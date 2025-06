El esfuerzo iraní de 2024 para asesinar a Trump por el asesinato de Soleimani

Publicado por Just The News 23 de junio, 2025

Fiscales federales han alegado que dos complots vinculados a Irán para asesinar al entonces candidato Donald Trump -incluido uno directamente vinculado a los servicios de inteligencia iraníes- se pusieron en marcha en 2024 cuando Irán intentaba inmiscuirse en las elecciones para impedir el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Los infructuosos planes de asesinato iraníes del año pasado seguramente volverán a ser objeto de atención tras el anuncio de Trump el sábado por la noche de que el ejército estadounidense había bombardeado las principales instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan. Trump dijo en su discurso en la Casa Blanca que el objetivo de la Operación Martillo de Medianoche era "poner fin a la amenaza nuclear que supone el Estado patrocinador del terror número uno del mundo" y afirmó que los ataques fueron "un éxito militar espectacular."

Los atentados iraníes contra la vida de Trump el año pasado se detallan en comunicados de prensa y archivos judiciales del Departamento de Justicia y el FBI. Los fiscales no han vinculado los esfuerzos iraníes con los otros intentos de asesinato contra Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, en julio y en su campo de golf de Florida en septiembre.

Aun así, las acusaciones de asesinato por encargo iraníes muestran la multiplicidad de amenazas contra la vida de Trump durante la campaña presidencial de 2024 y ponen de relieve hasta qué punto el gobierno iraní estaba aparentemente dispuesto a llegar para mantener a Trump fuera del Despacho Oval para un segundo mandato.

El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra el paquistaní Asif Merchant y contra el afgano Farhad Shakeri por su presunta participación en planes de asesinato respaldados por Irán. El turbio complot del primer acusado parecía tener como objetivo a Trump, mientras que el complot más sofisticado del segundo iba definitivamente dirigido contra el presidente.

ODNI: "Notable planificación de atentado" desde Irán

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) ha categorizado ambos complots de asesinato respaldados por Irán contra Trump el año pasado como ejemplos de "Planificación de Ataque Notable" por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) del régimen iraní.

El gobierno iraní intentó en repetidas ocasiones inmiscuirse en las elecciones de 2020 para impedir la reelección de Trump, y en 2024 llevó a cabo operaciones de pirateo y filtración contra su campaña y, según los fiscales, intentos de asesinato contra él personalmente.

A principios de este mes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu anunció el inicio de la Operación León Creciente, como jets y drones israelíes causaron importantes daños en instalaciones nucleares, emplazamientos de misiles balísticos, fábricas de producción de drones y complejos militares iraníes, mientras los israelíes también atacaban a funcionarios militares y de inteligencia y científicos nucleares iraníes, todo ello con el aparente aquiescencia, aunque no la participación directa, de Trump y el ejército estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo el jueves que en las próximas dos semanas Trump decidiría si el ejército estadounidense se involucra directamente en los esfuerzos israelíes para poner fin al programa nuclear iraní. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que cree que el régimen iraní está "muy cerca" de obtener un arma nuclear.

"Hemos completado nuestro muy exitoso ataque a los tres sitios Nucleares en Irán, incluyendo Fordow, Natanz y Esfahan. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo de Irán", anunció Trump en Verdad Social el sábado por la noche. "Una carga completa de BOMBAS fue lanzada en el sitio primario, Fordow. Todos los aviones están a salvo en su camino a casa. Felicidades a nuestros grandes guerreros americanos. No hay otro ejército en el mundo que podría haber hecho esto. AHORA ES EL MOMENTO DE LA PAZ".

El ODNI redactó en noviembre de 2024 un informe con una subsección sobre "Complots iraníes contra ex funcionarios estadounidenses" que estaban siendo llevados a cabo por los iraníes en un esfuerzo por vengar el asesinato del general Qassem Soleimani, que fue alcanzado por un ataque estadounidense con drones a principios de enero de 2020.

Asesinato del general Qassem Soleimani

Cuando Trump ganó en 2016, su primer mandato estuvo marcado por una campaña de "máxima presión" contra el régimen iraní, con Trump saliendo del controvertido acuerdo nuclear con Irán alcanzado por la administración Obama, aumentando las sanciones contra Irán después de que hubieran sido levantadas por Obama, designando al CGRI como organización terrorista extranjera, atacando a los apoderados terroristas de Irán, matando al líder del CGRI, el general Qassem Soleimani, y más.

Soleimani era el jefe del IRGC y de su Fuerza Quds especializada, y era un líder clave de las actividades de influencia exterior maligna del régimen iraní en la región y en todo el mundo. El ejército estadounidense lo eliminó mediante un ataque aéreo a principios de enero de 2020, e Irán ha jurado repetidamente venganza contra Trump por el ataque con drones contra Soleimani.

La cuestión de los planes de asesinato iraníes surgió durante un polémico debate sobre Israel e Irán entre el senador Ted Cruz (republicano de Texas) y Tucker Carlson en un episodio del podcast del comentarista. Cruz defendió que Irán había intentado matar a Trump, y Carlson lo puso en duda en lo que se convirtió en una contenciosa entrevista.

