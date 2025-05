Un exasesor de Obama advierte de que los demócratas no tendrán opciones si no recuperan el voto hispano

Publicado por Israel Duro 27 de mayo, 2025

Reconquistar el voto hispano debe ser la prioridad del Partido Demócrata para recuperar el Congreso y aspirar a volver a la Casa Blanca. Así lo ha destacado Dan Pfeiffer, ex asesor de Barack Obama, que ha alertado a los líderes demócratas de que, de no recuperar las cifras anteriores a Hillary Clinton con los votantes de esta comunidad "no hay camino".

Revertir el "exodo" hispano

Durante su último capítulo de Podcast saves America, Pfeiffer subrayó que no sería suficiente con que el Partido Azul revertiera "el éxodo" hispano de las pasadas elecciones, sino que debe recuperar la distancia anterior, cuando los el voto latino era considerado cautivo de los demócratas.

"No hay forma de ver esto sin reconocer la enorme escala de nuestros problemas. Puedes decirte a ti mismo que las cosas podrían estar bien si te fijas sólo en el cambio de 20 a 24, pero si realmente quieres evaluar dónde estamos como partido, tienes que mirar el cambio de 2016 a 2024".

Preocupación por el giro a la derecha del votante latino 16 puntos en 4 años

Es decir, que los demócratas deben ser capaces de atraer al menos 70% de los hispanos que votó por Hillary Clinton hace 9 años. El pírrico 54% de Kamala Harris en 2024 ya dejó claro que no es suficiente para optar a la Casa Blanca, sobre todo con apuntes tan preocupantes como la victoria de Donald Trump en el voto masculino entre los miembros de esta comunidad.

"No se trata sólo de hombres. Los latinos se movieron 17 puntos [hacia la derecha] en ocho años. Los hombres latinos subieron 14 puntos [hacia el GOP] en ocho años. Los latinos son la población de más rápido crecimiento del país. Son particularmente poderosos políticamente debido a cómo se distribuye la población en los estados del cinturón solar, ricos electoralmente, como Texas, Florida, Arizona, Nevada".

"Si esa tendencia continúa, no hay camino para que los demócratas ganen elecciones"

Pfeiffer subrayó que los hispanos "se están convirtiendo en la mayoría del electorado, y estamos perdiendo a muchos de ellos a un ritmo muy rápido. Si esa tendencia continúa, no hay camino para que los demócratas ganen elecciones".

"El mensaje que extraigo de esto es que cualquiera que piense que podemos salirnos con la nuestra simplemente retocando los bordes, simplemente esperando que Donald Trump se vuelva impopular o que nominen a algún yahoo en 2028, o que vamos a montar la ola de los aranceles y la inflación hacia una estrecha victoria en la Cámara es simplemente reacomodar las sillas de cubierta en el Titanic. Tenemos que estar dispuestos a hacer preguntas muy difíciles".