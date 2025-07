Trump dice que se enfadó con Epstein porque se llevaba al personal de su spa

Publicado por Israel Duro 30 de julio, 2025

A pesar de su hastío con el tema, Donald Trump volvió a hablar de Jeffrey Epstein el martes. El presidente aseguró ante los periodistas que rompió su amistad con el malogrado financiero por contratar a personal del spa del club del magnate republicano, incluida la mujer que acusó al príncipe Andrés de abusos.

Hasta ahora la Casa Blanca afirmó que hace dos décadas Trump echó de su club de Mar-a-Lago "por ser asqueroso" a Epstein, el rico financiero encontrado muerto en la cárcel mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Trump, a Epstein en Mar-a-Lago: "Fuera de aquí"

Hasta ahora, siempre se había apuntado a un desacuerdo inmobiliario en Florida como la causa del distanciamiento entre ambos, pero Trump aseguró el martes a los periodistas a bordo del Air Force One en el viaje de regreso de Escocia que fue el robo de personal lo que llevó a la ruptura.

"Contrató a personas que trabajaban para mí. Cuando me enteré le dije: 'Escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente'. Y luego, no mucho después de eso, lo volvió a hacer. Y dije: 'Fuera de aquí'".

Giuffre, denunciante del príncipe Andrés, entre el personal 'robado' por Epstein

Trump también apuntó que una de las empleadas del spa de Mar-a-Lago que se llevó su otrora amigo era Virginia Giuffre, quien presentó una demanda civil contra el amigo de Epstein, el príncipe Andrés, acusándolo de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años. El pasado abril Giuffre se suicidó en Australia.

Antes de regresar al poder en enero, Trump prometió publicar más información sobre Epstein, a quien parte de la derecha conservadora acusa de traficar con jóvenes para la élite. Pero el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron a principios de julio que no han descubierto nuevos elementos que justifiquen la divulgación de información adicional sobre Epstein.

Esto enfureció a parte de las bases republicanas. Para calmar los ánimos, el Departamento de Justicia ha solicitado la publicación de las transcripciones del gran jurado de la investigación sobre Epstein.