Cumbre Trump - Starmer: el presidente habló sobre conflictos, aranceles, libertad de expresión y dio a Putin un "plazo de 10 a 12 días" para poner fin a la guerra en Ucrania

Publicado por Carlos Dominguez 28 de julio, 2025

El presidente se reunió este lunes con el primer ministro británico, Keir Starmer. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la propiedad de Trump en Turnberry, Escocia, ambos líderes discutieron sobre la situación humanitaria en Gaza, de la guerra en Ucrania, de los problemas de la inmigración ilegal y de la defensa de la libertad de expresión.

Antes de la reunión, Trump dijo a los medios: "Europa es un lugar muy diferente de lo que era hace 5 años, tienen que organizarse, Si no lo hacen, ya no tendrán Europa, y no pueden hacer eso, no pueden arruinarla", afirmó el mandatario, refiriéndose a los problemas que acarrea una inmigración masiva.

En cuanto a la pregunta de una periodista sobre la libertad de expresión en Reino Unido, Trump dijo que "la libertad de expresión" es muy importante. "No sé si te refieres a algún lugar en específico", dijo el líder republicano mientras se dirigía a Starmer.

“Aquí tenemos libertad de expresión desde hace mucho tiempo”, respondió el primer ministro británico, un poco sobresaltado.

Por otra parte, Trump también dijo que le encantan los planes del Reino Unido de construir tres reactores nucleares, y calificó la energía nuclear de "segura". En cuanto a las farmacéuticas, el presidente dijo que quiere que vuelvan a Estados Unidos, afirmando que Gran Bretaña tiene un buen negocio farmacéutico.

Trump aseguró también que "gran parte" de los tratos comerciales entre el Reino Unido y EEUU irán a Escocia.

Un aumento de la ayuda para Gaza

Durante la reunión, los mandatarios hablaron sobre las posibles acciones para acelerar la entrada de ayuda humanitaria y liberar a los rehenes secuestrados por Hamás. Por su parte, Trump consideró que es "posible" alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Un alto el fuego es posible", declaró el mandatario republicano desde su propiedad en Turnberry.

Asimismo, el presidente anunció el lunes que Estados Unidos creará "centros de distribución de alimentos" en Gaza, afirmando que hay señales de "verdadera hambre" en el lugar, y acusó a Hamás de "robar la comida" enviada al territorio.

"Vamos a crear centros de alimentos donde la gente pueda entrar libremente, sin límites. No habrá vallas", declaró el republicano a la prensa.

"Estados Unidos aumentará su ayuda para Gaza", ya había declarado Trump el domingo, pidiendo que "otros países participen" porque es "un problema internacional".

Por su parte, el Gobierno británico anunció el sábado que quiere enviar ayuda a Gaza y evacuar a "niños que necesitan asistencia médica".

Trump afirmó que ha sido "difícil" tratar con Hamás, y es difícil con los rehenes que permanecen en cautiverio.

Un nuevo plazo para poner fin a la guerra en Ucrania

En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente anunció el lunes que "reducirá" el plazo de 50 días que dio el 14 de julio a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra, bajo amenaza de importantes sanciones estadounidenses contra el Kremlin.

El líder republicano afirmó estar "muy decepcionado" con Putin y añadió: "Voy a reducir los cincuenta días que le di a un plazo menor".

De esta manera, Trump dio a su homólogo ruso un plazo de 10 o 12 días para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"Voy a establecer un nuevo plazo de aproximadamente 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar, simplemente no vemos que se esté haciendo ningún progreso", lamentó el presidente.

El alcalde de Londres es una "persona desagradable"

Durante el encuentro, una periodista le preguntó a Trump si iría a Londres durante su visita de Estado, a lo que Trump respondió:

"Lo haré. No soy fan de su alcalde... Creo que ha hecho un trabajo terrible, el alcalde de Londres. Es una persona desagradable", afirmó el presidente refiriéndose al laborista Sadiq Kahn, quien es un musulmán practicante.

Acuerdo arancelario con la UE

La víspera, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se desplazó a Turnberry para negociar un acuerdo comercial en virtud de la cual la UE se ve sometida a aranceles del 15% sobre sus exportaciones a Estados Unidos.

El acuerdo, anunciado a pocos días de que expirara el plazo de la Casa Blanca para imponer aranceles punitivos a la UE, busca evitar una escalada de sanciones comerciales que podría haber impactado gravemente las economías globales.

Un momento de celebración

A su llegada el viernes a Escocia, tierra de origen de su madre, Trump afirmó que sería un momento de "celebración" con Starmer tras el acuerdo comercial de mayo, que prevé aranceles reducidos para los productos británicos.

"Es un buen acuerdo", dijo el presidente el domingo, asegurando que el primer ministro británico está "haciendo un buen trabajo".