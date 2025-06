Un tribunal federal le permite a Trump continuar con sus aranceles más amplios

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos, con sede en Washington, permitió este martes que los aranceles más amplios del presidente estadounidense Donald Trump continúen en vigor mientras se revisa la decisión previa de un tribunal inferior que los suspendió tras considerar que el mandatario republicano había excedido su autoridad al imponerlos. Según explicó The Wall Street Journal, la decisión significa que el presidente estadounidense podrá seguir aplicando (por ahora) sus aranceles del “Día de la Liberación” sobre las importaciones que vengan de buena parte de los socios comerciales del país, así como otro conjunto de aranceles que fueron impuestos a México, Canadá y China.

Hasta ahora, el tribunal de apelaciones no ha determinado si los aranceles son legales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la cual invocó Trump para justificarlos. Sin embargo, sí decidió mantenerlos activos mientras se resuelve todo el proceso judicial. El Circuito Federal detalló en un comunicado que el litigio plantea diferentes asuntos de “importancia excepcional” que justifican la medida de que los miembros del tribunal escuchen la apelación en vez de remitirla a un panel de tres jueces. Las audiencias fueron oficialmente programadas para el 31 de julio. Asimismo, el fallo no afectó a otros aranceles que fueron establecidos bajo una autoridad legal más tradicional, incluyendo los impuestos a las importaciones de aluminio y acero.

En varias oportunidades, el mandatario republicano ha argumentado que los aranceles que impuso en febrero contra México, Canadá y China no fueron más que una medida para combatir el tráfico ilegal de fentanilo en las fronteras nacionales, acusación que los tres países han negado en repetidas ocasiones. Por otra parte, Trump también ha asegurado que los aranceles generalizados impuestos a todos los socios comerciales del país en abril fueron una medida contra el déficit comercial de los Estados Unidos.

De igual forma, el mandatario republicano ha afirmado tener una autoridad amplia para poder imponer los aranceles contra otras naciones del mundo bajo la IEEPA. Dicha ley, la cual fue aprobada en el año 1977, se ha utilizado a lo largo de la historia por diferentes presidentes estadounidenses para imponer sanciones o sencillamente congelar los activos de los países que en sus determinados momentos sean considerados enemigos de los Estados Unidos. A pesar de esto, Trump es el primer presidente en la historia del país en utilizar esta ley para imponer aranceles.

Malestar con los aranceles

Desde su guerra arancelaria, varios estados y pequeñas empresas a lo largo y ancho del país han argumentado que los aranceles de Trump no solo no eran una medida apropiada, sino que eventualmente terminarían afectando la economía del país. Dichas críticas también vinieron por parte de figuras tanto demócratas como republicanas, las cuales han argumentado que el hecho de que el país lleve décadas comprando más de lo que exporta no constituye una emergencia.