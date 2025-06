Un grupo ecologista vinculado al Partido Comunista Chino forma parte de una red que influye en la política estadounidense

Publicado por Kevin Killough / Just The News 16 de junio, 2025

Un grupo de vigilancia de la seguridad nacional está pidiendo a los miembros del Congreso que examinen más de cerca una organización sin ánimo de lucro de defensa de la transición energética que tiene vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh). Según State Armor, el grupo de vigilancia, las organizaciones sin ánimo de lucro se coordinan con grupos climáticos estadounidenses para influir en la política climática, promover los intereses del PCCh y socavar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Un nuevo informe de State Armor sostiene que el PCC está cooptando al grupo de presión progresista estadounidense sobre el cambio climático para impulsar una transición que se aleje de los combustibles fósiles. Las tecnologías alternativas impulsadas por este lobby, según el informe, crean importantes ventajas económicas y geopolíticas al socavar el dominio energético de Estados Unidos y dejarlo dependiente de las cadenas de suministro chinas para su producción de energía.

"Crea una dependencia por nuestra parte y nos priva de una fortaleza natural, que es nuestra independencia energética que proviene de otros recursos", declaró a Just the News Michael Lucci, director general de State Armor. State Armor es una organización sin ánimo de lucro dedicada a abogar por soluciones estatales a las amenazas a la seguridad mundial.

Enfoque amplio de la guerra política

Además de la dependencia de China para las cadenas de suministro energético, Estados Unidos puede ser vulnerable como consecuencia de acciones malintencionadas. El informe de la State Armor señala los recientes informes de Reuters -basados en fuentes anónimas- según los cuales se han instalado dispositivos de comunicación fraudulentos en paneles solares procedentes de China.

"¿Por qué estaría eso ahí? Simplemente está ahí. Para que Pekín pudiera apagar las cosas aquí", dijo Lucci.

El informe se centra en Energy Foundation China (EFC) y documenta los vínculos del grupo con grupos de defensa del clima en Estados Unidos que influyen en la política climática. Energy China se describe a sí misma como una organización 501(3) sin ánimo de lucro cuya misión es "facilitar intercambios y conceder subvenciones a grupos de investigación política, asociaciones industriales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales comprometidas con el desarrollo energético sostenible y la transición energética".

Según el informe, la Energy Foundation China tiene vínculos con el gobierno chino y se coordina con el PCCh. Supuestamente se incrustó en universidades estadounidenses y apoyó un acto en 2023 en el que el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó China. Lucci dijo que el grupo funciona como un nodo central que forma parte de una red más amplia.

"Un concepto clave con China es lo que se llama un frente unido. Es su enfoque general de la guerra política. Es leninista. De hecho, lo sacan directamente de Lenin. Es un enfoque comunista de la guerra política. Y crean nodos centrales o instituciones centrales como EFC. Y luego, en torno a eso, intentan construir cualquier aliado que puedan que esté alineado con una visión comunista o con la visión de China, y atacar o deslegitimar a aquellos que se oponen a los intereses del partido -los intereses del partido en materia de energía, en este caso-", explicó Lucci.

La Fundación de la Energía no respondió a las peticiones de comentarios de Just the News sobre el informe o sus acusaciones.

Crear aliados en Estados Unidos

La Energy Foundation China es una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco. Originalmente se conocía como la Fundación de la Energía, pero escindió la mayor parte de sus operaciones con sede en Estados Unidos en 2019 en una organización separada llamada Fundación de la Energía de Estados Unidos. El informe de State Armor documenta numerosos ejemplos en los que The Energy Foundation proporcionó apoyo financiero a grupos climáticos estadounidenses que abogan por políticas climáticas.

En 2023, Energy Foundation China registró 84 millones de dólares en ingresos. Según el sitio web de la organización sin ánimo de lucro, está financiada por varios grupos estadounidenses contrarios a los combustibles fósiles, como la Fundación ClimateWorks, la William and Flora Hewlett Foundation, y la Climate Imperative Foundation. Hewlett y MacArthur son contribuyentes clave, según el informe, del Fondo de Acción Colectiva, que Fox News informó en 2022 formaba parte de una red de dinero negro que apoyaba litigios climáticos contra empresas petroleras.

En 2022, The Energy Foundation otorgó 350.000 dólares al Rocky Mountain Institute (RMI). A lo largo de los años, según Fox News, la fundación concedió al RMI 900.000 dólares.

