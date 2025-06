Trump bloqueó el plan de la era Biden para eliminar las presas del río Snake, y puede haber evitado un desastre ecológico

Publicado por Just The News 17 de junio, 2025

El presidente Donald Trump emitió un memorando la semana pasada bloqueando un esfuerzo que estaba en marcha durante la administración Biden-Harris para eliminar cuatro presas hidroeléctricas en el río Snake.

El memorando de Trump revoca una directiva de la administración anterior, que Trump describió como un esfuerzo del "ecologismo radical" por elevar el "trato equitativo para los peces" por encima del florecimiento humano.

"Los impactos negativos de estos actos imprudentes, de completarse, serían devastadores para la región, y no habría un enfoque viable para reemplazar la energía de bajo coste y de carga base suministrada", declaró Trump en el memorando.

Si las experiencias de los habitantes del norte de California que viven a orillas del río Klamath sirven de indicación, Trump tiene razón en que un proyecto de eliminación de presas en el río Snake causaría impactos graves y duraderos.

Malos resultados de la eliminación de presas en el pasado

El año pasado, se eliminaron cuatro presas cerca del río Klamath, cerca de la frontera entre Oregón y California, y la gente que vive en las comunidades a lo largo del río cuentan a Just the News que el sedimento que inundó el río ha convertido el Klamath en un cauce fangoso. Aunque los defensores de la eliminación de las presas dicen que ayuda a las poblaciones de salmón, la eliminación de la presa del río Klamath ha diezmado las poblaciones de peces, ha arruinado el turismo de pesca y puede afectar a la agricultura.

Lo peor, dicen, es que todos los problemas se conocían mucho antes de que se llevaran a cabo las eliminaciones. Los que se oponían al proyecto lucharon durante años para detenerlo, pero los ecologistas que lo apoyaban tenían más recursos y al final consiguieron lo que querían.

"Somos una comunidad rural, y tuvimos que hacer ventas de pasteles y subastas para recaudar dinero para luchar contra esto. Y simplemente no teníamos los fondos para poder luchar contra gente que venía de todo el mundo, esencialmente, para hacer que esto sucediera", dijo Richard Marshall, residente de Fort Jones, California, a Just the News..

Años de preparación

En 2010, un grupo de agencias federales y estatales, gobiernos tribales, condados y organizaciones ecologistas firmaron el Acuerdo de Solución Hidroeléctrica de Klamath, que establecía un proceso para eliminar las cuatro presas. El objetivo era restablecer la producción piscícola natural y el suministro de agua y electricidad para la agricultura y las comunidades.

El acuerdo formó la Klamath River Renewal Corporation (KRRC), una organización sin ánimo de lucro que supervisó la eliminación de las presas. En 2018, KRRC presentó un documento de 2.300 páginas llamado "Plan Definitivo para el Proyecto del Bajo Klamath" a la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC).

En ese momento, los habitantes del condado californiano de Siskiyou, por el que discurre el río, empezaron a oponerse al plan. Los abogados del gobierno del condado escribieron al entonces presidente de la FERC, Kevin McIntyre, y a la secretaria Kimberly Bose para explicarles que el condado había expresado en múltiples ocasiones su preocupación por "las posibles repercusiones de la eliminación de la presa sobre las especies en peligro, la calidad del agua y otros aspectos de la salud del ecosistema del río Klamath, así como las repercusiones socioeconómicas en la comunidad local". El "Plan Definitivo", dijeron los abogados a la FERC, no abordaba ninguna de estas preocupaciones.

Entre las cuestiones planteadas por los abogados estaba su duda de que KRRC esté "cualificada financiera, legal y técnicamente para llevar a cabo la eliminación de la presa". El proyecto, según la carta del condado, carece de una revisión medioambiental adecuada, subestima los costes y no gestiona los riesgos. El "Plan Definitivo" no aborda los riesgos para el salmón y otras especies acuáticas, los animales que viven alrededor del río, las carreteras, los recursos culturales y el abastecimiento de agua.

En 2022, el 79% de los residentes del Condado de Siskiyou votaron en contra del proyecto, pero en mayo de 2023, la Junta de Supervisores del Condado de Siskiyou votó a favor de seguir adelante con la eliminación de la presa. Junto con las aprobaciones estatales y federales, se dio luz verde a KRRC.

