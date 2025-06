El exvicegobernador de California critica a demócratas y republicanos por su inacción en migración

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de junio, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al exvicegobernador de California Abel Maldonado sobre el balance de la política migratoria ejecutada por la Administración del presidente Donald Trump, la cual ha mostrado en los últimos días nuevas acciones como lo han sido las redadas tanto a hoteles como a granjas y restaurantes, lo cual ha generado numerosas reacciones en todo el espectro político estadounidense

“Hay que acordarnos que el problema que tenemos aquí es el Congreso, no es el presidente Trump y no es Tom Homan y no es ICE. El Congreso no ha hecho su trabajo y no tenemos una reforma migratoria. Si queremos protestar hay que ir al Capitolio y protestar con los congresistas que no han hecho su trabajo”, comentó Maldonado.

Sobre el tema de las redadas, el exvicegobernador explicó: “Es algo que obviamente golpea a los negocios, por eso se necesita una reforma migratoria y se necesita ya”. De igual forma, Maldonado aseguro que “El problema es que cuando llega una Administración demócrata dejan entrar a todos y cuando llega una Administración republicana quieren sacar a todos”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.