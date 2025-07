El Wall Street Journal atribuye a Trump una carta subida de tono dirigida a Epstein mientras el presidente anuncia una demanda contra el diario

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de julio, 2025

El Wall Street Journal atribuyó este jueves al presidente Donald Trump una carta subida de tono, presuntamente dirigida al pederasta Jeffrey Epstein en 2003. Según el WSJ, la misiva presenta contenido gráfico e insinuaciones que el mandatario niega vehementemente haber escrito. A través de la red social Truth, el líder republicano calificó la misiva de “falsa, maliciosa y difamatoria”, y advirtió acciones legales contra el diario, el magnate de medios Rupert Murdoch y NewsCorp.

De acuerdo con el WSJ, la presunta carta dirigida a Epstein, con motivo de su 50º cumpleaños, formaba parte de un álbum personal recopilado por Ghislaine Maxwell —su expareja y cómplice—, y contenía saludos de múltiples personas importantes del círculo íntimo de Epstein, incluidos empresarios, abogados y figuras públicas.

La presunta misiva atribuida a Trump —descrita por el WSJ como “subida de tono”— incluía una conversación ficticia y extraña entre él y Epstein, aparentemente mecanografiada dentro del contorno de una mujer desnuda dibujada a mano.

El texto de la carta se lee a continuación “Voz en off: Debe haber más en la vida que tenerlo todo

Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es.

Jeffrey: Ni yo, ya que también sé lo que es.

Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey.

Jeffrey: Sí, las tenemos, pensándolo bien.

Donald: Los enigmas no envejecen, ¿lo has notado?

Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi.

Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños — y que cada día sea otro maravilloso secreto”



Sin embargo, la respuesta de Trump al WSJ fue categórica: aseguró que nunca escribió dicha carta.

“Esto no soy yo. Esto es algo falso. Es una historia falsa del Wall Street Journal”, dijo el presidente en una entrevista al diario. “Nunca dibujé una imagen en mi vida. No dibujo mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras”.

En la entrevista al WSJ, Trump ya había amenazado al WSJ con una demanda en caso de publicar el reportaje. Tras la publicación de este, el presidente publicó un extenso mensaje en la red social Truth, donde afirmó afirmó que Rupert Murdoch y la editora del WSJ, Emma Tucker, fueron advertidos personalmente —a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt y el propio presidente— de que la carta era un engaño.

A pesar de la advertencia, Trump dijo que el medio decidió seguir adelante con su publicación. En el mensaje, el mandatario anunció la demanda.

“El presidente Trump demandará al Wall Street Journal, NewsCorp y al señor Murdoch en breve. La prensa debe aprender a decir la verdad, y no depender de fuentes que probablemente ni siquiera existen”, se lee en el mensaje, donde Trump citó su historial de triunfos legales contra la prensa corporativa.

En otro mensaje, más agresivo, Trump dijo que no son sus palabras ni su forma de hablar. También explicó que no hace dibujos, a pesar de que en el pasado hizo bocetos de caridad que se pueden encontrar públicamente.

Según el WSJ, el álbum mencionado dentro también incluiría cartas del multimillonario Leslie Wexner, ex CEO de Victoria's Secret, y del abogado Alan Dershowitz, además de poemas, fotos y saludos de exnovias de Epstein. Según el diario, los documentos fueron revisados por el Departamento de Justicia durante las investigaciones previas a la condena de Maxwell, quien ahora está llevando su caso a la Corte Suprema. Sin embargo, ni el FBI ni el DOJ confirmaron si estos materiales forman parte de la revisión reciente de archivos.

Trump también denunció nuevamente que el caso Epstein es una maniobra orquestada por sus críticos para acabar con él. Dijo que la falsedad de la carta es evidente porque, de ser fidedigna, ya hubiese sido revelada en el pasado.

“Si hubiera algo de verdad en esto, ya habría salido a la luz por parte de Comey, Brennan, Hillary la Corrupta u otros lunáticos de la izquierda radical hace años,” dijo en su red social.

En un intento por frenar lo que calificó como “ridículo nivel de publicidad”, el presidente informó que solicitó a la fiscal general, Pam Bondi, la publicación de todos los testimonios pertinentes del Gran Jurado, siempre que cuenten con aprobación judicial.

Este episodio alimenta un contexto más amplio de revisión de los archivos Epstein por parte del Departamento de Justicia. A inicios de año, la propia Bondi había prometido divulgar nuevos hallazgos sobre el caso, pero hasta ahora los documentos desclasificados no han arrojado nueva información relevante, generando frustración incluso seguidores conservadores y aliados del presidente. Elon Musk, por ejemplo, presionó públicamente a Trump para liberar los archivos, afirmando que los ciudadanos ya no confiarán en él si no lo hace. Charlie Kirk, Laura Loomer, Tucker Carlson, Steve Bannon y otras figuras MAGA se unieron a los llamados.

No obstante, a pesar de su disputa pública, el propio Musk dijo que la carta publicada por el WSJ no luce real. Puntualmente, mencionó que las palabras descritas por el diario “no suenan como algo que Trump diría”. Varios defensores de Trump compartieron la impresión.

Mientras tanto, el caso sigue escalando políticamente. Desde el Congreso, los demócratas del Comité Judicial han aprovechado la situación para exigir audiencias sobre la gestión de los archivos por parte de la Administración Trump, y podrían citar a declarar a la fiscal Bondi, Kash Patel y Dan Bongino si no se aclaran las responsabilidades.