"Si hay pruebas de que Irán pagó a sicarios para matar a Donald Trump y lo está haciendo actualmente... ¿de qué estás hablando siquiera?" le dijo Carlson a Cruz. "Nunca he oído eso antes".

Cruz siguió con un hilo de X donde argumentó que es "un hecho objetivo" que el régimen iraní había apuntado a Trump.

Netanyahu apareció en Fox News la semana pasada para subrayar la animadversión del régimen iraní hacia Trump.

"Ellos [los iraníes] quieren matarlo [a Trump]. Es el enemigo número uno. Es un líder decisivo. Nunca tomó el camino que otros tomaron para tratar de negociar con ellos de una manera que es débil, dándoles básicamente un camino para enriquecer uranio, lo que significa un camino hacia la bomba, rellenándolo con miles de millones y miles de millones de dólares", Netanyahu dijo el pasado fin de semana.

"Retomó este acuerdo falso y básicamente lo rompió. Mató a Qasem Soleimani. Lo ha dejado muy claro, incluso ahora: 'No podéis tener un arma nuclear, lo que significa que no podéis enriquecer uranio'. Ha sido muy contundente, así que para ellos es el enemigo número uno".

Irán amenaza abiertamente con vengarse matando a Trump

Aproximadamente dos años después de que Soleimani fuera eliminado por el ejército estadounidense por orden de Trump, el sitio web oficial del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, publicó en enero de 2022 una extraña pero amenazadora animación que mostraba a las fuerzas del IRGC matando a Trump usando drones y un robot mientras el presidente jugaba al golf en su campo cerca de Mar-a-Lago.

Amir Ali Hajizadeh, el jefe aeroespacial del IRGC que al parecer murió en un ataque israelí a principios de este mes, dijo a la televisión estatal iraní en febrero de 2023 que "si Dios quiere, estamos buscando matar a Trump" para vengar a Soleimani, diciendo que Trump, el ex secretario de Estado Mike Pompeo, el ex comandante del CENTCOM general Frank McKenzie, y los "comandantes militares que emitieron la orden deben ser asesinados."

Iran International, un canal de televisión por satélite en lengua persa con sede en Londres que suele ser crítico con el régimen iraní, también ha detallado otros múltiples casos de funcionarios iraníes que han amenazado públicamente de muerte a Trump.

El sucesor de Soleimani, el líder del CGRI Ismail Qaani, dijo supuestamente al Parlamento iraní cerca del aniversario de la muerte de su predecesor que "los agentes estadounidenses implicados en el asesinato del mártir Soleimani deberían conocer la vida secreta de Salman Rushdie porque la República Islámica vengará su sangre injustamente derramada".

El ayatolá Ruhollah Jomeini, primer líder supremo del Irán revolucionario y predecesor de Jameini, había emitido una infame fatwa en 1988 en la que pedía la muerte de Rushdie, novelista británico-estadounidense, tras publicar Los versos satánicos. El cantante pop de origen británico Cat Stevens, que adoptó el nombre de Yusuf Islam cuando se convirtió al islam, saltó a los titulares cuando apoyó la condena a muerte basada en la religión, informó The New York Times.

Al parecer, Qaani reiteró su amenaza al afirmar que "conocemos a Trump y a otros que estaban con él". Desde Pompeo, a quien nadie humilló tanto como al mártir Soleimani, hasta el presidente estadounidense y todos los implicados en este crimen, [ellos] están todos bajo la lupa (no sólo de los musulmanes sino) de todas las personas libres del mundo."

Jamenei proclamó una "dura venganza" contra Estados Unidos y, al parecer, emitió un tuit amenazador en el que publicaba una imagen de Trump en un campo de golf bajo la sombra de un dron. El líder iraní borró posteriormente el post.

El entonces presidente iraní Ebrahim Raisi también habría afirmado en torno al segundo aniversario de la muerte de Soleimani que "si Trump y Pompeo no son juzgados en un tribunal justo por el acto criminal de asesinar al general Soleimani, los musulmanes tomaremos la venganza de nuestro mártir."

Asif Merchant y el complot de "asesinato por encargo" contra Trump

El ciudadano paquistaní Asif Merchant fue acusado en julio de 2024 de un "asesinato por encargo como parte de un plan para asesinar" a Trump. El Departamento de Justicia vinculó el complot a Irán, y el ODNI fue aún más lejos al relacionarlo con la inteligencia iraní.

La acusación presentada en septiembre de 2024 por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusaba a Merchant de asesinato por encargo y de intento de cometer un acto de terrorismo que trasciende las fronteras nacionales relacionado con el supuesto complot contra Trump. Los agentes de la ley pusieron a Merchant bajo arresto antes de que pudiera abandonar el país.

El nombre de Trump no aparecía en los expedientes penales contra Merchant, pero varios funcionarios de las fuerzas de seguridad dijeron a varios medios de comunicación que Trump era un posible objetivo del complot de asesinato de Merchant.

