Los Ángeles demanda a la Administración Trump por el supuesto uso de “tácticas ilegales” en las redadas migratorias en la ciudad

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de julio, 2025

Las máximas autoridades de Los Ángeles anunciaron este martes que se unirán a otras siete ciudades cercanas en una demanda colectiva federal contra la Administración del presidente Donald Trump, alegando que el gobierno federal estaría usando “tácticas ilegales” a la hora de llevar a cabo sus redadas migratorias masivas en todo el condado. “No quiero decir que es un placer estar aquí con ustedes, porque no lo es”, comentó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una rueda de prensa junto a la abogada de la ciudad, Hydee Feldstein-Soto, y varios alcaldes del condado de Los Ángeles.

El caso, el cual fue inicialmente presentado la semana pasada por diferentes organizaciones de derechos civiles y de inmigración ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, solicita formalmente al tribunal que impida que el gobierno federal haga uso de “tácticas ilegales para alcanzar su número previsto de arrestos” en Los Ángeles, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y perfiles raciales.

Sobre la decisión de las máximas autoridades de la ciudad, Feldstein-Soto explicó en la rueda de prensa que el 6 de junio representó el inicio de una “realidad completamente aterradora y nueva” para los ciudadanos de Los Ángeles, al ser, según ella, el día en que los oficiales federales empezaron a intensificar la vigilancia. “Nos preocupa cómo están llevando a cabo la aplicación de las leyes migratorias. No estamos interfiriendo en la aplicación de dichas leyes”, comentó la abogada de la ciudad.

Luego de la rueda de prensa, Feldstein-Soto publicó un comunicado en el que detalló: “El gobierno federal ha concentrado a miles de agentes de inmigración armados, muchos de los cuales no portan identificación visible, y tropas militares en nuestras comunidades, llevando a cabo redadas inconstitucionales, redadas masivas y detenciones anónimas, sembrando miedo y caos entre nuestros residentes. La moción de intervención presentada hoy demuestra que no nos quedaremos de brazos cruzados y no permitiremos que estas redadas continúen o se conviertan en el procedimiento operativo estándar en nuestras comunidades”.

Las ciudades a las que se une Los Ángeles en la demanda colectiva federal son West Hollywood, Santa Mónica, Pico Rivera, Pasadena, Monterey Park, Culver City y Montebello.