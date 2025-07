La revisión de la CIA sugiere que Brennan engañó al Congreso sobre Steele Dossier y la información de 2016, los legisladores quieren una investigación

Un nuevo informe de la CIA reveló detalles sobre las deficiencias y fallas en la evaluación de la inteligencia de Estados Unidos sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016, criticando al ahora exdirector de la CIA John Brennan por sus acciones y planteando la posibilidad de que pueda haber engañado al Congreso. Brennan es actualmente analista principal de seguridad nacional de la NBC.

La semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, publicó una"lección aprendida" revisión de la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia (ICA) de diciembre de 2016. Esa revisión criticó duramente a Brennan por supuestamente unirse a las fuerzas anti-Trump en el FBI, presionando para incluir el expediente anti-Trump sin fundamento del exespía británico Christopher Steele en la evaluación. En la revisión, la nueva revisión de la CIA también criticó la evaluación de "alta confianza" del FBI y la CIA de que el líder ruso Vladimir Putin había "aspirado" a ayudar al presidente Donald Trump a ganar en 2016.

El ahora ex congresista Matt Gaetz, republicano de Florida, habló en el podcast John Solomon Reports podcast para Just the News el lunes, argumentando que el Departamento de Justicia debería investigar a Brennan por sus negaciones sobre presionar para incluir el dossier Steele en la CIA. El ex congresista dijo que "hay un tiro bastante claro a Brennan para una revisión por mentir al Congreso".

Brennan no fue uno de los beneficiarios de los 4.245 indultos o clemencias concedidos por el entonces presidente Biden, y mentir al Congreso puede ser un delito federal según 18 U.S.C. § 1001, que prohíbe hacer declaraciones falsas al gobierno federal, incluido el Congreso. A diferencia del perjurio, no se limita a las declaraciones hechas bajo juramento, sino que la declaración debe ser "materialmente falsa" y hecha a sabiendas y voluntariamente.

El plazo de prescripción de cinco años empieza a contar cuando se consuma el delito, que es cuando se hace la declaración falsa o se presenta el documento falso. Así pues, cualquier presunta declaración falsa que Brennan pudiera haber hecho hace cinco años o más no sería perseguible. No obstante, Brennan testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en mayo de 2023, lo que le sitúa en el punto de mira de la acción de la justicia hasta 2028.

Nadie ha rendido cuentas... hasta ahora



Gaetz había interrogado a Brennan durante una entrevista a puerta cerrada del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en mayo de 2023, en la que Brennan había negado haber desempeñado papel alguno en el impulso del dossier a la CIA.

"El Dossier Steele pasó de ser la pieza central de las órdenes FISA, la pieza central de las investigaciones, a ser ahora algo tan sucio y tan manchado como un abuso de inteligencia que todos quieren afirmar que fue otra persona quien puso el Dossier Steele en esta evaluación crítica con respecto a la interferencia electoral rusa", dijo Gaetz el lunes. "El director de la CIA, John Ratcliffe, ha dicho ahora que, de hecho, fue Brennan quien hizo una llamada de adjudicación para que esto se incluyera".

Gaetz añadió: "Por supuesto que [el Departamento de Justicia] debería examinarlo, y creo que lo hará. ... ¿Cómo no se puede examinar esto? Tienes al jefe de la CIA diciendo que Brennan hizo esta determinación crítica con respecto a la información que luego en el interrogatorio del Congreso dijo, oh, él no estaba involucrado en eso y que era totalmente ajeno a que se incluyera en esa evaluación."

La ampliamente desclasificada revisión de "lecciones aprendidas" de la CIA de ocho páginas de la semana pasada se centró en la ICA sobre Rusia y las elecciones de noviembre de 2016. Fue elaborada por la Dirección de Análisis (DA) de la CIA bajo la dirección de Ratcliffe y concluyó que "la decisión de los jefes de la agencia de incluir el Dossier Steele en la ICA iba en contra de los principios fundamentales de tradecraft y, en última instancia, socavó la credibilidad de un juicio clave."

El director del FBI James Comey, cesado desde entonces, y el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe presionaron en diciembre de 2016 para incluir el desacreditado dossier de Steele en el cuerpo de laICA de 2016 sobre la supuesta intromisión rusa. El dossier se incluyó en un anexo clasificado de la evaluación con el acuerdo de Brennan y Comey.