El ODNI dijo en su informe que "El 6 de agosto, el Departamento de Justicia de EE.UU. desprecintó una denuncia penal contra Asif Merchant, un ciudadano paquistaní con estrechos vínculos con Irán, por intentar orquestar un complot para asesinar a políticos estadounidenses y funcionarios del gobierno en suelo estadounidense."

El entonces director del FBI, Christopher Wray, dijo en agosto de 2024 que "este peligroso complot de asesinato por encargo expuesto en los cargos de hoy fue presuntamente orquestado por un ciudadano paquistaní con estrechos vínculos con Irán y está directamente sacado del libro de jugadas iraní."

"Durante años, el Departamento de Justicia ha estado trabajando agresivamente para contrarrestar los esfuerzos descarados e implacables de Irán para tomar represalias contra funcionarios públicos estadounidenses por el asesinato del general iraní Soleimani", dijo el entonces fiscal general Merrick Garland.

"El Departamento de Justicia no escatimará recursos para desbaratar y hacer rendir cuentas a quienes pretendan llevar a cabo la conspiración letal de Irán contra ciudadanos estadounidenses", dijo también Garland, y añadió que "no toleraremos los intentos de un régimen autoritario de atentar contra funcionarios públicos estadounidenses y poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos".

Según la fiscalía, Merchant viajó presuntamente de Pakistán a Estambul (Turquía) y luego a Houston (Texas) para reclutar a estadounidenses que le ayudaran a llevar a cabo su plan de asesinato. Los fiscales afirmaron que Merchant nació en la ciudad paquistaní de Karachi y que "en sus registros de viaje para entrar en Estados Unidos, Merchant indicaba haber viajado con frecuencia a Irán, Siria e Irak".

Merchant fue detenido el 12 de julio cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Estados Unidos y fue acusado el 14 de julio. El día intermedio -el 13 de julio- fue el día en que Thomas Crooks intentó asesinar a Trump en un mitin en Butler (Pensilvania). Crooks disparó a Trump en la oreja y disparó y mató al bombero y asistente al mitin de Trump Corey Comperatore antes de que Crooks fuera abatido por francotiradores del Servicio Secreto.

El agente especial del FBI que redactó la denuncia penal contra Merchant comparó su complot contra Trump con los cargos presentados en agosto de 2022 contra otro miembro del IRGC que supuestamente había planeado asesinar al ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, "probablemente en represalia por la muerte de Soleimani."

"Basándome en mi formación y experiencia, así como en los hechos y circunstancias que he conocido en el transcurso de esta investigación hasta la fecha, creo que el oficio y las medidas de seguridad operativas utilizadas por Asif Merchant como se describe a continuación (por ejemplo, el uso de lenguaje codificado, el uso de múltiples teléfonos celulares y la eliminación de teléfonos celulares para intentar evitar la vigilancia) son consistentes con una persona involucrada en este tipo de conspiración en nombre de un adversario extranjero", escribió el agente del FBI sobre el complot de Merchant.

El aspirante a asesino intenta contratar agentes encubiertos que se hacen pasar por sicarios

"Desde al menos abril de 2024, Merchant orquestó un complot para asesinar a funcionarios del gobierno estadounidense en suelo estadounidense. Después de pasar un tiempo en Irán, Merchant voló de Pakistán a EE.UU. para reclutar a individuos en EE.UU. para llevar a cabo su plan. Durante su estancia en Estados Unidos, Merchant se puso en contacto con una persona que creía que podía ayudarle en su plan delictivo", afirma el Departamento de Justicia en su denuncia. De hecho, esa persona informó de la conducta de Merchant a las fuerzas del orden y se convirtió en una fuente confidencial que trabajaba con las fuerzas del orden (el "CS"). Merchant pidió al CS que le ayudara a contratar sicarios. El CS presentó a Merchant a dos supuestos sicarios, que en realidad eran agentes encubiertos de las fuerzas del orden estadounidenses (los "UC"). Posteriormente, Merchant pagó a los UC 5.000 dólares en efectivo en Nueva York como anticipo de la conspiración para asesinar a funcionarios del gobierno estadounidense".

Los fiscales dijeron que Merchant le dijo al CS que había "viajado a Irán dos semanas antes de viajar a los EE.UU. en abril de 2024" y que Merchant "se ofreció varias veces a pagar para que el CS viajara a Irán."

El DOJ dijo que Merchant voló de Texas al aeropuerto de LaGuardia en Nueva York el 3 de junio.

"El CS recogió a Merchant en el aeropuerto y lo llevó a un hotel en el condado de Nassau, Nueva York. Mientras estaba en el hotel, Merchant dijo al CS que la oportunidad que tenía para el CS no era una oportunidad única y que sería continua. A continuación, Merchant hizo con la mano un movimiento de 'pistola de dedos', indicando que la oportunidad estaba relacionada con un asesinato", dijo el DOJ. "Posteriormente, Merchant cogió el teléfono móvil del CS y lo guardó en un cajón por razones de seguridad, para que pudieran discutir el plan. Merchant declaró que le daría al CS más detalles sobre el plan al día siguiente, pero que necesitaba que el CS organizara una reunión para que Merchant se reuniera con sicarios en Nueva York."

