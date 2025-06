Trump asegura que Putin le preguntó si necesitaba ayuda con Irán: "No, necesito ayuda contigo"

Publicado por Williams Perdomo 24 de junio, 2025

El presidente Donald Trump aseguró que recibió una llamada de Vladimir Putin para hablar sobre la situación entre Irán e Israel. Sostuvo que el mandatario ruso le preguntó si necesitaba ayuda con el conflicto y Trump le expresó que necesita ayuda para resolver la guerra en Ucrania.

“Me gustaría ver un acuerdo con Rusia”, dijo Trump en referencia a la guerra en Ucrania.

“Como saben, Vladimir me llamó. Me preguntó si podía ayudarme con Irán. Le dije: ‘No, no necesito ayuda con Irán. Necesito ayuda contigo’. Y espero que logremos un acuerdo con Rusia, lo cual es una pena. Seis mil soldados murieron la semana pasada”, agregó Trump.

Los comentarios del republicano, recogidos por Fox News, se dieron mientras se dirigía a los Países Bajos para la cumbre de la OTAN.