Ratcliffe twitteó la semana pasada, al anunciar que la revisión se hacía pública, que Trump "ha confiado en mí para ayudar a poner fin a la militarización de la inteligencia estadounidense" y que el informe "subraya que la Evaluación del CI de 2016 se llevó a cabo a través de un proceso atípico y corrupto bajo los entornos políticamente cargados" de Brennan y Comey.

Informe: "Brennan mostró preferencia por la coherencia narrativa frente a la solidez analítica"



La nueva revisión de la CIA afirmaba que "los autores de la ICA y múltiples altos directivos de la CIA -incluidos los dos máximos responsables del centro de misión de la CIA responsable de Rusia- se opusieron firmemente a incluir el Dossier, afirmando que no cumplía ni siquiera las normas más básicas de tradecraft." El memorando de revisión de la agencia también afirmó que el Director Adjunto de Análisis de la CIA advirtió en un correo electrónico del 29 de diciembre de 2016 a Brennan que incluir el dossier en cualquier forma arriesgaba "la credibilidad de todo el documento."

La revisión de la CIA reveló que "a pesar de estas objeciones, Brennan mostró una preferencia por la consistencia narrativa sobre la solidez analítica" y que "cuando se enfrentó a defectos específicos en el Dossier por parte de los dos líderes del centro de misión -uno con amplia experiencia operativa y el otro con una sólida formación analítica- pareció más influenciado por la conformidad general del Dossier con las teorías existentes que por preocupaciones legítimas de tradecraft." El memorando de revisión de la CIA afirmaba que Brennan formalizó finalmente su postura por escrito, argumentando que "mi conclusión es que creo que la información justifica su inclusión en el informe."

El nuevo memorando de la CIA también declaraba que "en última instancia, los jefes de las agencias decidieron incluir un resumen de dos páginas del Dossier como anexo al ICA" con un descargo de responsabilidad adjunto en el que se afirmaba que el material del dossier no se utilizó "para llegar a las conclusiones analíticas." El memorando de revisión de la CIA, sin embargo, encontró que "al colocar una referencia al material del anexo en el cuerpo principal de la ICA como la cuarta bala de apoyo para el juicio de que Putin 'aspiraba' a ayudar a Trump a ganar, la ICA elevó implícitamente afirmaciones sin fundamento a la condición de pruebas de apoyo creíbles, comprometiendo la integridad analítica de la sentencia."

El memorando de lecciones aprendidas de la CIA también declaraba que "también fue marcadamente poco convencional hacer que los jefes de la Agencia revisaran y firmaran un borrador antes de presentarlo al NIC [Consejo Nacional de Inteligencia] para su revisión. El NIC no recibió ni siquiera vio el borrador final hasta pocas horas antes de que se publicara el ICA."

El memorando de la CIA también decía que "Brennan restó importancia a la preocupación" y respondió a Cohen que los "tres grandes" -es decir, la CIA, el FBI y la NSA- "tienen todo el derecho a ponerse de acuerdo sobre el lenguaje que se incluirá textualmente en la versión final del documento." La revisión de la CIA dijo que Brennan reconoció que el NIC todavía tendría "derecho a discrepar", pero "espero de verdad que eso no ocurra."

Just the News planteó una serie de preguntas a la CIA en las que pedía más detalles sobre algunas de las acciones de Brennan expuestas en el memorándum de lecciones aprendidas de la CIA y preguntaba si la agencia creía que el ex director de la CIA había engañado al Congreso.

"Bajo la dirección del Director Ratcliffe, la CIA se ha comprometido a garantizar que nuestros analistas tengan la capacidad de ofrecer evaluaciones sin ambages y libres de influencias políticas", declaró Liz Lyons, portavoz de la CIA, a Just the News. "Como lo demuestra la revisión recientemente publicada de la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia de 2016, pocas cosas son tan perjudiciales para la confianza pública como la militarización de la inteligencia".

Brennan no respondió a una solicitud de comentarios que le envió Just the News a través de la agencia de conferenciantes que le representa. La cantidad de dinero que pide como conferenciante no se hace pública, aunque una agencia afirma que cobra entre 50.000 y 75.000 dólares.