Merchant mantuvo entonces una reunión el 4 de junio con el CS en un hotel, que fue grabada por el FBI.

El CS le preguntó si había hablado con la "parte" de su país con la que estaba trabajando. Merchant respondió que sí y que la parte de su país le había dicho que "ultimara" el plan y abandonara Estados Unidos.

Merchant hizo "Istikharah del Corán antes de hacer esto", lo que significa que Merchant rezó a Dios "sobre si [él] debía hacer este trabajo o no" y recibió claridad de Dios para llevar a cabo su misión. Istikharah significa "buscar el mejor curso de acción", según About Islam, y "se utiliza para acercarse a Alá a través de la oración para obtener orientación en un caso en el que uno no puede decidirse."

"Mientras estaba en la habitación del hotel, Merchant sacó una servilleta y colocó objetos en la servilleta para ilustrar un potencial complot de asesinato, incluyendo un objetivo (la persona a ser asesinada), una multitud, edificios circundantes y calles", dijo el DOJ. "Merchant empezó a planear posibles escenarios de asesinato en la servilleta e interrogó al CS sobre cómo mataría al objetivo en los distintos escenarios. En concreto, Merchant señaló al objetivo y pidió repetidamente al CS que le explicara cómo moriría. Merchant dijo al CS que habría "seguridad [] alrededor" de la persona".

Merchant viajó de Boston a Nueva York el 24 de junio "para hacer el pago por adelantado a los sicarios para el plan de asesinato", según los archivos del DOJ. Cuando llegaron los agentes encubiertos que se hacían pasar por sicarios, Merchant les entregó los 5.000 dólares en efectivo. Uno de los agentes encubiertos le dijo a Merchant que "ahora estamos bajo fianza", a lo que Merchant respondió: "Sí". El encubierto declaró entonces que "ahora sabemos que vamos a seguir adelante" y "vamos a hacer esto", a lo que Merchant respondió: "Sí, absolutamente".

Tras su detención, el Departamento de Justicia consiguió mantener detenido a Merchant a la espera de juicio.

Merchant se declaró inocente a mediados de septiembre de 2024 y está detenido a la espera del juicio. La selección del jurado para el juicio de Merchant está prevista para finales de enero de 2026, y el juicio comenzará poco después.

La trama de Merchant plantea un análisis más detallado

Tras la detención de Merchant surgieron más detalles sobre su complot, aunque Irán negó estar detrás de él. El complot respaldado por Irán suscitó múltiples historias sobre el aumento de los niveles de amenaza contra Trump.

Según la CNN, un portavoz del régimen iraní dijo a mediados de julio de 2024 que "estas acusaciones carecen de fundamento y son malintencionadas". Desde la perspectiva de la República Islámica de Irán, Trump es un criminal que debe ser procesado y castigado en un tribunal de justicia por ordenar el asesinato del general Soleimani. Irán ha elegido la vía legal para llevarlo ante la justicia".

CNN también informó a mediados de julio de 2024 que "las autoridades estadounidenses obtuvieron inteligencia de una fuente humana en las últimas semanas sobre un complot de Irán para tratar de asesinar a Donald Trump, un desarrollo que llevó al Servicio Secreto a aumentar la seguridad alrededor del ex presidente."

"El Servicio Secreto se enteró del aumento de la amenaza por este flujo de amenazas", dijo un funcionario anónimo a CNN. "El NSC contactó directamente con el USSS a un nivel superior para estar absolutamente seguros de que continuaban rastreando los últimos informes. El USSS compartió esta información con el jefe de detalle, y la campaña de Trump fue informada de una amenaza en evolución". En respuesta al aumento de la amenaza, el Servicio Secreto incrementó los recursos y activos para la protección del expresidente Trump. Todo esto fue antes del sábado".

Trump dijo en Truth Social a finales de julio de 2024 que "si "asesinan al presidente Trump", lo que siempre es una posibilidad, espero que Estados Unidos borre a Irán de la faz de la Tierra - ¡Si eso no sucede, los líderes estadounidenses serán considerados cobardes "sin agallas"!"

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Mark Green (republicano de Tennessee), y el presidente del Subcomité de Lucha contra el Terrorismo, Aplicación de la Ley e Inteligencia, el representante August Pfluger (republicano de Texas), enviaron una carta a Wray el 20 de agosto de 2024 en la que le decían que "nos preocupan seriamente las medidas inadecuadas, y la falta de ellas, adoptadas por la administración Biden-Harris para imponer consecuencias al régimen iraní, incluidos los esfuerzos para proteger nuestra seguridad nacional y a los ciudadanos estadounidenses de las amenazas extranjeras."

Just the News informó en agosto de 2024 de que el FBI permitió a Asif Merchant entrar en Estados Unidos en abril de 2024 con un permiso especial conocido como "significant public benefit parole", a pesar de que estaba incluido en una lista de vigilancia antiterrorista y había viajado recientemente a Irán, según documentos del gobierno. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI entrevistó a Merchant, le tomó las huellas dactilares e inspeccionó el contenido de sus dispositivos electrónicos cuando llegó al Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, pero luego le dejó salir con el permiso especial que expiraba a mediados de mayo de 2024, según los memorandos.

