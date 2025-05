El senador Gallego calificó como “legítimas” las preocupaciones de los padres sobre los atletas transgénero

Además de Gallego, hay otros casos de políticos demócratas de alto perfil que ya expresaron su escepticismo al respecto.En el primer episodio de su podcast,fue consultado por Charlie Kirk , cofundador de Turning Point USA. "Ahora mismo deberías salir y decir 'sabes qué, el joven que está a punto de ganar el campeonato estatal de salto de longitud en deportes femeninos', eso no debería ocurrir. Usted como gobernador debería salir y decir no", le dijo Kirk.Acto seguido, el gobernador de California se distanció de su partido en este aspecto y respondió lo siguiente: "Creo que es una cuestión de justicia; estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Es una cuestión de justicia. Es profundamente injusto”.Otro caso es el del congresistade Nueva York, quien dijo lo siguiente después de las elecciones presidenciales del 2024: "Los demócratas tienen que dejar de complacer a la extrema izquierda. No quiero discriminar a nadie, pero no creo que los niños biológicos deban jugar en los deportes femeninos. Los demócratas no dicen eso, y deberían".A él se sumó su colega, quien afirmó que el Partido Demócrata pasa demasiado tiempo intentando “no ofender a nadie”, en lugar de concentrarse en las prioridades de los votantes.“Tengo dos niñas pequeñas, no quiero que sean atropelladas en un campo de juego por un atleta hombre o ex hombre, pero como demócrata se supone que tengo miedo de decir eso", expresó en diálogo con