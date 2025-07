La demanda de Trump contra el WSJ y Rupert Murdoch toca a un juez designado por Obama

Publicado por Santiago Ospital 21 de julio, 2025

El magistrado Darrin P. Gayles juzgará la demanda de Donald Trump contra The Wall Street Journal (WSJ) por difamación. Designado por Barack Obama en 2014, ejerce desde hace 11 años en el Distrito Sur de Florida.

Trump llevó al periódico ante la justicia por asegurar que el presidente había enviado una carta "subida de tono" a Jeffrey Epstein en 2003. El mandatario aseguró que la información era falsa: "Nunca dibujé una imagen en mi vida. No dibujo mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras".

La información de que Gayles presidirá el juicio por $10.000 millones se conoce horas después de que Trump volviera a arremeter contra el periódico, esta vez por publicar que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le había explicado que despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sería malo para los mercados.

El republicano describió el artículo como "típicamente falso", afirmando que "nadie tuvo que explicármelo". "Sé mejor que nadie qué es bueno para el mercado y qué es bueno para EEUU", continuó: "Si no fuera por mí, el mercado no estaría en máximos históricos ahora mismo; ¡probablemente se habría desplomado!". "Así que, obtenga información CORRECTA".

No dijo si también emprenderá acciones legales por esta última pieza.

Aunque el WSJ no respondió a esta acusación, sí se defendió de la demanda por difamación. "Confiamos plenamente en el rigor y la exactitud de nuestros informes, y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier demanda", comunicaron a través de un portavoz.