"El sujeto se mostró educado y cooperativo durante todo el encuentro", dice el memorando de entrevista del FBI. "... Los viajes notables del sujeto fuera de su país de ciudadanía incluyen un viaje reciente a Irán".

Merchant detenido brevemente, luego liberado

Los registros de inmigración de la llegada de Merchant a Houston a mediados de abril de 2024 indicaban claramente en rojo brillante que estaba marcado por la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional con el identificador "WATCH LIST" y denotado como "Lookout Qualified Person of Interest."

A pesar de haber viajado directamente a Irán, un país con conocida actividad terrorista, la nota informaba de que Merchant había sido "liberado sin incidentes" en Estados Unidos y era "libre de viajar al destino deseado", que figuraba como la casa de un familiar en Texas. Los registros muestran que a Merchant se le permitió permanecer en el país más allá de la fecha de vencimiento de su libertad condicional, a mediados de mayo de 2024.

El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, envió una carta al entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, después de que Just the News publicara las revelaciones. El propio Grassley también reveló nuevos detalles sobre el complot de Merchant a principios de septiembre de 2024.

"Los malos actores están decididos a causar estragos en nuestro país, y los líderes políticos estadounidenses de ambos partidos están sentados directamente en el punto de mira", dijo Grassley en ese momento. "En este entorno de amenaza extraordinariamente elevado, las agencias federales deberían centrarse como un láser en fomentar la confianza pública y tranquilizar al pueblo estadounidense sobre sus esfuerzos para llevar a cabo sus misiones de protección."

Grassley dio a conocer un documento del FBI que contenía declaraciones de Merchant que podrían haberse hecho a cambio de algún tipo de indulgencia por parte de los fiscales federales.

El documento del FBI relataba la descripción que hizo Merchant de una supuesta reunión que mantuvo en un piso franco de Irán con su contacto, Mehrdad Yousef.

Merchant dijo que Yousef le dijo que el objetivo podría ser Trump, pero luego, después de una pausa, dijo que también podría ser el presidente Joe Biden o la ex embajadora de la ONU Nikki Haley. "Merchant reiteró que no sabía quién era el objetivo, pero interpretó que la pausa de Yousef significaba que Trump podía ser un objetivo", dice el documento del FBI. "Merchant entendió que el asesinato estaba relacionado con la represalia de Irán por la muerte de Qassam Soleimani".

Merchant y Yousef también discutieron supuestamente los pros y los contras de los intentos de asesinar a un político estadounidense en interiores frente a los intentos al aire libre.

Yousef "había dibujado un diagrama en una pizarra para demostrar a Merchant cómo se podría llevar a cabo un asesinato" y "dibujó un rectángulo que representaba una zona donde se reuniría una multitud", según el documento, que decía que "en la parte superior del rectángulo había un pequeño recuadro que representaba un podio donde se podría localizar al objetivo".

Según el documento del FBI, Merchant dijo que un intento de asesinato en interiores podría hacerse con una pistola y un disparo "lejano" o "al aire libre" se haría con un rifle de largo alcance, y el documento afirma que "Merchant creía que tanto la opción cercana como la lejana no tendrían éxito debido a la seguridad, pero evaluó que había un 50% de posibilidades de que cualquiera de las dos tácticas tuviera éxito."

El aspirante a asesino también dijo que vio un mitin de Trump en línea para llegar a una "evaluación de cómo podría llevarse a cabo el asesinato" contra Trump. Merchant escribió que creía que había 20 cámaras, 30 guardias, una caravana de 20 vehículos y cuatro o cinco escáneres por los que pasar.

Merchant también dijo que creía que el IRGC pagaría 1 millón de dólares a todos los que participaron en el esfuerzo de asesinato, pero que creía que solo recibiría 50,000 dólares por su papel.

El FBI bajo Wray emitió un comunicado en ese momento argumentando que la revelación de Grassley era "irresponsable y socava la capacidad del FBI para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y acciones de aplicación que mantienen a los estadounidenses seguros" y que "también pone vidas en riesgo, especialmente cuando se trata de un adversario como Irán."

"La divulgación por parte del senador Grassley del documento no clasificado se ajusta a la autoridad constitucional independiente del Congreso para llevar a cabo la supervisión, un hecho que el DOJ ha reconocido directamente al personal del senador Grassley", dijo la oficina de Grassley en su propia declaración.

No reconocer esa misma realidad en los comentarios a la prensa es decepcionante y engañoso". El senador Grassley agradece el compromiso de la agencia en este asunto y espera una explicación legítima del DOJ y el FBI sobre cómo la publicación del documento obstaculiza su investigación, que el propio DOJ dio a conocer hace más de un mes en una acusación de 15 páginas y el correspondiente comunicado de prensa."

Farhad Shakeri y otro complot de "asesinato a sueldo" contra Trump

En la secuela de la detención de Merchant, se reveló otro intento de asesinato respaldado por Irán. Pocos días después de que Trump derrotara a la vicepresidenta Kamala Harris, el Departamento de Justicia anunció que Farhad Shakeri, ciudadano afgano y presunto activo del IRGC residente en Teherán, había sido acusado de un complot de asesinato a sueldo contra Trump.

