Crisis para los demócratas en Minnesota: La senadora estatal Nicole Mitchell fue declarada culpable de robo

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de julio, 2025

La senadora estatal de Minnesota, Nicole Mitchell, fue declarada culpable de robo en primer grado este viernes, luego de que irrumpiera en la casa de su madrastra el año pasado, en un incidente que muchos expertos han descrito como el posible fin de la carrera política de la líder demócrata. Si bien Mitchell negó todas y cada una de las acusaciones durante el juicio, admitió haber entrado por una ventana de la casa de su madrastra, de acuerdo con lo mostrado en las imágenes de la cámara corporal de la policía. La demócrata también explicó que no tenía intenciones de llevarse nada de la casa de su madrastra y que solo entró para revisar su estado de salud.

En el momento de su arresto, Mitchell le dijo a la policía: “Claramente, no soy buena en esto”, para luego comentarle a su madrastra: “Solo intentaba recuperar un par de cosas de mi papá ya que no querías hablar conmigo”. La líder demócrata, quien es una ex meteoróloga y teniente coronel de la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos, fue arrestada en abril del año pasado mientras cumplía apenas su primer mandato en el Senado del estado de Minnesota.

Mitchell podría pasar 20 años tras las rejas

En un comunicado, el líder republicano del Senado de Minnesota, Mark Johnson, condenó las acciones de Mitchell y afirmó que “su permanencia en el Senado de Minnesota deja una mancha en el historial de la cámara cada vez que su voto fue decisivo para aprobar una legislación”. Por su parte, la líder de la mayoría demócrata en el Senado de Minnesota, Erin Murphy, detalló que Mitchell les aseguró tanto a ella como a sus colegas que renunciaría lo antes posible en el caso de ser declarada culpable.

Si bien el juez no ha llegado a fijar una fecha para la sentencia oficial, Mitchell podría enfrentar tiempo en prisión, ya que el cargo de robo con agravantes conlleva una pena mínima de seis meses tras las rejas y una máxima de 20 años.