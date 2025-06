Trump habló con Putin y advierte que no habrá "paz inmediata" en Ucrania

Luego de las negociaciones de Estambul,mantuvieron otra conversación telefónica acerca del estado de las conversaciones sobre el fin de la guerra en​Al término de esa reunión telemática, Putin, en declaraciones recogidas por AFP, señaló que la conversación -que duró más de dos horas- fue "útil, muy informativa y muy franca".​"Creo que ha ido muy bien.iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego y, lo que es más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre las dos partes, como sólo puede ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes", escribió entonces Trump en Truth Social.​Desde entonces los ataques de Rusia contra Ucrania no han cesado.​"Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir muy malas. ¡!", declaró Trump a finales de mayo en Truth Social.