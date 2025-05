El DOJ investigará si California está violando el Título IX al permitir que los atletas transgénero compitan en deportes femeninos

​El gobernador, quien suena como uno de los principales interesados en las elecciones presidenciales del 2028, estrenó recientemente su propio podcast. Su primer invitado fue Charlie Kirk , fundador de Turning Point USA, quien justamente presionó al demócrata sobre la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.​"Ahora mismo deberías salir y decir 'sabes qué, el joven que está a punto de ganar el campeonato estatal de salto de longitud en deportes femeninos', eso no debería ocurrir. Usted como gobernador debería salir y decir no", le dijo Kirk.Acto seguido, el gobernador de California se distanció de su partido en este aspecto y respondió lo siguiente: "Creo que es una cuestión de justicia; estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Es una cuestión de justicia. Es profundamente injusto”."También hay una humildad y una gracia, pero ya sabes, que estas pobres personas son más propensas a suicidarse, tienen ansiedad y depresión. Y la forma en que la gente habla con desprecio de las comunidades vulnerables es un tema que también me cuesta mucho. Así que ambas cosas las puedo tener en mi mano", añadió.