Ted Cruz, en VOZ: "La comunidad hispana es fundamentalmente conservadora"

Publicado por Joaquín Núñez 29 de julio, 2025

Con más de 12 años en el Senado, una campaña presidencial y un podcast que llega a millones de personas, Ted Cruz (R-TX) se consolidó en los últimos años como una de las voces más influyentes del Partido Republicano.

En una entrevista con VOZ en Washington DC, el senador analizó por qué el voto hispano está girando hacia el Partido Republicano y recordó su cruce viral con Tucker Carlson.

Además, se expresó sobre el rol de la Administración Trump en América Latina, el crecimiento del aislacionismo en el Partido Republicano y la libertad de elección escolar (School Choice), lo que define como “el gran tema de los derechos civiles del siglo XXI”.

"La comunidad hispana es fundamentalmente conservadora"

El senador comenzó evaluando la importancia de la comunidad hispana y cómo pasó de ser un sostén clave de la famosa 'Coalición Obama' a convertirse en un electorado con tendencia cada vez más republicana.

"Somos el partido del empleo y el partido de las oportunidades. Creo que la comunidad hispana es una comunidad fundamentalmente conservadora. Si nos fijamos en los valores que resuenan en nuestra comunidad, la fe, la familia, el patriotismo. Mucha gente no sabe que los hispanos tienen la tasa más alta de alistamiento militar de cualquier grupo demográfico en este país. Y en el centro de todo ello está el sueño americano", expresó Cruz.

Remarcó también que ganó el voto hispano en las elecciones al Senado de 2024, algo que definió como "sin precedentes".

"Si nos fijamos en el Valle del Río Grande, el Valle del Río Grande ha sido azul brillante, ha sido demócrata durante cien años. Donald Trump ganó en el valle y yo gané en el valle. Eso es transformador, y es porque somos el partido del empleo y somos el partido que representa los valores que resuenan en la comunidad latina", añadió.

"En política exterior, Tucker se ha vuelto loco"

Momentos después, el senador de Texas se refirió a su viral entrevista con Tucker Carlson, quien lo desafío sobre la política de la Administración Trump hacia Irán, Rusia e Israel. El mano a mano superó los 8 millones de reproducciones en X.

"Sabía que la entrevista sería polémica. Conozco a Tucker desde hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo con Tucker en aproximadamente el 80 % de los temas, pero creo que, en política exterior, el tipo se ha vuelto loco. Se ha vuelto realmente extremista. Y hice la entrevista porque quería abordar esas ideas, porque creo que lo que defiende es erróneo", señaló Cruz.

El republicano también defendió la política de la Administración Trump en Medio Oriente, subrayando que los bombardeos a las instalaciones nucleares de Irán tuvieron un "éxito increíble".

Además, aseguró que el presidente es un comandante en jefe "fuerte", incluso temido por los enemigos de los Estados Unidos, algo que no pasaba durante la gestión de Joe Biden y Kamala Harris: "No se va a quedar de brazos cruzados mientras un loco teocrático desarrolla armas nucleares y amenaza con utilizarlas para asesinar a millones de estadounidenses".

"Creo que la política exterior del presidente Trump ha sido totalmente acertada. Y creo que aquellos que han estado atacando y criticando al presidente Trump, como Tucker Carlson, se han equivocado. Y su opinión, la opinión de Tucker, está mucho más cerca de la de Joe Biden y Kamala Harris en materia de política exterior que de la del presidente Trump. Y creo que Biden y Harris se retiraron del mundo. Eso fue un error. Y con el presidente Trump, volvemos a tener un presidente estadounidense fuerte", continuó el senador.

"Desgraciadamente, hay un número creciente de aislacionistas en el Partido Republicano"

Sobre los diferentes enfoques del Partido Republicano en política exterior, Cruz se diferenció tanto de los intervencionistas y los aislacionistas. Para él, el primer grupo no conoce país que no quieran invadir, mientras que el segundo se siente cómodo estando alejando del mundo.

