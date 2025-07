Las raíces cubanas de Ted Cruz, clave en su lucha por la libertad

El senador republicano Ted Cruz se ha convertido en una de las voces clave en la lucha por la libertad en el mundo. Algo en lo que ha tenido mucho que ver la vivencia de su padre, Rafael Bienvenido Cruz, un aguerrido opositor al régimen de Fulgencio Batista por lo que fue arrestado y torturado hasta que se vio obligado a emigrar a EEUU en 1957.

Nacido en Calgary (Canadá) en 1970, Ted Cruz se crió en EEUU, en Houston (Texas). Se graduó con honores de Princeton University y Harvard Law School. Se especializó en debates y se labró una reputación como un brillante abogado brillante. Tras terminar sus estudios, trabajó como asistente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pasando luego a la Administración de George W. Bush, antes de convertirse en el primer hispano en representar a Texas en el Senado en 2012.

Su vínculo con Cuba siempre ha sido una constante en su carrera. Desde la Cámara Alta se ha consolidado como uno de los más firmes críticos del régimen castrista, abogando por sanciones más duras y condenando las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la isla. La lucha por la libertad y contra el comunismo en Cuba es algo incluso personal, y uno de sus grandes objetivos políticos es ver una Cuba libre.

No obstante, su defensa de la libertad va más allá de Cuba. El senador es totalmente crítico con regímenes autoritarios y ha buscado una política firme frente a naciones como Irán y Corea del Norte. Asimismo es una de las voces más destacadas que vienen advirtiendo de la amenaza china para EEUU, que se está materializando de diversas formas. También es uno de los más destacados legisladores que busca que se haga responsable al Partido Comunista Chino por la pandemia del covid, además de las violaciones de derechos humanos.

Más allá de Cuba, Ted Cruz se ha convertido en un referente para el Partido Republicano, ubicándose en el ala más conservadora del GOP, con una mirada estricta en el control de gasto. ha sido una figura prominente en la política estadounidense. El senador por Texas Cruz se ha caracterizado por su defensa de un ejecutivo limitado, libertad económica y garantizar la seguridad nacional. Su papel clave en el cierre del Gobierno de 2013, como parte de la pugna por desfinanciar la Affordable Care Act, lo puso en el centro de los focos de la opinión pública.

En el 2016 lanzó su candidatura para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca, aunque fue superado por un sorprendente Donald Trump, con quien tuvo sus más y sus menos durante la campaña. Sin embargo, una vez investido el magnate como presidente, Cruz se convirtió en un aliado fundamental en la Cámara Alta y un ferviente defensor de sus políticas.

El pensamiento de Cruz en sus libros

Además de su intensa actividad política, Ted Cruz es autor de varios libros, en los que ha expuesto su visión sobre la actualidad nacional y sus retos. Entre ellos, destacan Unwoke, de 2023, una feroz crítica del wokismo y en el que presentó "un plan de batalla realista para derrotar el asalto woke a EEUU.

​Ya antes destacaron A Time for Truth -en el que expone su visión y vivencia del sueño americano así como sus desafíos-, One Vote Away -sobre el poder de un simple asiento en el Tribunal Supremo- o Corrupted Justice, en el que acusa al Partido Demócrata de haber corrompido el sistema judicial y usar los tribunales como un arma política.