Shakeri fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York de asesinato por encargo, conspiración para cometer asesinato por encargo, conspiración de blanqueo de capitales, prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para prestar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y las sanciones contra el Gobierno de Irán.

El Departamento de Justicia declaró que "Shakeri es un activo del IRGC que reside en Teherán, Irán".

El ODNI no nombra a Shakeri, pero se refiere claramente a él al enumerar sus actividades delictivas como ejemplo de "conspiración de atentados notables" por parte del IRGC, afirmando el ODNI que en noviembre de 2024 "una acusación estadounidense revela que el IRGC planea utilizar una red criminal para llevar a cabo operaciones de asesinato por encargo contra un disidente iraní-estadounidense, ciudadanos judíos y el entonces candidato presidencial Donald Trump."

Shakeri, Carlisle Rivera, de Brooklyn, y Jonathon Loadholt, de Staten Island, también fueron acusados a principios de noviembre de 2024 "en relación con su presunta participación en un complot para asesinar a un ciudadano estadounidense de origen iraní en Nueva York." El objetivo era fácilmente identificable como el activista y periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad.

Shakeri también declaró al FBI que había recibido instrucciones de Irán para planear un atentado masivo contra turistas israelíes en Sri Lanka. También dijo que le habían encargado vigilar a dos estadounidenses de origen judío en Nueva York.

"Hay pocos actores en el mundo que supongan una amenaza tan grave para la seguridad nacional de Estados Unidos como Irán. El Departamento de Justicia ha acusado a un activo del régimen iraní a quien el régimen encargó dirigir una red de asociados criminales para impulsar los planes de asesinato de Irán contra sus objetivos, incluido el presidente electo Donald Trump", dijo Garland cuando se hicieron públicos los cargos contra Shakeri. "No toleraremos los intentos del régimen iraní de poner en peligro al pueblo estadounidense y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Wray dijo en un comunicado de prensa que "los cargos anunciados hoy exponen los continuos intentos descarados de Irán de atacar a ciudadanos estadounidenses, incluido el presidente electo Donald Trump, otros líderes gubernamentales y disidentes que critican al régimen de Teherán" y que el IRGC "ha estado conspirando con criminales y sicarios para atacar y matar a tiros a estadounidenses en suelo estadounidense y eso simplemente no se tolerará."

El entonces fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, dijo en el mismo comunicado que "actores dirigidos por el Gobierno de Irán siguen teniendo como objetivo a nuestros ciudadanos, incluido el presidente electo Trump, en suelo estadounidense y en el extranjero" y que "esto tiene que parar".

La red criminal de Shakeri vinculada al IRGC

El DOJ dijo que "Shakeri ha utilizado una red de asociados criminales que conoció en prisión en Estados Unidos para suministrar a la IRGC operativos para llevar a cabo la vigilancia y los asesinatos de objetivos de la IRGC" y que "Shakeri ha informado a las fuerzas del orden que se le encargó el 7 de octubre de 2024" -el primer aniversario de los ataques de Hamás- "proporcionar un plan para matar" a Trump.

"Según Shakeri, aproximadamente a mediados o finales de septiembre de 2024, el oficial 1 del IRGC pidió a Shakeri que dejara de lado sus otros esfuerzos en nombre del IRGC y se centrara en vigilar y, en última instancia, asesinar al ex presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump ('Víctima-4' en este documento)", decía la denuncia del DOJ contra el operativo del IRGC. "Shakeri indicó al Oficial-1 del IRGC que esto costaría una 'enorme' cantidad de dinero. En respuesta, el oficial 1 del IRGC dijo que 'ya habíamos gastado mucho dinero...'. [por lo que el dinero no es un problema', lo que ShakeriI entendió como que el IRGC había gastado previamente una importante suma de dinero en esfuerzos para asesinar a la Víctima-4 y estaba dispuesto a seguir gastando mucho dinero en su intento de procurar el asesinato de la Víctima-4".

La denuncia del DOJ continuaba diciendo que "según Shakeri, durante su reunión con el Oficial 1 del IRGC el 7 de octubre de 2024 o alrededor de esa fecha, el Oficial 1 del IRGC ordenó a Shakeri que presentara un plan en un plazo de siete días para asesinar a la Víctima-4. Si Shakeri no era capaz de presentar un plan, el Oficial 1 del IRGC le pidió que lo hiciera. Si Shakeri no era capaz de presentar un plan en ese plazo, continuó el Oficial-1 del IRGC, el IRGC pondría en pausa su plan para matar a la Víctima-4 hasta después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque el Oficial-1 del IRGC estimaba que la Víctima-4 perdería las elecciones y, después, sería más fácil asesinar a la Víctima-4".

La querella criminal especifica que la "Víctima-4" era el entonces candidato Donald Trump.

Los archivos judiciales mostraron que, al menos en cinco ocasiones entre finales de septiembre y principios de noviembre de 2024, Shakeri participó en "entrevistas telefónicas voluntarias con agentes del FBI" a cambio de una reducción de condena para otro individuo encarcelado en Estados Unidos.

