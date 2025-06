Cuando Tucker Carlson pensaba que el régimen de Irán debía ser 'aniquilado'

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de junio, 2025

El presentador Tucker Carlson pasó de ser uno de los periodistas más influyentes del conservadurismo estadounidense a uno de los más controvertidos sin freno de por medio. Por años, desde su antigua trinchera en Fox News, Carlson marcó la agenda de la derecha estadounidense a través de críticas claras y en gran medida sensatas contra el Partido Demócrata, distintas agencias federales e, incluso, ‘neocons’ republicanos. Sin embargo, en los últimos años, la figura de Carlson se deterioró exponencialmente en el mundo conservador, especialmente por su postura en política exterior.

El martes, Carlson logró una vez más que la discusión en redes sociales y el mundo de la derecha estadounidense girara en torno a su figura tras compartir un clip de una entrevista realizada al senador Ted Cruz (R-TX), donde se puede apreciar al periodista y el congresista discutir de forma desmedida sobre Irán. Básicamente, Carlson acusó a Cruz de saber poco y nada sobre Irán tras preguntarle por la población exacta y la etnia predominante del país iraní. El senador republicano, en cambio, apuntó contra Carlson por, según él, negar que el ayatolá esté liderando un plan de asesinato contra el presidente Donald Trump. Ambos levantaron el tono y mostraron las grandes distancias entre Carlson y parte del ala republicana del Congreso.

Sin embargo, a pesar de la viralización de la entrevista, la postura de Carlson no sorprendió a nadie. Desde hace un buen tiempo, el presentador dejó claro en sus monólogos que considera que Estados Unidos perdió la autoridad moral para intervenir en los asuntos internos de otros países. Especialmente, el presentador ataca a lo que considera una élite política ‘belicista’. Esta postura, que es compartida por gran parte del mundo MAGA y muchos conservadores y libertarios de EEUU, también le ha valido el mote de ser uno de los periodistas más apaciguadores de regímenes hostiles a Washington, incluyendo al régimen ruso de Vladimir Putin y la teocracia iraní. Esta percepción se ha ido acrecentando cada vez más, sobre todo luego de los viajes de Carlson a Rusia y sus repetidas críticas a los republicanos que buscan sancionar y atacar al régimen iraní.

Lo curioso de la actual postura de Carlson sobre Irán es que, hace trece años, su opinión era diametralmente opuesta.

Si ahora Carlson dice que la comunidad de Inteligencia de EEUU miente descaradamente sobre Irán y pide a Washington que no intervenga contra Teherán, en 2012 el expresentador de Fox News pedía literalmente por la “aniquilación” del país, una postura que le valió duras críticas en su momento.

“Creo que somos el único país con la autoridad moral […] suficiente para hacer eso. [Estados Unidos es] el único país que no busca la hegemonía en el mundo. Sí creo —y estoy seguro de que soy la única voz que lo dice— que Irán merece ser aniquilado. Creo que están locos. Creo que son malvados”, dijo Tucker Carlson en 2012.

Luego, Carlson matizó sus palabras en una conversación con el periodista Glenn Greenwald, explicando que no estaba a favor de la aniquilación de Irán como país, sino más bien del derrocamiento del régimen iraní.

“Fue culpa mía; me trabé y no me expliqué bien anoche. En realidad, estoy del lado opuesto al de muchas personas con quienes normalmente coincido en lo relativo a Irán. Creo que un ataque podría ser un desastre para EE. UU. y me preocupa que Obama lo haga, por temor a parecer débil antes de las elecciones. Por supuesto, el gobierno iraní es terrible y merece ser aplastado. Pero no estoy convencido de que nosotros o Israel podamos hacerlo de una manera que no cause problemas aún mayores. Esa, para mí, parece ser la principal lección de Irak”, dijo Carlson.

Muy lejos quedó aquel Carlson que criticaba con severidad y pedía abiertamente por el derrocamiento del régimen iraní. Ahora, por el contrario, el presentador incluso le soltó la mano a Trump, por quien hizo campaña, debido a su respaldo a Israel en su cruzado con Irán.

Según Carlson, el presidente Trump abandonó los valores de ‘America First’ al apoyar a Israel en su campaña militar contra el régimen iraní.

De hecho, el periodista conservador acusó a Estados Unidos de ser “cómplice en un acto de guerra” y argumentó que “los políticos que dicen ser ‘America First’ no pueden ahora, de forma creíble, dar la vuelta y decir que no tuvieron nada que ver con eso”.

Esta crítica obligó a la respuesta de Trump, quien, en primer lugar, afirmó que no estaba al tanto de los cuestionamientos de Carlson y adoptó un tono diplomático: “Para quienes dicen querer paz: no puede haber paz si Irán tiene un arma nuclear. Así que, para toda esa buena gente que no quiere hacer nada respecto a Irán teniendo armas nucleares, eso no es paz”.

Luego, Trump estalló contra Carlson en su red Truth Social: "Por favor, que alguien le explique al chiflado de Tucker Carlson que “¡IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR!”.

El enfrentamiento abierto entre Tucker Carlson, Trump y los republicanos está generando un nuevo paradigma en el corazón del movimiento MAGA, cuyo líder indiscutible es el propio Trump, pero que por mucho tiempo fue respaldado inequívocamente por las voces conservadoras más influyentes, incluyendo al propio Carlson, quien ahora lucha por mantener una relevancia y respeto que ahora está más que entredicho.