Brennan presionó sobre el portátil, el ICA y el Dossier de Hunter Biden en 2023



Brennan testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en mayo de 2023, donde fue interrogado principalmente sobre su papel como uno de los 51 ex funcionarios de inteligencia que firmaron la infame carta del portátil de Hunter Biden en octubre de 2020. Pero durante el interrogatorio -sobre todo cuando le tocó el turno a Gaetz- Brennan fue forzado a hablar sobre la ICA y el Dossier Steele.

Ese testimonio puede ser ahora objeto de un nuevo escrutinio, ya que se encuentra dentro del plazo de prescripción de cinco años para mentir al Congreso. Al comienzo del interrogatorio a puerta cerrada, Brennan dijo que entendía que estaba obligado a decir la verdad, con posibles repercusiones legales si no lo hacía.

Brennan describió el Dossier Steele como "un dossier de información que fue recopilado por un antiguo officer de la inteligencia británica, que recopiló información sobre Donald Trump, primero en nombre de un candidato republicano rival y luego en apoyo de la campaña de Clinton, que se puso a disposición de una variedad de medios de comunicación, así como de officiales del gobierno, el FBI."

Brennan negó haber revisado el Dossier Steele que impulsó antes de las elecciones



El ex director de la CIA también dijo que "la primera vez que puse los ojos en el dossier Steele fue en diciembre de 2016" y que "mi entendimiento es que [el dossier] estaba disponible para algunas personas antes de las elecciones [de 2016]. Yo no lo vi". Brennan dijo que "había oído informes sobre algo que estaba circulando y que incluía información salaz sobre Donald Trump... Fui informado antes de que había algún informe que estaba circulando entre los medios de comunicación, así como en Washington" antes de las elecciones, pero que no había visto el dossier hasta después.

Brennan dijo que "Steele era alguien, a mi entender, que trabajaba en nombre de individuos que promocionaban a alguien, pero no era un partidista".

El ex jefe de la CIA afirmó que "no participé en absoluto en el análisis del dossier. La primera vez que lo vi fue después de las elecciones. Y la CIA no participó en absoluto en el dossier. Puedes dirigirte al FBI y a otros".

Brennan dijo que estaba al tanto de la implicación del FBI en el dossier Steele "porque hay un anexo en la ICA, la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia, que el FBI pidió que se incluyera allí. Era su ámbito, su área, no la nuestra en absoluto".

"Recibí una copia del FBI cuando querían que se incluyera un resumen de ese documento en la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia que se hizo. ... Y la CIA se opuso rotundamente a cualquier referencia o inclusión del dossier Steele en la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia", dijo Brennan. "Así que enviaron una copia del dossier para decir que iba a estar separado del resto de la evaluación. Y fue entonces cuando la CIA tuvo acceso formal a él".

Brennan también dijo que "mis opiniones están contenidas en las Evaluaciones de la Comunidad de Inteligencia que se publicaron en enero de 2017. ... Es una descripción y un análisis muy completo y reflexivo de lo que los rusos estaban haciendo en esas elecciones presidenciales de 2016."

El ex director de la CIA dijo "no" cuando se le preguntó si editó la ICA, y dijo "sí" cuando se le preguntó si estaba al tanto de las opiniones disidentes sobre las conclusiones de la ICA.

"Había personas que habían leído el documento dentro de la CIA que no habían participado en la redacción ni en el análisis [que no estaban de acuerdo con las conclusiones de la ICA]", dijo Brennan. "Así que escuché algunas de sus preocupaciones, pero me remití a los expertos: los rusos, los de contrainteligencia, los expertos en cibernética y los analistas que realmente lo redactaron. Y por eso no anulé ni cambié ninguno de los juicios ni el lenguaje de ese documento."

John Brennan y el Informe Durham



No está claro lo que Brennan pudo haber dicho a Durham sobre su papel con la CIA y el dossier Steele, porque la transcripción de la entrevista de Brennan en agosto de 2020 con el equipo del abogado especial de Durham no se ha hecho pública. Es evidente que estos temas surgieron durante la entrevista de Brennan con Durham, a pesar de que las citas de esa parte de la entrevista de Brennan no aparecen en el informe de Durham.

