Trump vuelve a advertir a Putin: "Está jugando con fuego"

Publicado por Williams Perdomo 27 de mayo, 2025

El presidente Donald Trump declaró este martes que Vladimir Putin está "jugando con fuego". Lo hizo en una nueva crítica contra su homólogo ruso por el estancamiento de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.

"Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir muy malas. ¡Está jugando con fuego!", declaró Trump en su red social Truth Social.

"Se ha vuelto loco"

Los comentarios del presidente Trump se dieron luego de que el republicano calificara a Putin como un "loco" luego de que se registraran los ataques de Rusia a Ucrania del sábado:

"Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto absolutamente LOCO. Está matando innecesariamente a mucha gente, y no estoy hablando sólo de soldados. Se están disparando misiles y aviones no tripulados contra ciudades de Ucrania, sin motivo alguno. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no sólo un pedazo de ella, y tal vez eso está demostrando ser correcto, pero si lo hace, ¡llevará a la caída de Rusia!", señaló Trump.

"Algo le pasó y no me gusta" El presidente también cargó contra su homólogo ruso mientras hablaba con periodistas en Nueva Jersey. En efecto, se mostró sorprendido por la actitud de Rusia en esta fase de la guerra: "No me gusta lo que Putin está haciendo, ni siquiera un poco. Está matando gente. Algo le pasó a este tipo, y no me gusta".



Zelenski pide más presión

Los mensajes de Trump se conocen justamente al tiempo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a Estados Unidos que aplique más presión sobre el presidente ruso. "Los ataques rusos se vuelven cada vez más descarados y a gran escala cada noche", dijo el ucraniano en un mensaje reseñado por ABC.