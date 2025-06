IV Cumbre de la Iberosfera: "Trabajar hasta que la región quede libre de socialismo"

Publicado por Santiago Ospital 26 de junio, 2025

"Cuba es la cabeza de la hidra... lo primero que hay que descabezar es Cuba", dijo Zoé Valdés, escritora y activista cubana. Durante su intervención en la IV Cumbre de la Iberosfera, aseguró que la "red social comunista internacional" comenzó a difundirse el siglo pasado desde la isla que la propia Valdés debió abandonar hace tres décadas.

Nicaragua, Colombia, Venezuela, Siria, Irán… La "red" fue creciendo por geografías distantes. Tanto que, asegura la disidente, "todo" lo que sucede en aquellos países está "perfectamente organizado" desde La Habana. Como ejemplo reciente nombró el caso de Zohran Mamdani, quien parece encaminado a quedarse con las primarias demócratas de Nueva York: alcanza con hurgar un poco, asegura Valdés, para desenterrar "la relación de ese señor con Cuba".

Coincide Karina Mariani, editora sénior de VOZ, también oradora en el segundo panel de la cumbre: Cuba es la cabeza. Pero señaló que lo notable no eran, en realidad, los ataques contra la cultura occidental -"ataques hubo siempre"-, sino "la respuesta que nosotros dimos a esos ataques". Hubo, afirma, "pocos cortafuegos". "Nos dormimos y por eso llegaron tan lejos".

Por eso destacó la labor de grupos como la Cumbre de la Iberosfera: "Es lo que se tendría que haber hecho hace un montón de años". Idea similar a la expresada por el moderador del panel y director del Foro Madrid, Eduardo Cader, quien, sin embargo, se lamentó suspirando que "llegamos tarde".

Lejos de la desesperanza, señaló que hay siete citas electorales en los próximos dos años "que pueden darle un giro a Iberoamérica entera", como las elecciones en Colombia. Oportunidades para trabajar "hasta que la región quede libre de socialismo, que tanto daño nos ha hecho".

Los panelistas destacaron dos ejemplos: Donald Trump y Javier Milei. En cuanto al primero, Inez Stepman, analista principal en el Independent Women's Forum (Foro Independiente de Mujeres), cuarta y última oradora del panel, celebró la arremetida del republicano contra las instituciones-disfraz: instituciones que proclaman la neutralidad como mero disfraz para impulsar ideas de izquierda.

Se disfrazan, dice, de ONG, de universidades. Pero Trump "suele nombrar (y humillar) a las instituciones por lo que son". "Los detalles pueden variar en cada país", reconoce, pero en todos, al igual que Estados Unidos, la clave se encuentra en "empezar retomar" las instituciones otrora prestigiosas, renovándolas o "destruyéndolas, cuando es necesario".

Vigilar la cultura

Valdés asegura que el socialismo no "penetra" con agentes secretos -"eso se acabó"-, sino con autores, con falta de religión, de cultura. Ella misma testimonio, dice, de esta verdad, agrega, provocativa, que "la isla dio grandes pensadores, pero también grandes hij** de pu**".

"Hay una forma de trastocar todas las ideas y volverlos exactamente lo contrario", añade Mariani. Señala como ejemplo "la payasada" del lenguaje inclusivo: "El 'todes, todas, todos' fracasó porque se impuso desde arriba... Inventaron cosas que no se pueden pronunciar, ni decir". Como "les pibis", palabra que asegura utilizó un funcionario argentino.

¿La clave? "Empezar a decir las cosas por su nombre". "Que no se diga, feminismo de lo que no lo es, igualdad de lo que no lo es, ecologismo de lo que no lo es", aconsejó Mariani. Cuando retomó la palabra, Valdés incorporó una clave más: "juntarse... y crear grandes grupos de pensamiento" en Europa y América.