El Rocky Mountain Institute elaboró un estudio en 2023 en el que afirmaba haber hallado una relación entre las estufas de gas y el asma, que fue citado a menudo por los responsables políticos y los activistas que buscaban restricciones al uso del gas natural. Los investigadores del RMI utilizaron datos de estudios anteriores para estimar las tasas de asma infantil vinculadas a la exposición a las estufas de gas. El estudio ha sido criticado por no tener en cuenta en sus datos un estudio mundial más exhaustivo publicado en 2013 por el International Study of Asthma and Allergies in Childhood, que utilizó datos de 512.000 niños de 47 países diferentes y no encontró pruebas de ninguna asociación entre el uso de estufas de gas y el asma.

Citando los documentos fiscales de 2022 y 2023 de la Fundación de la Energía, el informe muestra que el grupo también donó millones al Consejo Internacional de Transporte Limpio, que fue un activo defensor de los incentivos en el Ley de Reducción de la Inflación para la transición del transporte por carretera estadounidense de semirremolques diésel a eléctricos.

La Fundación de la Energía también concede grandes subvenciones para apoyar la investigación sobre política climática en universidades estadounidenses, como la Universidad de California-Berkley, la Universidad de California-Los Ángeles, Harvard y la Universidad de Maryland.

Vínculos con el Partido Comunista Chino

Aunque está organizada como una organización estadounidense sin ánimo de lucro, la Energy Foundation, según el informe, está dirigida por personas con vínculos directos con el PCCh. El director general de la organización, Zou Ji, fue anteriormente director general adjunto del Centro Nacional para la Estrategia del Cambio Climático de China, un organismo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del gobierno chino. El director del programa medioambiental de la Fundación de la Energía, Xin Liu, desempeñó funciones directivas en la Oficina Municipal de Protección del Medio Ambiente de Pekín.

David Vance Wagner, vicepresidente de asociaciones estratégicas de la Fundación de la Energía, fue consejero para China en la Oficina del Enviado Especial para el Cambio Climático de 2014 a 2017. Wagner también trabajó para el Ministerio de Protección Ambiental de China, según su biografía en el sitio web de la Fundación de la Energía, donde fue el "primer y único extranjero en el centro nacional de investigación de políticas de emisiones de vehículos de China, dependiente del Ministerio de Protección Ambiental." Se licenció en la Universidad estatal china de Tsinghua, en Pekín.

Según el informe de State Armor, la Fundación de la Energía se ha coordinado ampliamente con el PCCh. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) del PCCh supervisa las operaciones del grupo en China. La NDRC vigila el cumplimiento de la normativa china y toma medidas enérgicas contra las inversiones extranjeras en sectores chinos considerados importantes para la seguridad nacional del país.

Lucci afirmó que la implicación del gobierno chino en la política climática estadounidense se debe a la preocupación por el propio suministro energético chino. Gran parte de su petróleo y gas procede de Oriente Medio, lo que hace que el suministro sea vulnerable a los bloqueos navales estadounidenses. Están diversificando su cartera energética para hacer frente a ese riesgo, con un aumento de la energía eólica, solar, hidroeléctrica, nuclear y carbón.

Refiriéndose al gobierno chino, prosiguió: "Harán cualquier cosa para, sólo desde el punto de vista de la seguridad, eliminar la capacidad de Estados Unidos de interceptar sus recursos energéticos, sus suministros de energía". Eso incluiría conseguir que Estados Unidos dependiera más de las cadenas chinas de suministro de energía verde.

Pedir una investigación del Congreso

Jason Isaac, consejero delegado del American Energy Institute, dijo en un comunicado que el informe deja al descubierto cómo el PCCh ha cooptado el activismo climático para impulsar tecnologías energéticas fabricadas, extraídas y controladas por China.

"Desde los paneles solares hasta las baterías para vehículos eléctricos y los minerales de tierras raras, nuestras cadenas de suministro están cada vez más enredadas con un adversario extranjero que utiliza el trabajo forzado, ignora las salvaguardias medioambientales y aspira abiertamente a dominar el futuro energético mundial. Esto no es progreso, es dependencia", afirmó Isaac.

En una carta a los presidentes de las comisiones de la Cámara de Representantes y el Senado -incluidos el representante James Comer, republicano de Kentucky, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, y el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, presidente de la Comisión Judicial del Senado- Lucci explicó que el grupo se formó para ayudar a Estados Unidos a resistir la influencia china y mantener la soberanía estadounidense. Lucci expone las conclusiones del informe y los riesgos que, según él, la influencia china supone para EE.UU. La carta insta al Congreso a iniciar investigaciones y a supervisar lo que Lucci califica de "grave y continua amenaza para nuestra seguridad nacional".

Lucci dijo en una entrevista que el Departamento de Justicia debería investigar a The Energy Foundation como agente extranjero en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. La ley obligaría a la fundación a hacer declaraciones sobre su relación con China, así como sobre los ingresos y desembolsos en apoyo de actividades en apoyo de China.