The Wall Street Journal informó en abril de 2020 que "cada vez más, los investigadores se centran en el ex director de la CIA John Brennan, examinando si presionó para una evaluación más contundente sobre las motivaciones de Rusia de lo que otros en la comunidad de inteligencia consideraron que estaba justificado" y que "el equipo de Mr. Durham parece estar presionando a las personas involucradas en ese informe sobre si el Sr. Brennan trató de dirigir las agencias de la comunidad de inteligencia para firmar en una evaluación de "alta confianza"."

El entonces fiscal general William Barr también dijo a The New York Times en una entrevista de junio de 2020 que Durham estaba investigando la ICA.

"Definitivamente hubo interferencia rusa. Creo que Durham está examinando el ICA de la comunidad de inteligencia, el informe que hicieron en diciembre [de 2016]", dijo Barr. "Y él está como examinando toda la información que fue ... la base de sus conclusiones. Así que en esa medida, todavía tengo una mente abierta, dependiendo de lo que encuentre ".

Nick Shapiro, ex jefe adjunto de personal y asesor principal de Brennan, dijo poco después de que Brennan hablara con Durham que Brennan y Durham se reunieron en la sede de la CIA y discutieron "cuestiones relacionadas con la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016" y que Durham informó a Brennan de que "no es un sujeto ni un objetivo de una investigación criminal, y que sólo es un testigo de los acontecimientos que están siendo revisados."

Brennan también acudió a MSNBC en septiembre de 2020, donde dijo del equipo de Durham que "creo que estaban probando varias teorías que habían oído y me estaban pidiendo mi opinión, así como mis recuerdos sobre las cosas. Pero se manejó de una manera muy profesional".

Brennan prevarica sobre la colusión entre Trump y Rusia, revisando materiales



La mayoría de las referencias a Brennan en el informe Durham son en referencia a lo que Durham apodó la "inteligencia del Plan Clinton" - aunque hay excepciones. Durham señaló que, al entrevistar a Brennan sobre la declaración del ex director de la Oficina Federal de Investigaciones, Robert Mueller, de la falta de pruebas de colusión entre la campaña de Trump y las autoridades rusas, Brennan habría ofrecido que "no encontraron ninguna conspiración."

A pesar de esta admisión, el informe Durham señaló entonces las declaraciones contrarias de Brennan publicadas menos de una semana antes de su entrevista con Durham. Brennan había escrito un New York Times artículo de opinión titulado "John Brennan: President Trump's Claims of No Collusion Are Hogwash" donde Brennan escribió que "las negaciones rusas son, en una palabra, bazofia. ... Las afirmaciones del señor Trump de que no hubo colusión son, en una palabra, bazofia".

El resto de las menciones del informe Durham a Brennan se centraron en gran medida en la inteligencia del Plan Clinton. Durham escribió que, cuando fue entrevistado, "Brennan recordó en general haber revisado los materiales, pero declaró que no recordaba haberse centrado específicamente en sus afirmaciones sobre el supuesto plan de la campaña de Clinton. Brennan recordó en cambio centrarse en el papel de Rusia en el hackeo del DNC ".

"El 28 de julio de 2016, el director Brennan se reunió con el presidente Obama y otro personal de la Casa Blanca, durante el cual Brennan y el presidente discutieron la inteligencia relevante para las elecciones presidenciales de 2016, así como la posible creación de una Célula de Fusión interinstitucional para sintetizar y analizar la inteligencia sobre la influencia maligna rusa en las elecciones presidenciales de 2016", escribió Durham. "El recuerdo de Brennan fue que habló con el director Comey en la mañana del 29 de julio de 2016 para informarle sobre su reunión del 28 de julio con el presidente. Brennan no podía recordar cuándo vio realmente la inteligencia del Plan Clinton, pero no creía que tuviera la información cuando habló con Comey esa mañana."

Brennan se reunió con Obama, Biden, Comey y la fiscal general Loretta Lynch el 3 de agosto de 2016, según el informe Durham, donde "según las notas manuscritas de Brennan y sus recuerdos de la reunión, informó a los demás asistentes sobre la inteligencia relevante conocida hasta la fecha sobre la interferencia electoral rusa, incluida la inteligencia del Plan Clinton."