Shakeri había emigrado a EE.UU. de niño, según el DOJ, y fue deportado en 2008 tras cumplir 14 años de prisión por una condena por robo. Los expedientes judiciales relacionados con el encarcelamiento de Shakeri en EE.UU. hace décadas están disponibles en Internet, y muestran que anteriormente estuvo detenido en Otisville, Nueva York.

Los presuntos cómplices Rivera y Loadholt se declararon inocentes en diciembre. Está previsto que Rivera y Loadholt comparezcan la próxima semana. Shakeri sigue prófugo y se cree que se encuentra en Irán.

El entonces presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark E. Green, republicano de Tennessee, declaró a principios de noviembre que "el hecho de que el IRGC haya patrocinado un complot para asesinar a un ex presidente y ahora a un presidente entrante demuestra la dedicación de Teherán a socavar nuestro proceso democrático y a desbaratar cualquier esfuerzo por disuadir su influencia maligna en la escena mundial".

La motivación iraní de Ryan Routh

Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Trump el pasado septiembre, no parece haber sido dirigido a hacerlo por el régimen iraní, pero sus propias palabras muestran que su intento de asesinato fue impulsado, al menos en parte, por su oposición a la postura de línea dura de Trump hacia Irán.

Al parecer, agentes del Servicio Secreto habían visto a Routh con un rifle en el campo de golf de Trump en Florida en lo que, según las autoridades, era un aparente intento de asesinato del ex y futuro presidente. Routh se ha declarado "no culpable", según NPR.

En una declaración judicial presentada por el Departamento de Justicia en septiembre se afirmaba que Routh había escrito una carta dirigida a "The World" en la que decía: "Esto fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero os fallé. Hice todo lo que pude y le eché todas las agallas que pude. Ahora os toca a vosotros terminar el trabajo; y ofreceré 150.000 dólares a quien pueda completarlo." La carta manuscrita también argumentaba que Trump "terminó las relaciones con Irán como un niño y ahora Oriente Medio se ha deshecho."

Routh también escribió un libro aparentemente autopublicado en febrero de 2023 titulado Ukraine's Unwinnable War. En él, Routh asumía "parte de la culpa" por elegir a Trump y decía: "Irán, te pido disculpas". Dirigió un mensaje a Irán: "Eres libre de asesinar a Trump... Nadie aquí en Estados Unidos parece tener las pelotas para poner a trabajar la selección natural o incluso la selección no natural".

El intento de asesino de Trump escribió repetidamente sobre su amor por Irán y afirmó que había intentado solicitar un visado a Irán para poder viajar allí.

"Espero que con el paso del tiempo se me conceda esa oportunidad de conocer todo Irán", escribió Routh. "Solicité un visado para reunirme con mis amigos iraníes en Irán para alentar el fin de las sanciones y, con suerte, entablar amistad con la maravillosa gente de la embajada y los dirigentes iraníes, y les había enviado numerosas cartas y documentos invitándoles a mantener conversaciones, reunirse y viajar a Estados Unidos para poner fin a la estupidez del malentendido histórico de que todos somos humanos".

Routh dejó claro en su libro que se oponía a las sanciones de Estados Unidos contra el régimen iraní, elogió al secretario de Estado de la era Obama, John Kerry, por su papel en la elaboración del polémico acuerdo nuclear iraní y atacó a Trump.

"Quiero estar allí en las calles con los iraníes con pancartas y carteles y gritando por justicia. También me gustaría estar protestando en esas calles contra las sanciones de Estados Unidos. Me gustaría celebrar el increíble trabajo de John Kerry que [sic] con mucha humildad y humanidad gestionó el acuerdo con Irán que me entusiasmó a mí y a todo el mundo. Debo asumir parte de la culpa por el niño retrasado que elegimos para nuestro próximo presidente [Trump] que terminó siendo un descerebrado, pero soy lo suficientemente hombre para decir que juzgué mal y cometí un terrible error e Irán, pido disculpas."

Routh también escribió que "cometimos un tremendo error garrafal con Irán que Trump empezó y Biden tontamente no ha arreglado."

Tras la victoria de Trump, la letanía de desmentidos de Irán

A pesar de las abrumadoras pruebas, Irán ha negado repetidamente estar detrás de los complots de Merchant y Shakeri. Sus desmentidos cobraron mayor importancia tras la victoria de Trump en noviembre.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo a principios de noviembre de 2024 que la implicación iraní era "completamente infundada" y afirmó que "repetir tales afirmaciones en esta coyuntura es una conspiración maliciosa orquestada por círculos sionistas y antiiraníes, destinada a complicar aún más las cuestiones entre Estados Unidos e Irán."

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, afirmó entonces que "como el asesino no existe en la realidad, se trae a guionistas para fabricar una comedia de tercera categoría."

"Este es otro de esos planes que Israel y otros países están diseñando para promover la iranofobia. ... Irán nunca ha intentado ni planea asesinar a nadie. Al menos que yo sepa. ... Para empezar, nunca lo hemos intentado y nunca lo haremos", dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian a NBC News a mediados de enero, pocos días antes de que Trump volviera a tomar posesión de su cargo.

