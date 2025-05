La Administración Trump recurre el fallo de los aranceles y carga contra el tribunal: "El golpe judicial está fuera de control"

Publicado por Israel Duro 29 de mayo, 2025

La Administración Trump no se demoró un segundo en recurrir el fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) que bloqueó la mayoría de los aranceles planteados por el Ejecutivo. En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai subrayó que "No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional". Más contundente aún fue el asesor Stephen Miller: "El golpe judicial está fuera de control".

"los déficits comerciales experimentados por EEUU han creado una emergencia nacional"

El tribunal dio 10 días a la Casa Blanca para detener los aranceles, aunque el Ejecutivo confía en el recurso, ya que, "los déficits comerciales experimentados por los Estados Unidos han creado una emergencia nacional que ha devastado comunidades estadounidenses".

El Departamento de Justicia ha defendido la estrategia comercial de Trump ante los tribunales y estima que el poder judicial tiene una autoridad muy limitada sobre sus acciones.

De hecho, Desai insiste en el comunicado en el compromiso del Ejecutivo con los estadounidenses: "El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos en primer lugar, y la administración se ha comprometido a utilizar todas las palancas del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense".