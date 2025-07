Jeffries retrasa durante horas el voto de la BBB con un discurso maratónico en la Cámara

Publicado por Santiago Ospital 3 de julio, 2025

Hakeem Jeffries dijo que se "tomaría su tiempo" en el minuto mágico, tiempo de palabra que gozan los líderes de partido acabado el debate de una norma, antes del voto del Gran y Maravilloso Proyecto de Ley (BBB). Y se lo tomó: los 60 segundos mágicos se convirtieron en una hora, en dos, tres, siete...

A pesar del nombre de la norma, el hablante puede decidir cuánto estirar su palabra, según el Political Dictionary de Taegan Goddard. En 2021, el entonces líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, habló durante ocho horas y media antes de que la Cámara aprobara el Build Back Better Act.

El demócrata de Nueva York comenzó este jueves a hablar a las 5 a.m. ET. Si continúa hasta las 1:23pm ET, marcará un nuevo récord. Al momento de publicar este artículo, Jeffries seguía hablando.

Tras criticar el tiempo que se asignó para debatir el megaproyecto presupuestario, prometió que se "tomaría su tiempo para contar las historias del pueblo estadounidense" y comenzó a leer cartas de ciudadanos preocupados por posibles recortes a Medicaid.

"Abominación repugnante", describió a la BBB. Y también, mofándose del nombre: "Un Proyecto de Ley Grande y Horrible". "Estafa fiscal del GOP", continuó: "Arranca la comida de la boca de los niños y recompensa a multimillonarios con exenciones fiscales masivas".

"Me pregunto, si los republicanos estaban tan orgullosos de este gran y feo proyecto de ley, ¿por qué el debate comenzó a las 3:28 de la mañana?", preguntó. Allí radica parte de la estrategia del líder demócrata, como explicó su homólogo de partido y cámara Pete Aguilar en palabras recogidas por Axios: "Se trata de luchar por el pueblo estadounidense... forzándolo [al voto del proyecto] a la luz del día y contando algunas historias sobre los impactos reales".

El speaker Mike Johnson había pronosticado que Jeffries hablaría una hora, según Politico. Cuando acabe, el republicano podrá tomar la palabra. Desde el GOP, señalan que aunque Jeffries puede retrasar la votación, no puede suspenderla.