Trump: Un asesinato provocaría la "obliteración" de Irán

En los últimos meses de la carrera hacia 2024, quedó claro que la campaña de Trump se estaba tomando en serio la amenaza iraní. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que un intento de asesinato exitoso contra él por parte del régimen iraní sería devastador para Irán.

"El presidente Trump fue informado hoy temprano por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre amenazas reales y específicas de Irán para asesinarlo en un esfuerzo por desestabilizar y sembrar el caos en los Estados Unidos", dijo la campaña de Trump en una declaración a los medios a finales de septiembre de 2024.

"Grandes amenazas contra mi vida por parte de Irán. Todo el Ejército de Estados Unidos está observando y esperando. Ya se hicieron movimientos por parte de Irán que no funcionaron, pero lo intentarán de nuevo. No es una buena situación para nadie", dijo Trump en Truth Social a finales de septiembre. "Estoy rodeado de más hombres, pistolas y armas que nunca antes había visto. Gracias al Congreso por aprobar por unanimidad mucho más dinero para el Servicio Secreto - Cero votos en contra, estrictamente bipartidista. Es bueno ver a Republicanos y Demócratas juntos en algo. ¡Un ataque a un ex presidente es un deseo de muerte para el atacante!"

Durante un mitin en Carolina del Norte a finales de ese mes, Trump dijo a la multitud que "si yo fuera el presidente, informaría al país amenazador, en este caso Irán, de que si hacéis algo para dañar a esta persona, vamos a volar en pedazos vuestras ciudades más grandes y el propio país. Vamos a volarlo en pedazos. No pueden hacer eso. Y no habría más amenazas".

Político informó a principios de octubre de 2024 que "los funcionarios estadounidenses están llegando a una conclusión preocupante sobre las repetidas amenazas de Irán de matar a Donald Trump y a algunos de sus ex generales y estrategas de seguridad nacional: Teherán no va de farol y no se rendirá pronto".

El Wall Street Journal informó en noviembre de 2024 que "Irán ofreció garantías por escrito a la Administración Biden el mes pasado de que no trataría de matar a Donald Trump, dijeron funcionarios estadounidenses, un intercambio secreto destinado a enfriar las tensiones entre Teherán y Washington - mientras el republicano se prepara para su regreso a la Casa Blanca."

También se informó por Axios a principios de este año que "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley advirtieron a Trump el año pasado que Teherán había colocado operativos en los EE.UU. con acceso a misiles tierra-aire."

Después de ganar la reelección el año pasado, Trump dijo en febrero que Irán sería "borrado" si lo asesinaba mientras estaba en el cargo.

"Si lo hicieran serían obliterados", dijo Trump a los periodistas. "He dejado instrucciones de que si lo hacen, serán arrasados, no quedará nada".

El regreso de la "máxima presión"

Trump firmó a principios de febrero una orden ejecutiva titulada "Imponer la máxima presión sobre el Gobierno de la República Islámica de Irán, negar a Irán todos los caminos hacia un arma nuclear y contrarrestar la influencia maligna de Irán."

"Desde su creación en 1979 como teocracia revolucionaria, el Gobierno de la República Islámica de Irán ha declarado su hostilidad a Estados Unidos y a sus aliados y socios. Irán sigue siendo el principal Estado patrocinador del terror del mundo y ha ayudado a Hezbolá, Hamás, los houthis, los talibanes, Al Qaeda y otras redes terroristas", dice la directiva de Trump.

Trump declaró que "el programa nuclear de Irán, incluidas sus capacidades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento y los misiles con capacidad nuclear, representa un peligro existencial para Estados Unidos y todo el mundo civilizado" y que "nunca se puede permitir que un régimen radical como este adquiera o desarrolle armas nucleares, o extorsione a Estados Unidos o a sus aliados mediante la amenaza de adquisición, desarrollo o uso de armas nucleares."

La "hoja informativa" de la Casa Blanca de Trump dijo que "se debe negar a Irán un arma nuclear y misiles balísticos intercontinentales; la red terrorista de Irán debe ser neutralizada; y el desarrollo agresivo de misiles de Irán, así como otras capacidades de armas asimétricas y convencionales, debe ser contrarrestado."

Trump dijo que "estoy indeciso sobre" la orden ejecutiva y que "es muy dura con Irán... Voy a firmarla, pero espero no usarla mucho... No tengo muchas opciones... Irán no puede tener un arma nuclear."

El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo el domingo por la mañana que los ataques de Estados Unidos contra los sitios nucleares iraníes por bombarderos furtivos B-2 fueron un "éxito increíble y abrumador" y que "las ambiciones nucleares de Irán han sido borradas."

El presidente Trump sobrevivió a los intentos de asesinato de Irán el año pasado y, dado que ahora las bombas antibúnker estadounidenses han caído sobre los emplazamientos nucleares iraníes, está por ver si el programa de armas nucleares iraní podrá sobrevivir a su segundo mandato.