Un tribunal de apelaciones ratifica la prohibición de la píldora abortiva en la tercera victoria reciente del maltrecho movimiento provida

El estado de ánimo del movimiento provida pasó de jubiloso a sombrío en los tres años posteriores a que el Tribunal Supremo anulara el derecho nacional al aborto en Dobbs, mientras los votantes de los estados rojos consolidaban las protecciones para el aborto y SCOTUS rechazó por unanimidad el desafío de los médicos provida a las normas relajadas de la Administración de Alimentos y Medicamentos para las píldoras abortivas.

La segunda Administración Trump frustró entonces a los grupos provida al intentar desestimar el desafío en curso de los estados liderados por el GOP' contra las normas de la FDA sobre la mifepristona y negando cualquier plan para restringir el medicamento con misoprostol para abortar y expulsar un feto, aunque el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., prometió más tarde una nueva revisión de la seguridad.

El júbilo parece estar volviendo lentamente después de tres victorias en tres semanas, con el 4º Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE.UU.derribando una impugnación de La estricta ley del aborto de Virginia Occidental por GenBioPro, fabricante de mifepristona genérica, que argumentaba que una ley federal de 2007 que ampliaba la autoridad de la FDA se oponía a la ley del Estado de la Montaña.

Una hoja de ruta para que los Estados no financien a Planned Parenthood

El Tribunal Supremo empezó a mover ficha el mes pasado con una hoja de ruta para que los estados desfinancien Planned Parenthood dejando que Carolina del Sur niegue la financiación de Medicaid a las clínicas del gigante abortista, mientras que una prohibición de reembolso de Medicaid de un año que solo afecta a Planned Parenthood se incluyó en el BBB del presidente Trump, aunque un juez federal bloqueó esa disposición.

"No tomamos posición sobre la sabiduría o la locura de la ley del aborto de Virginia Occidental", dice la opinión del juez Harvie Wilkinson, nominado por el presidente Reagan, y al que se unió el juez de distrito Rossie Alston, que forma parte del tribunal de apelación por designación y es conocido por haber presidido el juicio del francotirador de Beltway.

"Despreciar al Tribunal Supremo no es una opción"

"Uno puede, por supuesto, estar de acuerdo o no con la decisión de Dobbs. Pero esa no es la cuestión", escribió Wilkinson. "En un momento en que el Estado de Derecho está bajo un ataque contundente, despreciar al Tribunal Supremo no es una opción".

La mayoría reprendió a la jueza DeAndrea Benjamin, nombrada por el presidente Biden, por disentir basándose en escritos de amigo del tribunal que, escribieron, "parecen una invitación grabada a este tribunal para que asuma un papel legislativo. Política sobre política es desfilada por el disidente en cuanto a por qué la ley de Virginia Occidental es desacertada."

La única parte de la opinión mayoritaria a la que Benjamin se unió fue su conclusión de que GenBioPro tiene legitimación para demandar porque la ley "limita severamente" su grupo de clientes en el estado y "es más que plausible" que la empresa "tomara las medidas necesarias"para vender el medicamento en el estado sin la prohibición de la mifepristona. GenBioPro también intervino en la impugnación de los estados republicanos.

Gobernador de Virginia Occidental: "Siempre seremos un estado provida"

El gobernador republicano Patrick Morrisey, que defendió la ley como fiscal general cuando GenBioPro interpuso la demanda, elogió la sentencia y prometió que Virginia Occidental continuará "liderando la nación en nuestros esfuerzos por proteger la vida. Siempre seremos un estado provida".

La American Life League, crítica abierta del historial abortista del presidente Trump y de la "descorazonadora concesión" de la prohibición del reembolso durante un año, calificó el fallo como una segunda "señal muy alentadora" para la agenda provida este verano tras el fallo sobre Medicaid.

"Si no podemos confiar en nuestros legisladores federales para proteger a los recién nacidos y a sus madres, ¡entonces animaremos a los estados a que lo hagan!" dijo la directora nacional Katie Brown Xavios.

Regulación 'si y cuando se realiza un aborto con medicamentos'

Aunque la reafirmación del 4º Circuito de la primacía estatal sobre la regulación del aborto independientemente del método se limita a su jurisdicción, desde el azul profundo Maryland hasta el rojo profundo Carolina del Sur, su razonamiento sobre la intención del Congreso en la Ley de Enmiendas de la FDA (FDAAA) podría influir en otros tribunales que evalúen los desafíos a las leyes sobre la mifepristona.

