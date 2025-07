Una jueza federal bloquea la orden de Trump de retirar los fondos de Medicaid a las filiales de Planned Parenthood

Publicado por Agustina Blanco 28 de julio, 2025

El lunes, la jueza de distrito, Indira Talwani, en Boston, emitió un fallo que impide temporalmente que la Administración Trump recorte la financiación de Medicaid a todas las filiales de Planned Parenthood, en el marco de la nueva ley de reducción de impuestos y salud impulsada por el Partido Republicano.

Este nuevo fallo amplía una decisión previa de la semana pasada, cuando Talwani ordenó restablecer los fondos de Medicaid solo para 10 filiales de la organización.

En su orden, Talwani destacó los riesgos para la salud pública si se interrumpen los servicios de Planned Parenthood: “Es probable que los pacientes sufran consecuencias adversas para la salud cuando la atención se interrumpe o no está disponible. Restringir la capacidad de los miembros para brindar servicios de salud amenaza con un aumento de embarazos no deseados y complicaciones asociadas debido al acceso reducido a anticonceptivos efectivos, y un aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) sin diagnosticar ni tratar”.

La demanda fue presentada por Planned Parenthood Federation of America, que defiende el derecho al aborto pero no ofrece atención médica directa, en representación de sus 47 afiliados regionales, junto con Utah y Massachusetts.

El litigio cuestiona una disposición de la nueva ley que prohíbe, durante un año, los pagos estatales de Medicaid a organizaciones de atención médica sin fines de lucro que también realizan abortos y que recibieron más de $800.000 en fondos federales en 2023.

El fallo inicial de Talwani, emitido la semana pasada, tenía un alcance limitado, aplicándose únicamente a las filiales en estados donde el aborto es ilegal y a aquellas que no superaban el umbral de ingresos de $800.000. Sin embargo, la orden del lunes amplía esta medida cautelar, permitiendo que todas las filiales de Planned Parenthood soliciten reembolsos de Medicaid y mantengan su capacidad actual de atención a pacientes. “Una orden judicial preliminar mantiene la capacidad de los miembros de Planned Parenthood de solicitar reembolsos de Medicaid y mantener su nivel actual de servicio a los pacientes”, afirmó Talwani.

La respuesta de la Administración Trump



Por su parte, la Administración Trump, a través de Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, expresó su desacuerdo con la decisión: “Estamos en total desacuerdo con la decisión del tribunal. Los estados no deberían verse obligados a financiar a organizaciones que han priorizado la defensa política sobre la atención al paciente. Este fallo socava la flexibilidad estatal e ignora las preocupaciones de larga data sobre la rendición de cuentas”, según señala The Hill.

Planned Parenthood celebra la decisión judicial



Alexis McGill Johnson, presidente y directora ejecutiva de Planned Parenthood, celebró el fallo: “Mientras este caso continúa, los pacientes de todo el país aún pueden acudir a su proveedor de confianza de Planned Parenthood para recibir atención médica a través de Medicaid. Seguiremos luchando contra esta cruel ley para que todos puedan acceder a anticonceptivos, pruebas y tratamiento de ITS, exámenes de detección de cáncer y otros servicios de salud esenciales, sin importar su seguro”, señala un comunicado oficial de la empresa.