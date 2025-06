El analista Andrés Guilarte explicó en Voz News que las bases del Partido Demócrata quieren un liderazgo socialista

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de junio, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al encuestador y analista político Andrés Guilarte, con quien conversó sobre la reciente encuesta realizada por Reuters/Ipsos, en la que se reveló la actual crisis que vive el Partido Demócrata ante los deseos de buena parte de los encuestados por un cambio de liderazgo, confirmando la delicada crisis que dicho partido ha venido experimentando desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2024.

Al ser preguntado por los resultados de la encuesta, Guilarte explicó que “No me sorprenden, mas bien lo que me sorprende es que estos números no estén en todos lados. Parece que los demócratas cuando sale algo como esto quieren esconderlo, como si no fuese algo necesario. […] Cuando tu ves la candidatura de Kamala Harris que fue un desastre, lo que pasó después con Trump que viene dando de izquierda a derecha y de arriba a abajo y ellos no saben como responder, no sorprende que la base demócrata vea que no tienes liderazgo”.

En otra parte de la entrevista, Guilarte comentó que uno de los detalles más preocupantes de la encuesta es cómo el 66% de los jóvenes ven como prioritario la materialización de un Universal Healthcare, siendo esta la razón por la que muchos están dispuestos a apoyar a figuras socialistas.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.