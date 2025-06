POLITICO: Trump y Musk programaron una llamada telefónica para ponerle fin a su disputa

El medio Politico reveló este jueves por la noche que la guerra abierta entre el presidente estadounidense Donald Trump y el magnate sudafricano Elon Musk podría llegar a su fin, tras programar ambos una llamada telefónica para este viernes cuyo objetivo sería limar asperezas y negociar una paz. Asimismo, Político detalló que, en su entrevista de este jueves con el mandatario republicano, este mostró un aire tranquilo cuando se le preguntó sobre la fuerte disputa que ha tenido durante el día con quien hasta hace pocas semanas era el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, también conocido como DOGE.

Según detalló el medio, el presidente estadounidense comentó: “Oh, está bien”, cuando se le preguntó sobre la ruptura con Musk, la cual ha incluido fuertes acusaciones de parte y parte, con el magnate sudafricano llegando incluso a apoyar públicamente un juicio político contra el líder conservador. El medio señaló que la tranquilidad de Trump ante este tema era tan notoria que, al ser preguntado nuevamente sobre la disputa, el presidente dijo: “Va muy bien, nunca he estado mejor. Los números están por las nubes, las encuestas más altas que he tenido”.

A pesar de la tranquilidad y naturalidad mostrada por Trump al ser preguntado sobre la disputa con Musk, el medio explicó en su artículo que acordar esta llamada fue algo difícil, hasta el punto de que varios de los asistentes del presidente estadounidense tuvieron que persuadirlo inicialmente para que moderara las críticas que estaba emitiendo públicamente contra el magnate sudafricano, ya que creían que estas podían desencadenar una escalada difícil de detener. Aunque Politico destacó que ambas figuras tendrían su llamada telefónica para este viernes, el medio no especificó a qué hora exacta sería.

You’re not wrong

El medio también reveló que uno de los puntos en los que más insistieron los asistentes de Trump fue en enfocarse en su “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” para lograr su aprobación en el Senado, lo cual podría verse en riesgo si continuaba su conflicto con Musk. Politico detalló que toda su información fue suministrada por una persona cercana a la administración Trump, quien decidió conversar con el medio bajo la condición de anonimato.

Por el lado de Musk, lo cierto es que, si bien el dueño de X emitió numerosos mensajes controvertidos y confrontativos, también mostró ciertas señales de tregua. La más llamativa de todas fue en respuesta a un tuit del gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, quien había comentado que tanto el magnate sudafricano como el líder republicano debían hacer las paces por el bien de los Estados Unidos. Ante dichas palabras, Musk respondió: “No estás equivocado”.

Un tuit escandaloso

Entre los diferentes tuits polémicos que publicó Musk durante este jueves, el más escandaloso, sin ningún tipo de duda, fue uno en el que acusó a la administración Trump de no haber publicado los documentos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein porque supuestamente el presidente aparecía en ellos.

​Ante esta polémica, el exabogado defensor de Epstein, David Schoen, aclaró que este no contaba con ninguna información que involucrara a Trump con las actividades criminales del magnate financiero. “Fui contratado para liderar la defensa de Jeffrey Epstein como su abogado penal nueve meses antes de que muriera. Él buscó mi asesoramiento durante meses antes de eso. Puedo decir con autoridad, inequívocamente y de manera definitiva que no tenía información que pudiera dañar al presidente Trump. ¡Se lo pregunté específicamente!”, publicó Schoen en su cuenta de X.