Veintitrés estados presentaron un escrito de amigo del tribunal en apoyo de Virginia Occidental en el 4 º Circuito, aunque no está claro cuántos prohíben las píldoras abortivas - ahora la mayoría de los abortos - frente a restringir la forma en que pueden ser dispensados, con una revisión deWashington Post del otoño pasado diciendo que 18 prohíben el "aborto con medicamentos", el término preferido de la industria, y otras 10 los limitan.

La rama de investigación de Planned Parenthood, la Guttmacher Institute, afirma a fecha de 23 de abril que 28 "restringen el acceso", 26 limitan "la provisión únicamente a los médicos", siete "prohíben explícitamente el uso de la telesalud", 18 exigen una visita en persona en algún momento, cuatro prohíben el envío de píldoras por correo y 12 que lo restringen también tienen "prohibiciones totales del aborto, por lo que estas políticas rara vez se aplican."

La opinión del juez Wilkinson retrató la cuestión como poco complicada porque el Congreso no proporcionó "una clara intención de desplazar el histórico y soberano derecho de los estados a proteger la salud y la seguridad de sus ciudadanos" cuando amplió la autoridad de la FDA hace 18 años.

"Los estatutos estatales a menudo abordan temas volátiles (aquí el aborto), que a su vez suscitan fuertes objeciones", pero dejar que "un soberano distante se cargue toda la promulgación" es una herramienta contundente, dijo. "El Congreso, por supuesto, puede asestar ese golpe pero, repito, el Congreso debe ser claro".

Prohibió el uso de medicamentos o drogas para lograr un aborto

La decisión Dobbs "analizó meticulosamente" 51 leyes estatales y territoriales sobre el aborto que se remontan a la fundación, y todas "prohibían el uso de medicamentos o drogas para lograr un aborto", por lo que la ley de Virginia Occidental "encaja cómodamente" en esa historia, dice el dictamen.

Aunque GenBioPro alega que la ley se inmiscuye en un ámbito federal, la regulación de los medicamentos, "este efecto no es más que incidental a la regulación del aborto por parte de la ley", escribió Wilkinson. "La exención en este caso rompería el equilibrio federal-estatal al suplantar toda ley estatal que afecte tangencialmente al ámbito federal".

La FDAAA permite a la FDA "regular cómo debe prescribirse la mifepristona y dispensarse si y cuando se realiza un aborto con medicamentos", dice el dictamen. Incluso si "asumimos que las leyes estatales y federales regulan el mismo campo, ese campo no es uno que el Congreso haya ocupado".

El lenguaje de la ley "sugiere que el Congreso pretendía crear un suelo regulador, no un techo" para los estados, dada la ausencia de un lenguaje preventivo como el que se encuentra en las Enmiendas sobre Dispositivos Médicos de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1976, escribió la mayoría.

El Congreso pretendía crear un suelo reglamentario, no un techo

Las enmiendas a la FDCA de 1962 incluyen una "cláusula de salvaguardia que indica que las normativas estatales sobre medicamentos sólo quedan excluidas si existe un 'conflicto directo y positivo' con la ley", que Wilkinson calificó de "prueba contundente de que el Congreso no pretendía que la supervisión de la FDA fuera el medio exclusivo de garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos", citando una sentencia de 2009.

La mayoría se mostró desconcertada por el argumento de GenBioPro de que la FDAAA creaba de algún modo "un derecho a utilizar cualquier medicamento concreto de alto riesgo, lo que habría constituido unaimportante intrusión en la autoridad tradicional de un Estado para proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos."

La compañía "fundamentalmente malinterpreta la misión de la FDA"

La compañía "fundamentalmente malinterpreta la misión de la FDA", para garantizar que los medicamentos en el mercado son "seguros y eficaces", dice la opinión, citando SCOTUS al rechazar el desafío pro-vida a las condiciones FDA de la mifepristona. "Nunca se ha autorizado a (...) ordenar que haya medicamentos específicos disponibles".

En alusión a los tribunales que posiblemente han ignorado las recientes directivas del TSE, Wilkinson escribió: "Que una vez más federalicemos la cuestión del aborto sin una directiva clara del Congreso, justo en los talones de Dobbs, nos dejaría a un pequeño paso del desafío."

