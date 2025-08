Situación crítica: Estados Unidos se enfrenta a una crisis en la cadena de suministro de medicamentos básicos, y Trump quiere solucionarlo

Publicado por John Solomon / amanda head 3 de agosto, 2025

Durante sus últimos años como comandante del Ejército, el Coronel retirado Víctor Suárez comenzó a notar una tendencia preocupante que ponía en riesgo a las tropas en el campo de batalla, y también a los estadounidenses en casa.

"Nos dimos cuenta de que cosas básicas como conseguir acceso a la ketamina para su uso en el campo de batalla, para el tratamiento del dolor o antibióticos para aquellos soldados que estaban desplegados en lugares donde había infecciones bacterianas, algunas de esas cosas eran más difíciles de conseguir en este sistema debido a la escasez de medicamentos a nivel mundial.b>escasez de medicamentos a nivel mundial y en Estados Unidos y nuestras cadenas de suministro", dijo Suárez en un especial de Sólo las noticias, sin ruido en televisión el jueves.

"Así que esto no es sólo un gran riesgo para esos miembros del servicio y sus familias, sino también para los veteranos que ahora, ya sabes, dependen de la VA y del sistema básico de Estados Unidos para apoyar sus necesidades de atención médica a medida que avanzan", añadió.

Suárez llevó sus preocupaciones al Congreso, dando un testimonio bomba que alarmó a los senadores y llevó a los legisladores a empezar a exigir preguntas.

"Esta es una situación horrible"

"Esta es una situación horrible", dijo a Just the News el senador Roger "Doc" Marshall, republicano de Kan, un médico que ahora trabaja en el Senado. "América sólo fabrica alrededor del 10% de nuestros ingredientes farmacéuticos activos. Son las cosas sencillas: antibióticos, penicilina, ampicilina, Keflex. Piense en la insulina o los anticuerpos monoclonales. Son cosas muy sencillas".

Marshall dijo que los esfuerzos de los fabricantes de medicamentos por reducir los costes mediante la globalización trasladaron la producción de ingredientes y fármacos acabados al extranjero, a China, un competidor, y a India, un aliado con un historial de problemas de control de calidad en la fabricación de medicamentos.

"Lo que hace China es robar nuestra tecnología, replicarla y llevarla a escala", explicó Marshall. "Después, lo que hacen es entrar en el mercado con un producto y rebajar el precio de todos sus competidores. Y después de acaparar el mercado, crean una escasez artificial de ese medicamento concreto y suben los precios. Ese es su modelo".

La escasez de fármacos básicos como antibióticos y antivirales ha empeorado en la última década

Funcionarios de la administración Trump reconocieron a Just the News quela escasez de medicamentos básicos como antibióticos y antivirales ha empeorado en la última décaday que la pandemia de Covid creó un momento de alarma cuando Estados Unidos se vio incapaz de conseguir mascarillas, batas y antibióticos.

Pero cuando la pandemia terminó, la administración Biden no tomó ninguna medida sustantiva para reabastecer la cadena de suministro de medicamentos de Estados Unidos.

La representante Mariannette Miller-Meeks, republicana de Iowa, que trabajó como enfermera y médico en el Ejército de EE.UU. durante 24 años, dijo que estaba alarmada por lo que observó durante la pandemia de Covid.

"Vimos que el Partido Comunista Chino estaba secuestrando o acaparando EPP (equipos de protección individual) y también antivirales, antibióticos", dijo. "Y son uno de los principales fabricantes de esos medicamentos que necesitamos...ibuprofeno, hidrocortisona, los fabrican también nuestros medicamentos genéricos".

Bajar los costes de los medicamentos para los estadounidenses

El presidente Donald Trump comenzó su presidencia con una orden ejecutiva que presionaba a los fabricantes de medicamentos a bajar los costes de sus productos para los estadounidenses a niveles más cercanos a los que venden los mismos productos en el extranjero. La orden tuvo un impacto instantáneo.

Ahora, los principales funcionarios médicos de Trump dicen que están trabajando febrilmente en un plan para arreglar el sistema de la cadena de suministro, primero almacenando ingredientes básicos para medicamentos clave dentro de Estados Unidos durante el próximo par de años y luego creando una solución para fabricar los ingredientes y los medicamentos terminados de vuelta en Estados Unidos durante la próxima década.

"No tenemos suficiente fabricación nacional de estos artículos médicos básicos"

"El problema es que no tenemos suficiente fabricación nacional de estos artículos médicos básicos", dijo a Just the News el recién nombrado director de los NIH, Jay Bhattacharya. "Y, por tanto, cualquier tipo de tensión en el sistema, y los medicamentos básicos que los estadounidenses deberían poder tener si enferman pueden no estar disponibles".

"Eso es algo por lo que la administración Trump está realmente profundamente preocupada y trabajando duro para solucionarlo", agregó.

La atención inmediata se centra en los productos básicos demedicina como la insulina, los antibióticos y los antivirales, pero los funcionarios dijeron que el problema se extiende incluso a los inventos médicos más modernos de Estados Unidos.

Incluso en las terapias celulares que tratan la anemia falciforme, "se extraen las células de pacientes estadounidenses, se envían a China, donde los chinos trabajan con ellas, y luego las traen de vuelta y se las dan a los estadounidenses", explicó Bhattacharya. "No hay razón para que Estados Unidos no sea el centro de esto".

India preocupa a Estados Unidos

Otra nación, aunque menos adversaria, que está causando preocupación a Estados Unidos es India.

La industria farmacéutica india ha tenido problemas para mantener una calidad constante, como pusieron de manifiesto los 2022 incidentes con jarabes para la tos contaminados vinculados a muertes infantiles en Gambia y Uzbekistán, que atrajeron la atención internacional. La escasa supervisión reglamentaria y el cumplimiento desigual han provocado que se cuelen en los mercados medicamentos de calidad inferior, con muchas empresas en la lista negra en 2023 por infracciones de calidad.

Suficientemente seguro para su uso en Estados Unidos

Bhattacharya dijo que la solución podría ser tan fácil como permitir que un inspector de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) esté presente en las operaciones de fabricación.

"Ese tipo de colaboración dará lugar a una mayor supervisión y una mejor regulación de las empresas indias de fabricación de productos farmacéuticos, de modo que podamos confiar en que si se fabrica algo en India y se lleva a Estados Unidos sea lo suficientemente seguro para su uso en América".

La recientemente firmada One Big Beautiful Bill ofrecía otra solución temprana a la crisis de la cadena de suministro. Incluye disposiciones fiscales que incentivan la fabricación nacional, como la amortización total para investigación y desarrollo e inversiones de capital para nuevas fábricas, lo que podría afectar indirectamente a la fabricación farmacéutica extranjera al animar a las empresas a priorizar la producción con sede en Estados Unidos.

La orden ejecutiva de Trump

Bhattacharya también elogió la orden ejecutiva de Trump en mayo, "Entrega de precios de medicamentos recetados de nación más favorecida a los pacientes estadounidenses."

"El mismo fabricante, a menudo incluso empresas estadounidenses, cobrará a los europeos diez veces menos, cinco veces menos, dos veces menos por el mismo medicamento que cobra a los estadounidenses", señaló.

"Eso es lo que dice la orden ejecutiva del presidente, Estados Unidos está diciendo basta de eso. Vamos a exigir que las compañías farmacéuticas traten a los estadounidenses de forma justa".

© Just The News