Asesor de Hillary Clinton: "vilipendiar a Donald Trump"



Durham dijo que las notas manuscritas desclasificadas de Brennan reflejan que informó a los participantes de la reunión sobre la "supuesta aprobación por Hillary Clinton el 26 de julio de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump agitando un escándalo que afirmaba la interferencia de los servicios de seguridad rusos."

"La Oficina no localizó ninguna prueba de que, al llevar a cabo la investigación del Huracán Crossfire, el FBI considerara si la inteligencia del Plan Clinton podría afectar a la investigación y de qué manera", decía el informe Durham. "Ningún miembro del personal del FBI entrevistado por la Oficina recordaba que el personal de Crossfire Hurricane hubiera tomado medida alguna para examinar la información del Plan Clinton. ... Esto contrasta fuertemente con su confianza sustancial en los informes no corroborados de Steele, que al menos algunos miembros del personal del FBI parecían saber que probablemente estaban siendo financiados o promovidos por la campaña de Clinton."

El informe Durham encontró que la prisa de la oficina por investigar a Trump fue "marcadamente diferente de las acciones del FBI con respecto a otra inteligencia altamente significativa que recibió de una fuente extranjera confiable que apuntaba a un plan de la campaña de Clinton para vilipendiar a Trump vinculándolo con Vladimir Putin."

El Congreso exige más información sobre las investigaciones Trump-Rusia



Queda por ver si el Congreso exigirá -y si el Departamento de Justicia proporcionará- acceso a todas las transcripciones de las entrevistas de Durham, incluida la entrevista con Brennan. El FBI de la era Biden obstaculizó repetidamente los intentos de averiguar quién sabía y dijo qué y cuándo lo hizo.

El representante Jim Jordan, republicano de Ohio, envió una carta el pasado mes de marzo al director del FBI Kash Patel argumentando que "el Comité todavía debe evaluar y comprender plenamente hasta qué punto llegó el FBI para interferir en las elecciones presidenciales de 2016". Pidió a Patel que entregara una gran cantidad de documentos vinculados a la saga de la falsa colusión, documentos que el ahora exdirector del FBI Christopher Wray se había negado a proporcionar.

La carta de Jordan también pedía todos y cada uno de los documentos y transcripciones en posesión del FBI que fueron citados o utilizados por la investigación de Durham.

Jordan dijo a Just the News el lunes por la noche que cree posible una revisión del testimonio de Brennan por parte del Departamento de Justicia.

"Parece que puede haber dicho algo que no era exacto al señor Gates y a mí, cuando lo depusimos en 2023", dijo el presidente.

"Queremos echarle un vistazo a esto, y veremos qué más puede hacer el señor Ratcliffe, o qué puede hacer, si acaso, el Departamento de Justicia, qué puede hacer también la fiscal general Bondi con esta información", añadió.

El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, y el senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, habían enviado una carta en mayo de 2023 a Durham señalando que figuras clave del Rusiagate -Comey, McCabe y otros- se habían negado a ser entrevistados por el abogado especial, y preguntando a Durham por qué se había negado a obligarles a testificar mediante citaciones.

Grassley y Johnson también enviaron una carta en marzo a Patel y a la fiscal general Pam Bondi observando que en abril de 2023 habían solicitado "transcripciones no redactadas" de la investigación del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, sobre la mala gestión del FBI en la investigación Trump-Rusia, pero que esas transcripciones nunca fueron entregadas. Los senadores señalaron que había 165 entrevistas transcritas en cuestión, y pidieron a Patel y Bondi que trabajen para eliminar las redacciones de los documentos y entregarlos al Senado.

Brennan se defiende "impávido"



Brennan publicó un libro de memorias 2020, Undaunted, en el que desgranaba su relato sobre las polémicas en torno a la CIA y el Dossier Steele.

Brennan escribió en su libro queel almirante Mike Rogers, entoncesjefe de la NSA, "no fue el único que cuestionó el nivel de confianza en el juicio de la evaluación relacionada con que Rusia favoreció la candidatura de Mr. Trump" y que "dos altos directivos del centro de misión de la CIA responsable de Rusia -uno con amplia experiencia operativa y el otro con una sólida formación analítica- me visitaron en mi despacho y me dijeron que tenían la misma opinión que Mike Rogers."

