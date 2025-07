Demandan al alcalde Adams y altos mandos del NYPD por presuntamente encubrir hechos de corrupción y tomar represalias contra investigadores

Publicado por Williams Perdomo 8 de julio, 2025

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrenta al menos cuatro demandas por corrupción. De acuerdo con los documentos legales, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) bajo el mando del alcalde solicitó -presuntamente- sobornos para ascensos, falsificó tarjetas de tiempo, colocó a amigos no calificados en unidades especializadas e ignoró rutinariamente las reglas sobre cámaras corporales.

Las demandas fueron presentadas el lunes por la noche, según The New York Post que dio a conocer la información primero. La situación llega en un momento en el que Adams intenta sacar adelante una campaña de reelección como independiente.

Además, NYP explicó que -por ejemplo- la demanda del ex jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, James Essig, acusa al ex comisionado Edward Caban de vender ascensos por hasta $15.000. Actualmente está bajo una investigación federal por vender placas policiales.

La demanda afirma que Caban perdió la paciencia con Essig por cuestionar sus decisiones y las prácticas poco convencionales de ascensos y traslados implementadas por el exjefe Jeffrey Maddrey, como otorgar cargos en la delicada Unidad de Víctimas Especiales sin investigaciones previas. Ante esto, Caban le habría exigido a Essig que aceptara una reducción salarial de 50.000 dólares o presentara su renuncia.

Otra demanda En otra de las demandas, se alega que Joseph Veneziano, quien era el segundo al mando en Asuntos Internos y tenía tres décadas de servicio en el NYPD, fue presionado de manera similar luego de investigar reportes falsificados de horas extra, los cuales habían sido aprobados por un allegado de Maddrey que trabajaba directamente con él.



En ese sentido, The New York Post explicó que el Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento Legal de la ciudad no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.