"Me considero un tercer punto en el triángulo. Soy un halcón no intervencionista. Y, por cierto, creo que eso es exactamente lo que es el presidente Trump. Y creo que es exactamente donde se encuentra Ronald Reagan. Reagan se refería a ello como 'paz a través de la fuerza'. En ocho años, el país más grande que Reagan invadió fue Granada. No invadió países extranjeros. Pero lo que también hizo fue construir un ejército lo suficientemente fuerte como para ganar la Guerra Fría y derrotar a la Unión Soviética sin disparar un solo tiro. Del mismo modo, el presidente Trump ha demostrado ser muy hábil a la hora de sacarnos de la guerra", explicó.

"El trabajo de nuestro ejército es proteger a los ciudadanos estadounidenses y mantenernos a salvo. Eso es lo que hizo el presidente Trump. Y creo que eso es lo que quiere la gran mayoría de los estadounidenses", añadió.

El rol de Estados Unidos en América Latina y el caso de Venezuela

A la hora de hablar de Venezuela, Cruz se refirió a Nicolás Maduro como un "dictador ilegítimo y opresivo". "Creo que la administración Trump hace un trabajo mucho más eficaz al enfrentarse a Maduro, al enfrentarse al régimen comunista de Cuba, y creo que debemos ser una voz para la libertad, y creo que el presidente Trump es inequívocamente mejor para América Latina que la administración Biden", sumó.

En comparación con la Administración Biden, Cruz remarcó que Trump está acercando a aquellos líderes que efectivamente quieren mantener una buena relación con los Estados Unidos.

"En Brasil, Jair Bolsonaro, un firme proestadounidense, quería alinearse con Estados Unidos, el país más grande de toda América Latina, inclinándose hacia Estados Unidos. Eso era inequívocamente bueno. ¿Qué pasó? Biden llegó al poder e hizo todo lo posible por socavar a Bolsonaro porque prefería a Lula, un izquierdista antiestadounidense que odia a este país. Eso fue malo para América Latina, malo para Brasil y malo para Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Colombia. Iván Duque, amigo de Estados Unidos, inclinándose hacia Estados Unidos, defendiendo la libertad. Llegó la administración Biden y socavó a Duque en todo momento. Ahora tenemos a Gustavo Petro, otro izquierdista antiamericano que odia a nuestro país", continuó el republicano de Texas.

La importancia de la elección de escuela para las familias

Como ya hizo en diferentes discursos y exposiciones, Cruz afirmó que la elección de escuela es “el gran tema de los derechos civiles del siglo XXI”. Para el senador, la competencia entre escuelas aumenta la calidad, brinda más opciones a los padres y mejora del sistema educativo en general.

En el 'Big Beautiful Bill' ya promulgado por Trump, el senador introdujo una disposición que otorga hasta 5.000 millones al año en créditos fiscales federales por donaciones hechas a organizaciones sin fines de lucro que otorguen becas a estudiantes que optan por escuelas privadas o alternativas a la pública. El republicano afirmó que esta disposición envejecerá como una de las más importantes de la legislación firmada por el presidente.

"La educación abre oportunidades, y en este momento hay demasiados niños en este país que están atrapados en escuelas deficientes. Y son, de manera desproporcionada, niños de bajos ingresos, y son, de manera desproporcionada, afroamericanos e hispanos. Y el Partido Demócrata, durante años, les ha dicho a esos niños afroamericanos e hispanos: 'Mala suerte. No vamos a hacer nada para darles esperanza. No vamos a hacer nada para ayudarlos'", explicó.

"La elección de escuela es la forma de ayudar a las personas a salir de la pobreza. Es la forma de ayudar a las personas a salir de escuelas deficientes y obtener una educación excelente. Creo que todos los niños de Estados Unidos merecen tener acceso a una educación excelente", finalizó Cruz.