Brennan escribió que "llegué a la conclusión de que los dos oficiales no habían leído toda la inteligencia disponible. Dije que no anularía el juicio de los analistas de la CIA que, como equipo, estaban profundamente familiarizados con toda la inteligencia relevante y habían emitido el juicio de alta confianza. Animé a los dos oficiales, que dijeron haber planteado sus preocupaciones a los redactores de la evaluación, a que discutieran de nuevo sus preocupaciones con los autores."

El exdirector de la CIA escribió que "no sabía nada" sobre el dossier Steele "hasta finales de septiembre [de 2016], cuando Tom Brokaw, Richard Engel y un par de periodistas más se me acercaron al margen de una conferencia en Aspen (Colorado) y me preguntaron si había oído hablar de algunas informaciones salaces que circulaban entre los medios de comunicación sobre supuestas escapadas sexuales del señor Trump en Rusia". Aunque no estoy seguro, su pregunta podría estar relacionada con el Dossier Steele. Les dije que no había visto ninguna información de ese tipo".

El libro de Brennan afirmaba que "no vería el Dossier Steele hasta mediados de diciembre [de 2016], cuando recibí una copia del FBI antes de una discusión sobre si un resumen del dossier preparado por el FBI debía incluirse o anexarse a la evaluación clasificada de la comunidad de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones que se estaba redactando en ese momento. Se adjuntó".

Brennan insistió en su libro en que "el dossier no informaba ninguno de los análisis o juicios de la propia evaluación."

Brennan comparece ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes



El testimonio del ex director de la CIA ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes queda fuera del plazo de prescripción de cinco años, pero aun así contiene información importante.

Brennan respondió "no" al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes cuando se le preguntó en mayo de 2017 si la CIA se basó en el dossier Steele, diciendo: "Porque nosotros... no lo hicimos. No formaba parte del corpus de información de inteligencia que teníamos. De ninguna manera se utilizó como base para la evaluación de la Comunidad de Inteligencia que se hizo. No lo fue".

El informe de 2018 del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes señaló, sin embargo, que el director de la NSA Rogers "aclaró" al comité que, a finales de diciembre de 2016, un resumen de dos páginas del dossier Steele fue "añadido" como un "Apéndice al borrador de la ICA", y que su consideración del apéndice clasificado fue "parte del proceso general de revisión/aprobación de laICA."

La evaluación de enero de 2017 de la CIA, el FBI y la NSA concluyó con "alta confianza" que Putin "ordenó una campaña de influencia en 2016" y que Rusia trabajó para "socavar la fe pública en el proceso democrático de Estados Unidos, denigrar a la ex secretaria de Estado [Hillary] Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia" y "desarrolló una clara preferencia por el presidente electo Trump."

Rogers divergió de Brennan y Comey en un aspecto clave, expresando sólo "confianza moderada" en lugar de "alta confianza" en que Putin había "aspirado a ayudar" a las posibilidades electorales de Trump en 2016 "desacreditando" a Clinton" y contrastándola públicamente desfavorablemente con él."

La nueva revisión de la CIA de Ratcliffe declaró que "la NSA y algunos otros participantes no se sentían cómodos con la atribución de 'alta confianza' al juicio 'aspirado'. Citaron la limitada base de fuentes, la falta de inteligencia de corroboración y 'la posibilidad de un juicio alternativo' como impulsores de su incomodidad."

Un informe de 2018 del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, presidido en ese momento por el entonces representante Devin Nunes, republicano de California, concluyó que "la mayoría de los juicios de Evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre las actividades electorales de Rusia emplearon un oficio analítico adecuado", pero los "juicios sobre las intenciones estratégicas de Putin no lo hicieron". El informe de la Cámara de Representantes dijo que "identificó fallos significativos en el oficio de inteligencia que socavan la confianza en los juicios de la ICA sobre los objetivos estratégicos de Putin". Ese informe no era bipartidista.

El Comité de Inteligencia del Senado publicó entonces un informe bipartidista en 2020 defendiendo la ICA de 2016.

El panel dijo que los investigadores del Congreso no encontraron evidencia de presión política y determinaron que la evaluación "presenta una base de inteligencia coherente y bien construida para el caso de la interferencia rusa sin precedentes." Los senadores también encontraron que "los diferentes niveles de confianza en un juicio analítico están justificados y adecuadamente representados."

