Texas pide a las universidades públicas que identifiquen a los estudiantes indocumentados

Publicado por Carlos Dominguez 26 de junio, 2025

Texas ordenó recientemente a sus universidades públicas que identifiquen a los estudiantes indocumentados para que puedan ser reclasificados con el propósito de aplicarles las tasas de matrícula que corresponden fuera del estado.

En una carta a los presidentes de las universidades, recogida por el Texas Tribune, la Comisionada de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, dijo la semana pasada que los estudiantes indocumentados que han estado pagando la matrícula estatal tendrán que ver los ajustes para el semestre de otoño.

La medida es consecuencia de la sentencia de un tribunal federal que anuló el Texas Dream Act, una ley de 2001 que permitía a algunos estudiantes indocumentados pagar la matrícula estatal si habían vivido en Texas y se habían graduado en una escuela secundaria del estado.

Falta de claridad jurídica y dificultad para saber quién es indocumentado

"La verdadera falta de claridad jurídica hace que las instituciones tengan que idear su propio proceso", afirma Kasey Corpus, responsable de política y defensa de Young Invincibles, un grupo que aboga por políticas que beneficien a los jóvenes adultos del estado.

Por otra parte, Melanie Gottlieb, CEO de la American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers, aseguró al Texas Tribune que "no hay una forma sencilla para que una institución determine si una persona es indocumentada".

Por el momento, no está claro qué documentación podrían pedir las universidades a los estudiantes como prueba de su estatus migratorio y quién tendrá acceso a esa información.

Gottlieb también dijo que obtener información de los estudiantes sobre su situación migratoria probablemente cambiará el panorama de la solicitud de ingreso en las universidades.