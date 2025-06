Una corte de apelaciones le permite a Trump mantener a la Guardia Nacional en Los Ángeles pese a una prohibición previa

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados bloqueó temporalmente este jueves la orden de un juez federal que le ordenaba al presidente estadounidense Donald Trump devolver el control de la Guardia Nacional al estado de California, luego de que el líder conservador las desplegara tras las violentas manifestaciones en Los Ángeles. En un comunicado, el tribunal notificó que celebraría una audiencia sobre el caso el próximo 17 de junio.

En su orden, el juez de distrito Charles Breyer explicó que ordenó la restricción temporal luego de determinar que el despliegue de dicho cuerpo de seguridad fue ilegal al violar no solamente la Décima Enmienda de la Constitución sino también los límites de autoridad legal del presidente. Si bien la Casa Blanca no había emitido ningún comentario sobre el fallo, el gobierno federal presentó inmediatamente una apelación ante el tribunal de apelaciones.

Breyer también explicó que el mandatario republicano excedió sus competencias al ordenar el despliegue de casi 4.000 miembros del cuerpo de seguridad en la ciudad de Los Ángeles, tras las manifestaciones masivas que han tenido lugar en dicha metrópolis desde el viernes pasado como protestas a las redadas de inmigrantes ilegales ejecutadas por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). La orden iba a entrar originalmente en vigor el viernes durante el mediodía.

La decisión de Breyer tuvo lugar poco después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, presentara una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en contra de su voluntad. Luego de su demanda, el mismo estado de California presentó una moción de emergencia en la que le solicitó formalmente al juez Breyer impedir que el cuerpo de seguridad ayudara en la redada de inmigrantes ilegales que había ejecutado ICE, argumentando que dicha intervención no haría más que incrementar las tensiones, añadiendo que esto traería como consecuencia mayores disturbios civiles.

La Administración Trump calificó inmediatamente dicha demanda como una “maniobra política vulgar que pone en peligro vidas estadounidenses”. Sin embargo, el juez Breyer determinó en un amplio fallo que el mandatario republicano activó a la Guardia Nacional de forma ilegal desde un inicio.

El abogado del gobierno federal, Brett Shumate, afirmó que el presidente no había cometido ningún acto ilegal tras informarle al general a cargo de las tropas sobre su decisión de desplegar a la Guardia Nacional, acción ante la cual Shumate aseguró que Trump tendría la autoridad para invocar.

“Los tribunales no deberían intervenir en este caso”

Una de las agencias que más manifestó su apoyo a Trump fue el Departamento de Justicia, el cual argumentó en un escrito presentado antes de la audiencia de este jueves que las órdenes del presidente no estaban sujetas a revisión judicial. “Los tribunales no intervinieron cuando el presidente Eisenhower desplegó al ejército para proteger la desegregación escolar. Los tribunales no intervinieron cuando el presidente Nixon desplegó al ejército para entregar el correo en medio de una huelga postal. Y los tribunales no deberían intervenir en este caso tampoco”, comentó el departamento.