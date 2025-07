Trump califica a Jerome Powell como uno de sus "peores nombramientos" por no bajar los tipos de interés

Publicado por Just The News / Charlotte Hazard 18 de julio, 2025

Donald Trump criticó el viernes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no bajar los tipos de interés y dijo que esa decisión está dificultando la compra de viviendas.

"Demasiado tarde [como Trump apodó a Powell] y la Fed están ahogando el mercado inmobiliario con sus altos tipos, dificultando que la gente, especialmente los jóvenes, puedan comprar una casa", publicó el republicano en TRUTH Social. "Él es verdaderamente uno de mis peores nombramientos. Sleepy Joe [Biden] vio lo malo que era y lo volvió a nombrar de todos modos, y la Junta de la Fed no ha hecho nada para detener a este zoquete y que no haga tanto daño a la gente."

La Administración Trump ha sido muy crítica con Powell por no recortar los tipos de interés a pesar de la baja inflación y la mejora de las cifras de empleo. Entre los argumentos para rechazar el reclamo se encuentran el temor a que los aranceles aumenten la inflación y las actuales proyecciones de que habrá una inflación mayor, todo esto mientras la Fed ya se encuentra tratando de bajar la inflación anual del 2,7% al 2%

Sobre que la Junta de la Reserva Federal es responsable, al menos en parte, de que la gente no pueda comprar una casa, escribió: "¡En muchos sentidos, la Junta tiene la misma culpa! Los EEUU se están moviendo, hay una INFLACIÓN MUY BAJA, y merecemos estar al 1%, ahorrando un billón (trillion) de dólares al año en costes de intereses. No puedo decirles lo tonto que es Demasiado Tarde. ¡Es tan malo para nuestro país!".

Trump sopesó públicamente la idea de despedir a Powell y ha redactado una carta para despedirlo, pero no la ha enviado, según The New York Times.