Las conclusiones clasificadas del Comité de Inteligencia de la Cámara sobre la ICA de 2016 han sido mantenidas de cerca por la CIA desde 2018, hasta que Ratcliffe le devolvió el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara la semana pasada.

Comey resta importancia al impulso del Dossier Steele y la NSA niega haber jugado ningún papel



El Comité de Inteligencia del Senado realizó unaentrevista a puerta cerrada a James Comey en junio de 2017. Se le preguntó a Comey si había insistido en que el dossier formara parte de la ICA, y Comey respondió: "Insistí en que lo lleváramos a la fiesta, y fui agnóstico en cuanto a si estaba anotado a pie de página en el propio documento, puesto como anexo. Tengo algún recuerdo de haber hablado con John Brennan tal vez en algún momento diciendo: Realmente no me importa, pero creo que es relevante y por lo tanto debe ser parte de la consideración ".

El Comité de Inteligencia del Senado realizó otra entrevista con una persona cuyo nombre está redactado en abril de 2017.

"El 27 de diciembre, se celebró una SVTC [videoconferencia segura] entre los cuatro adjuntos de la CIA, la NSA, el FBI y la ODNl, con el fin de llegar a un acuerdo sobre dónde colocar los materiales de Steele en la ICA, con el FBI insistiendo en que permaneciera en el cuerpo de laICA", dijo el funcionario redactado al comité. "No se llegó a ningún acuerdo y, según el alto funcionario de la CIA asignado a la ICA, el director Brennan dejó en manos de los analistas la decisión de dónde colocarlo". El 28 de diciembre, el director Comey seguía insistiendo en que el documento estuviera en el cuerpo. El 29 de diciembre, el director adjunto Cohen y el director adjunto McCabe acordaron colocar el material en un anexo."

Funcionarios de la NSA dijeron al Comité de Inteligencia del Senado en mayo de 2017 que la NSA no desempeñó ningún papel en el debate sobre el informe de Steele y el ICA, con analistas de la NSA diciendo al comité que no tuvieron "ningún papel en la redacción, ningún papel en su inclusión, ningún papel en la revisión del material de origen, se enteraron de ello cuando fue anexado."

El FBI mete la pata y luego dice que el Dossier Steele sustentó el juicio en la ICA

El Comité de Inteligencia del Senado reveló en su informe de 2020 que el FBI dijo accidentalmente que el Dossier Steele había apuntalado al menos uno de los juicios de laICA.

La ICA había concluido sobre la intromisión rusa en 2016 que el "esfuerzo de influencia fue el más audaz hasta ahora en Estados Unidos". Para apoyar este juicio, el FBI incluyó como parte de sus pruebas información directamente extraída del Dossier Steele.

"El LHM [memorando con membrete] presentado originalmente al Comité era un resumen del FBI de los materiales que el FBI había recibido de Christopher Steele", escribió el comité en su informe de 2020. "La LHM cita específicamente los diversos 'informes de empresa' que se incluyen en el material de Steele, que son una recopilación de informes todos ellos titulados (y numerados como) 'informes de empresa'. La presentación de este memorándum para la nota 222 parece haber sido un error del FBI, ya que el LHM no apoyaba el lenguaje del ICA citado. Cuando el Comité señaló esta anomalía al FBI en repetidas conversaciones, además de constatar las repetidas declaraciones del FBI y la CIA de que no se había utilizado material de Steele en la ICA, el FBI retiró este documento."

El Comité de Inteligencia del Senado también hizo referencia al anexo que contenía afirmaciones sobre el dossier Steele, afirmando que "el Anexo A representa un resumen de la información proporcionada al FBI por Christopher Steele."

"El segundo LHM, 'Additional CROWN Reporting for USIC Tasking' fue proporcionado al Comité como material de apoyo para la nota 222", informó el comité. El comité del Senado añadió que la CIA compartió la responsabilidad de la redacción de la primera parte del Anexo A, que afirmaba que "algunos de los informes de la fuente del FBI son coherentes con los juicios de esta evaluación."

Lo que todo esto significa para Brennan personalmente está por ver, pero la verdad sólo ahora está empezando a ser desclasificada, y la rendición de cuentas no es en absoluto una certeza.