La eliminación de la presa comenzó en septiembre de 2023 y terminó en octubre de 2024. Just the News se puso en contacto con KRRC para obtener su respuesta a las críticas sobre los resultados de la eliminación de la presa y no recibió respuesta.

Nunca se trató realmente de peces

Marshall, residente en Fort Jones, dijo que varios grupos ecologistas y el Estado, incluido el gobernador Gavin Newsom, promovieron intensamente el proyecto, que desbordó la oposición en el condado de Siskiyou.

"Decían que era para salvar a los peces, pero lo cierto es que nunca se trató de salvar a los peces. Sólo se trataba de eliminar las presas", dijo Marshall.

Explicó que los salmones tienen ciclos de tres años. Van al océano y vuelven cada tres años para desovar. La eliminación de la presa se produce cuando los salmones se dirigen al océano, pero los sedimentos que inundan las aguas los matan.

Al Kutzkey, propietario de Kutzkey Guide Service, dijo que ha sido guía de pesca en el río durante tres generaciones. Su abuelo, dijo a Just the News, fue el primer guía de pesca en el Klamath. Tras la eliminación de la presa, dijo, el negocio ha sido destruido, y él está vendiendo raíces.

"Mi negocio ha desaparecido. Ha muerto. Está muerto, ha desaparecido. No puedo pescar. El agua está tan turbia desde que quitaron las presas que no se puede pescar en absoluto. No sé si quedan truchas", dijo Kutzkey, que añadió que en años anteriores el negocio le proporcionaba el 90% de sus ingresos anuales. Dijo que otros guías de pesca del río también están viendo destruidos sus negocios.

Las repercusiones de los sedimentos podrían extenderse a todo el ecosistema. En esta época del año, dice Kutzkey, se suelen ver moscas del salmón, que pueden ser tan grandes como un colibrí, arrastrándose por las orillas y los árboles.

"A las truchas les encantan", dice Kutzkey. A medida que crecen, se desprenden de sus cáscaras, y Kutzkey dijo que normalmente se pueden ver miles de ellas abandonadas a lo largo del río. Este año sólo ha visto unas pocas cáscaras. Tampoco ha visto moscas.

"En esta época del año es cuando debería haber más. Debería haber cientos y miles de ellas por todas partes. Y no veo ninguna", afirma.

Estos insectos son la principal fuente de alimento de los peces y otros insectos, por lo que si esa fuente de alimento no está ahí, dijo Kutzkey, podría indicar problemas en todo el ecosistema del río. Aunque los promotores prometieron un río más sano, Krutzkey dijo que los únicos que se han beneficiado hasta ahora del proyecto son los contratistas y los guías de rafting. Con las presas eliminadas, los balseros pueden ir mucho más río abajo.

Sin marcha atrás

A pesar de todos los problemas, al parecer los grupos ecologistas no se replantean si la eliminación de las presas es una buena idea. Theodora Johnson es ganadera y periodista independiente en el condado de Siskiyou. Lleva una década escribiendo sobre el proyecto de eliminación de la presa de Klamath.

En un artículo de la publicación Substack American Unwon, que incluye fotos de peces y fauna muertos a lo largo del Klamath, Johnson lo calificó como el "mayor y más devastador experimento de eliminación de presas de la historia moderna, tanto para la fauna como para los residentes". Explica que ahora se habla de eliminar las dos últimas presas del río, lo que obligaría a cientos de agricultores del Alto Klamath a dejar sus negocios.

"Nuestra región se enfrenta ahora a amenazas físicas y políticas por la eliminación de las presas. Si no se atajan, estas amenazas destruirán nuestra economía y cultura agrarias", escribió Johnson.

Jeff Reynolds, redactor jefe de Restoration News, declaró a Just the News que es poco probable que las repercusiones negativas sobre las actividades recreativas al aire libre, la agricultura -o incluso las especies de peces que supuestamente intentan proteger- hagan que los ecologistas reconsideren la conveniencia de eliminar las presas.

"Van a hacer lo de siempre. Van a difundir la propaganda de que ha sido un éxito rotundo, y que cualquiera que crea lo contrario está difundiendo noticias falsas y ciencia falsa", dijo Reynolds.

Aunque Trump ha frenado la propuesta de eliminación de la presa del río Snake, es probable que futuras administraciones que quieran presentar sus credenciales ecológicas hagan todo lo posible por revivirla.

© Just The News