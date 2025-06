Zohran Mamdani descarta condenar la frase "globalizar la intifada" y asegura que NYC seguirá siendo una ciudad santuario

Publicado por Alejandro Baños 30 de junio, 2025

El candidato a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata Zohran Mamdani rechazó condenar la frase "globalizar la intifada", con la que se hace un llamado a atacar con violencia a los judíos.

Durante una entrevista en el programa Meet The Press de la NBC, la presentadora Kristen Welker le preguntó a Mamdani por qué no condenaba esta frase antisemita, a lo que el candidato demócrata respondió: "No creo que el papel del alcalde sea vigilar el discurso".

"Ese no es el lenguaje que yo utilizo. El lenguaje que utilizo y el que seguiré utilizando para dirigir la ciudad es el que habla claramente de mi intención, que es una intención basada en la creencia en los derechos humanos universales", dijo Mamdani.

"En última instancia, eso es lo que constituye la base de gran parte de mi política, la creencia en que la libertad, la justicia y la seguridad son cosas que tienen sentido, que deben aplicarse a todas las personas, y eso incluye a israelíes y palestinos. No creo que el papel del alcalde sea vigilar el discurso", añadió el candidato demócrata.

Hace unos días, durante una entrevista con The Bulwark, Mamdani definió la frase "globalizar la intifada" como "un deseo desesperado de igualdad e igualdad de derechos al defender los derechos humanos palestinos".

NYC seguirá siendo una ciudad santuario: "Ha mantenido seguros a los neoyorquinos"

La entrevista no solo se enfocó hacia la opinión de Mamdani sobre el antisemitismo y sobre cómo lo gestionará si logra convertirse en el próximo alcalde de Nueva York.

Welker le preguntó acerca de cómo pretende actuar contra la inmigración ilegal -un asunto que es un quebradero de cabeza para la ciudad-. Mamdani aseguró que Nueva York continuaría siendo una ciudad santuario, como lo ha sido hasta ahora, y que combatirá contra las deportaciones llevadas a cabo desde la Casa Blanca.

"Por supuesto. Porque, en definitiva, hemos visto que esta política ha mantenido seguros a los neoyorquinos durante décadas. Es una política que había sido defendida previamente por demócratas y republicanos hasta que el alcalde actual empezó a infundir miedo. Y es una política que hemos visto que garantiza que los neoyorquinos puedan salir de las sombras y disfrutar de la vida plena de la ciudad a la que pertenecen. Y es una política que defenderé con orgullo", afirmó el radical candidato.

"Tenemos que plantar cara y contraatacar, y no hemos visto eso de nuestro actual alcalde, quien, en cambio, ha estado trabajando con la Administración Trump para contribuir a su objetivo de construir la mayor fuerza de deportación de la historia de nuestro país. Vimos a agentes del ICE arrestar a un migrante en Federal Plaza. Vimos a agentes del Departamento de Policía de Nueva York arrestar a un pastor que observaba pacíficamente ese arresto. Esos días llegarán a su fin cuando yo sea alcalde", señaló Mamdani.

Mamdani: "No creo que debamos tener multimillonarios"

El populismo en su discurso también se vio cuando Welker le cuestionó sobre la existencia de multimillonarios en la ciudad. Mamdami dijo: "No creo que debamos tener multimillonarios porque, francamente, es mucho dinero en un momento de tanta desigualdad y, en última instancia, lo que necesitamos es más igualdad en nuestra ciudad, en nuestro estado y en todo nuestro país".