La crisis del Comité Nacional Demócrata: peleas internas, problemas de imagen y de números

Publicado por Joaquín Núñez 19 de junio, 2025

El Comité Nacional Demócrata (DNC) se encuentra resolviendo problemas en varios frentes. Además del desafío de reconstruir la imagen del partido tras los cuatro años de la Administración Biden-Harris, a la joven gestión de Ken Martin se le sumó una crisis interna y un importante agujero económico. Así lo explicaron desde The New York Times, luego de entrevistar a decenas de donantes, estrategas, legisladores y miembros del DNC.

Martin, expresidente del Partido Demócrata-Campesino-Laborista de Minnesota, fue elegido para dirigir el DNC en febrero, tras derrotar a una diversidad de candidatos. Para la elección, contó con algunos respaldos de alto perfil, como las senadoras Amy Klobuchar y Tina Smith, el gobernador Tim Walz, James Clyburn y el excongresista Dean Phillips, uno de los únicos demócratas en desafiar a Joe Biden en las primarias demócratas del 2024.

Al llegar, se topó inmediatamente con una crisis interna desatada por el recién elegido vicepresidente del DNC, David Hogg. El problema comenzó cuando Hogg, un activista de 25 años, anunció de forma unilateral una campaña de 20 millones de dólares para desbancar a los titulares demócratas que consideraba "ineficaces". Martin observó que esto lo desautorizaba, lo que desencadenó en un conflicto interno que terminó con una votación para expulsar tanto a Hogg como a Malcom Kenyatta.

En adición, dos importantes líderes sindicales abandonaron sus respectivos puestos en el DNC, alegando diferencias con el liderazgo. Se trata de Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), y de Lee Saunders, presidente de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados.

A los conflictos internos y al problema de la imagen se sumó otro desafío: el económico. Según el Times, el DNC está "sumido en el caos y desesperado por dinero"

"El mayor desafío que enfrenta ahora el Sr. Martin puede ser el financiero"

Con la crisis interna atrás, Martin se propuso estudiar a fondo qué pasó en las elecciones presidenciales del 2024. En concreto, le encargó a Paul Rivera, veterano estratega demócrata, una revisión completa sobre qué salió mal en la campaña. El informe incluirá 200 entrevistas y espera poder calmar el descontento de algunos donantes.

"La gente invirtió más dinero que nunca, se esforzó más que nunca, y están bastante frustrados por el resultado. Quieren respuestas. No me lo tomo como algo personal. No estaba al mando”, señaló Martin al respecto.

Otras de las iniciativas de Martin son un programa en Youtube y aumentar considerablemente el envío de fondos hacia los partidos locales. “Todo lo que Ken ha hecho, sin importar el drama que haya causado, ha sido lo correcto. Él hace el trabajo. Se arremanga”, destacó María Cardona, miembro del Comité Nacional Demócrata, en diálogo con el NYT.

Sin embargo, el citado medio subraya que los problemas financieros como el más grave de todos. Sumado al aumento de fondos para los partidos locales está el muy bajo entusiasmo de los donantes demócratas. Incluso están barajando expresamente la posibilidad de tener que pedir dinero prestado para mantener el nivel de gastos.

"Ese no es nuestro plan ahora mismo. No sé si tendremos que hacerlo en este momento". Señaló que la recaudación de fondos de base se había mantenido sólida, y el partido afirmó que las pequeñas donaciones en sus primeros tres meses fueron las más importantes bajo el nuevo presidente", expresó al respecto el presidente del DNC.

Según informes de la Comisión Federal Electoral, solo tres personas donaron 100.000 dólares o más al DNC.

"El partido que no está en el poder suele quedar por detrás del que ostenta la Casa Blanca. Aun así, el déficit financiero actual es considerable: 18 millones de dólares disponibles para el Comité Nacional Demócrata (DNC) al entrar en mayo, en comparación con 67,4 millones de dólares para el Comité Nacional Republicano (RNC). Grandes cantidades se encuentran en cuentas especiales que no pueden utilizarse para gastos operativos", sumaron desde el Times.

Los demócratas intentaron subir el entusiasmo y los ingresos con un reciente evento en Nueva York con Kamala Harris. Sin embargo, recaudó menos de lo que muchos demócratas proyectaban: 300.000 dólares.

¿Cómo revertir la mala imagen del Partido Demócrata?

La tarea que Martin le encargó a Paul Rivera tiene que ver con encontrar cómo se llegó a la peor imagen del partido en décadas. Así lo encontró una encuesta de CNN realizada en marzo, la cual arrojó que solo el 29% de los estadounidenses tiene una imagen positiva del partido. Se trata del peor número desde que se comenzó a hacer el sondeo, a mediados del 2006.

El resultado llega después de los cuatro años de Joe Biden, en los que los votantes asociaron al partido con una alta inflación, una frontera sur descontrolada, deportistas transgénero en deportes femeninos y un liderazgo débil.

A su vez, otra encuesta de junio encontró un dato que desde CNN calificaron como preocupante. "El otro hallazgo notable es cuál partido es el 'partido del cambio'. Los estadounidenses eligieron a los republicanos, con un 32% frente a un 25%. (...) No es una diferencia considerable, pero resulta contradictoria dado que los republicanos arrasaron en la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca el otoño pasado. Históricamente, casi siempre se considera al partido que no está en el poder como el partido del cambio", sumaron.

Para Martin, otra cuestión a atender es la opinión de los propios demócratas sobre su liderazgo. De acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos, el 62% de los demócratas cree que el liderazgo debería ser reemplazado, evidenciando una desconexión de prioridades entre los votantes y quienes toman las decisiones.

El tema fue abordado por Gavin Newsom, el gobernador de California que está girando hacia el centro de cara a las primarias del 2028. "La gente no confía en nosotros, no creen que los respaldemos en temas que son fundamentales para ellos, que son los problemas cotidianos", expresó en su podcast, en el que conversa con figuras de todo el arco político. Desde Charlie Kirk y Newt Gingrich hasta Tim Walz y Rahm Emanuel.