Los disturbios contra el ICE en LA siguen escalando y Hegseth amenaza con desplegar a los Marines

Publicado por Israel Duro 8 de junio, 2025

Las violentas protestas en Los Ángeles contra el ICE continuaron su escalada pese al envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional aprobado por Trump. Los vándalos atacaron un centro de detención del ICE en Temple Street y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió de que el Ejecutivo se está planteando desplegar a los Marines para restaurar el orden.

En una publicación en X, el líder del Pentágono acusó a los organizadores y participantes en las protestas violentas de tratar de evitar "la expulsión de los extranjeros ilegales con antecedentes penales de nuestro territorio; una invasión peligrosa facilitada por cárteles criminales (también conocidos como organizaciones terroristas extranjeras) y un enorme RIESGO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL".

El secretario de Defensa advirtió de que "bajo la presidencia de Trump, NO se tolerará la violencia ni la destrucción contra los agentes federales y las instalaciones federales. Es de SENTIDO COMÚN" y advirtió de que, de continuar la situación, serán los Marines los encargados de restaurar el orden en el Estado Dorado.

Dos detenidos por agredir a un agente y tres miembros de las fuerzas del orden heridos

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles anunció que se ha detenido a dos personas acusadas de agredir a un agente del orden, según un portavoz del departamento. Además, se reportó que tres agentes sufrieron heridas de carácter leve tras ser golpeados y como consecuencia del lanzamiento de un cóctel Molotov.

«Estamos preparándonos para disturbios civiles a largo plazo y colaborando con nuestros socios de las fuerzas del orden», apuntó el portavoz el sábado. En un comunicado, el sheriff hizo un llamamiento a la calma, pero advirtió de que no tolerarán la violencia ni los daños: "Protegeremos su derecho a manifestarse pacíficamente, pero no toleraremos la violencia ni la destrucción de la propiedad. Insto a la comunidad a abordar la situación de forma pacífica, ya que no queremos que nadie resulte herido».

La Fiscalía avisa: "Os identificaremos. Os encontraremos y os detendremos"

Además, la Fiscalía advirtió de que los participantes en las protestas violentas están siendo identificados y sufrirán todo el peso de la ley. Así lo aseguró el fiscal federal principal de Los Ángeles, Bill Essayli, en declaraciones a KCAL-9 News: "Tenemos muchos vídeos en Internet y vídeos de vigilancia. Contamos con equipos del FBI trabajando las 24 horas del día; os identificaremos. Os encontraremos y os detendremos"

Essayli denunció que los vándalos "parecen estar muy coordinados y ser muy sofisticados. Vimos a activistas y organizadores sindicales involucrados en estos esfuerzos para resistir nuestras operaciones". En este sentido, el viernes fue detenido el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, David Huerta, acusado de interferir con los agentes federales.