la membresía del consejo, igual que otros deportistas y exdeportistas como el golfista Bryson DeChambeau, el exgolfista Jack Nicklaus o el exjugador de la NHL Wayne Gretzky, entre otros.

El 31 de julio, a través de una orden ejecutiva, Trump informó de que revitalizaría el Consejo Presidente sobre Deportes, Actividad Física y Nutrición, con el objetivo de "transformar la vida de los niños".