Un nuevo programa de FEMA otorga 600 millones a los estados para construir centros de detención de migrantes

Publicado por Joaquín Núñez 25 de julio, 2025

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció un nuevo programa de subvenciones de hasta 600 millones de dólares para los estados que construyan centros de detención de migrantes. La iniciativa llega algunas semanas después de que el presidente Donald Trump promulgara el 'Big Beautiful Bill', legislación que ayudará a agilizar el programa de deportaciones.

De acuerdo con la agencia, el programa aliviará el hacinamiento en los programas de detención y aumentará la capacidad de detención de las instalaciones locales. En cuanto a la distribución de los fondos, serán distribuidos por FEMA en asociación con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La iniciativa llega después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara que pediría un reembolso para financiar su nuevo centro de detención, 'Alligator Alcatraz'. Se estima que el nuevo centro del Sunshine State costará unos 450 millones anuales.

"La secretaria Noem ha sido muy clara en que los fondos para Alligator Alcatraz pueden servir de modelo para que otros estados y gobiernos locales colaboren con la detención", declaró un portavoz de FEMA en diálogo con Reuters.

Los estados tienen tiempo para aplicar hasta el 8 de agosto.

JD Vance anticipa una migración neta negativa en 2025

El vicepresidente JD Vance participó en una cumbre sobre inteligencia artificial organizada por podcast All In y The Hill, donde analizó la política migratoria de la Casa Blanca.

“El contraargumento es que los tribunales están tratando de detenernos en cada paso del camino. Y hasta hace aproximadamente un mes, no contábamos con los recursos necesarios para que ICE pudiera hacer frente a la invasión masiva que Joe Biden llevó a cabo en nuestro país. No teníamos los recursos necesarios para procesar a muchas de esas personas. Eso ha cambiado gracias al ‘Big Beautiful Bill’", expresó Vance.

“Pienso que en 2025 tendremos la primera cifra neta negativa de inmigración en unos 50 o 60 años en Estados Unidos. Así que ha habido un cambio importante, muy importante”, continuó el exsenador de Ohio. En cuanto al concepto de inmigración neta negativa, ocurre cuando más personas abandonan un país que las que ingresan durante un periodo de tiempo específico.